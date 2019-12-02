Всё о игре Heroes at War

В этой статье я расскажу о ММО стратегии которая называется Heroes at War.

Heroes at War это ММО стратегия в которую можно играть очень долго.Начнём мы...Нет не с битв, а с заданий которые тебе дадут вначале игры допустим: Построить или улучшить определённые здания, накопить 1000 серебра или 1000 железа. В этой игре существует несколько войск которых надо нанимать в казарме, на стрельбище, на конюшне.Существует двадцать четыре вида войск: Ополченец, пращник, всадник, маг, страж, лучник, рыцарь, друид, капитан, арбалетчик, чемпион, ледяной маг, гвардеец, поджигатель, колесница, архимаг, таран, требушет, разведчик, поселенец, восставший капитан, волк, подземный ужас и тёмный дракон, еще в этой игре существует ловушки: булыжник, навес, кол, капкан, ядовитый кол, кипяток, ёж, контр форс, бойница, горящая смола, чан с маслом, баллиста, огненное ядро.Теперь мы с вами поговорим о кристаллах...И так, кристаллы очень важная валюта в этой игре, так как с помощью неё можно купить практически все: Руны, ускорение для строительства, билет в лотерею.Вы хотите узнать что это за лотерея такая, хорошо, я вам расскажу.И так, лотерея это очень рискованная игра которая за одну попытку стоит девять кристаллов, но если вам чудесным образом повезёт то вы сможете выиграть Пять тысяч кристаллов, но если вам не повезёт, то там есть утешительные призы, эти призы ресурсы которые вам помогут.Теперь мы с вами поговорим о сражениях...Что же, чтобы напасть на других игроков вам нужно набрать войска, о войсках я вам уже рассказывал.На карте существуют мини боссы которые очень сильные, скажу вам лишь одно, не нападайте на них на начальных уровнях... Иначе вы потеряете всё войско которое было у вас в бою.В этой игре можно вступить в кланы, в которых вам будут помогать, и иногда попадаются подарки, открыв которые вы получите бонусы. Теперь мы поговорим о рынке,на котором вы можете торговаться покупать, или продавать вещи.Теперь поговорим о кузнице...Вы хотите понять что за кузница? ха-ха-ха Сейчас я вам все расскажу, а точнее о снаряжении, их всего шесть: Шлемы, обувь, броня, перчатки, аксессуары и само оружие.Они делаются ил материалов которые можно добыть из сундуков.А из этих материалов можно сделать материалы более лучшего качества. Ещё существуют ежедневные задания, которые обновляются через какое-то время.И напоследок я оставил вот что: секретный подарок который дают каждые несколько часов.И наконец самое последнее о чем я хочу вам рассказать это о самом персонаже: он имеет опыт и энергию.У вашего персонажа будут навыки которые нужно открывать с помощью уровня персонажа.На этом моя статья подошла к концу.Если она вам понравилась прокомментируйте пожалуйста, всем пока.