Как сделать так , чтобы засчитало задание ?

GemЗарабатывать

Дождь

Gem316

scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
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Как сделать так , чтобы засчитало задание ?

HoKageHentai avatar

HoKageHentai

November 23, 2019 at 11:52 PM

Что сделать надо в самой игре , чтобы задание засчитали ? В плане ника и т.п.
old7 avatar

old7

November 24, 2019 at 02:53 PM

Ник должен соответствовать нику на сайте, и ранг должен быть не выше, и не ниже того, который написан в задании

rektdodgolwl avatar

rektdodgolwl

November 24, 2019 at 05:21 PM

как сделать сминок названий солдат
DImaVor avatar

DImaVor

November 24, 2019 at 05:26 PM

прблема в том, что в игре ник пишется кириллицей, а на gamehag латиницей
CBETLOMIR avatar

CBETLOMIR

November 27, 2019 at 12:10 AM

Я скрин сделал через оверлей alt+F3 и "gamehag" отклонили
Сделал скриншот экрана игры (Данные - Общее) кнопкой "Print Screen" и вставил в "Paint" сохранил с датой, ником от "gamehag".
Через 10-15 мин приняли 1 задание, потом через 2 часа отправил второе задание, приняли через 30 минут. Третье задание не сделал.

Выполнение задания на 26.11.2019г.:
1 задание - звание 6 Солдат;
2 задание - звание 9 Рядовой;
3 задание - звание 11 Специалист.

Еще у меня ошибку показывает Misty, что имя пользователя на "gamehag" не меняется с латиницы на кириллицу.
YRIY1104 avatar

YRIY1104

November 27, 2019 at 12:20 AM

я хоть и долго играю но незнаю(
vargar123 avatar

vargar123

November 27, 2019 at 03:28 AM




изи бро
vargar123 avatar

vargar123

November 27, 2019 at 03:28 AM

ссссс
vargar123 avatar

vargar123

November 27, 2019 at 03:28 AM

пхахахах
vargar123 avatar

vargar123

November 27, 2019 at 03:29 AM

пхахахах?
vargar123 avatar

vargar123

November 27, 2019 at 03:29 AM

пхахахах!!!!!!!!!!!
Punchezz avatar

Punchezz

November 27, 2019 at 08:41 PM

ыфвфывыфвфывыф

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Как сделать так , чтобы засчитало задание ? на форуме Warface на Gamehag