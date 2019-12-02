Всё о игре Heroes at War

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Всё о игре Heroes at War

Vanya42 avatar

Vanya42

December 2, 2019 at 06:48 PM

В этой статье я расскажу о ММО стратегии которая называется Heroes at War.


   Heroes at War это ММО стратегия в которую можно играть очень долго.Начнём мы...Нет не с битв, а с заданий которые тебе дадут вначале игры допустим: Построить или улучшить определённые здания, накопить 1000 серебра или 1000 железа. В этой игре   существует несколько войск которых надо нанимать в казарме, на стрельбище, на конюшне.Существует двадцать четыре вида войск: Ополченец, пращник, всадник, маг, страж, лучник, рыцарь, друид, капитан, арбалетчик, чемпион, ледяной маг, гвардеец,   поджигатель, колесница, архимаг, таран, требушет, разведчик, поселенец, восставший капитан, волк, подземный ужас и тёмный   дракон, еще в этой игре существует ловушки: булыжник, навес, кол, капкан, ядовитый кол, кипяток, ёж, контр форс, бойница, горящая смола, чан с маслом, баллиста, огненное ядро.Теперь мы с вами поговорим о кристаллах...
    И так, кристаллы очень важная валюта в этой игре, так как с помощью неё можно купить практически все: Руны, ускорение для строительства, билет в лотерею.Вы хотите узнать что это за лотерея такая, хорошо, я вам расскажу.И так, лотерея это очень рискованная игра которая за одну попытку стоит девять кристаллов, но если вам чудесным образом повезёт то вы сможете выиграть Пять тысяч кристаллов, но если вам не повезёт, то там есть утешительные призы, эти призы ресурсы которые вам помогут.Теперь мы с вами поговорим о сражениях...
     Что же, чтобы напасть на других игроков вам нужно набрать войска, о войсках я вам уже рассказывал.На карте существуют мини боссы которые очень сильные, скажу вам лишь одно, не нападайте на них на начальных уровнях... Иначе вы потеряете всё войско которое было у вас в бою.В этой игре можно вступить в кланы, в которых вам будут помогать, и иногда попадаются подарки, открыв которые вы получите бонусы. Теперь мы поговорим о рынке,на котором вы можете торговаться покупать, или продавать вещи.
      Теперь поговорим о кузнице...Вы хотите понять что за кузница? ха-ха-ха Сейчас я вам все расскажу, а точнее о снаряжении, их всего шесть: Шлемы, обувь, броня, перчатки, аксессуары и само оружие.Они делаются ил материалов которые можно добыть из сундуков.А из этих материалов можно сделать материалы более лучшего качества. Ещё существуют ежедневные задания, которые обновляются через какое-то время.И напоследок  я оставил вот что: секретный подарок который дают каждые несколько часов.
        И наконец самое последнее о чем я хочу вам рассказать это о самом персонаже: он имеет опыт и энергию.У вашего персонажа будут навыки которые нужно открывать с помощью уровня персонажа.На этом моя статья подошла к концу.Если она вам понравилась прокомментируйте пожалуйста, всем пока.  
TheRomfTop avatar

TheRomfTop

December 2, 2019 at 06:49 PM

Интересно....
Vanya42 avatar

Vanya42

December 2, 2019 at 07:42 PM

Спасибо)
rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:23 PM

тебе бы

rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:23 PM

лучше идти писать
rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:23 PM

писать статьи

rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:23 PM

у тебя есть какой то потенциал

rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:23 PM

очень интересно
rexxar2 avatar

rexxar2

December 2, 2019 at 08:24 PM

если найду время то обязательно поиграю
ERVA007 avatar

ERVA007

December 2, 2019 at 09:42 PM

Интересно Интересно
Vanya42 avatar

Vanya42

December 3, 2019 at 12:35 AM

Спасибо)))

dmitri_tippens avatar

dmitri_tippens

December 3, 2019 at 01:03 AM

Ну хз неочень

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