Call of Duty World at War Zombies Part 1

Зомби режим. Как играть?

Некоторые тактики и схемы противостояния мертвецам.

В основном о Call of Duty Zombies

В данной стать я бы хотел рассказать о режиме Зомби в игре "Call of Duty" от разработчиков "Treyarch".

Зомби режим довольно интересный способ проведения времени за компьютером.

В игре Call of Duty World at War присутствует четыре карты.

1. Nacht der Untoten

2. Zombie Verruckt

3. Shi no Numa

4. Der Riese

NACHT DER UNTOTEN

Самая первая карта во вселенной зомби. Она представляет собой заброшенное здание в котором обороняются четыре солдата.

На этой карте играть как и одному, так и с друзьями. При заходе в режим вы появляетесь в первой, довольно, обширной комнате.

Повернувшись налево вы увидите рисунок, нарисованный мелом на стене. Это изображение оружия. С каждой открытой комнатой, на стенах появляется оружие мощнее предыдущего. Подойдите к нему и нажмите клавишу F. Вы автоматически подберёте это орудие. При дальнейшем использовании рисунка вы будете получать не оружие, а патроны.

Пройдя дальше вы увидите еще одно оружие на стене. Берите его на свое усмотрение!

Подойдем ближе к режиму зомби. В большинстве случаев, зомби нападают с улицы.

На данной локации есть баррикады. С помощью их вы можете блокировать проход зомби к вам. Если зомби их ломает, то вы можете подойти и починить их, при этом получая +10 очков.

В игре есть волны зомби, то есть если вы перебьёте определённое количество зомби, автоматически начнётся следующая волна. С каждой волной у зомби увеличивается количество здоровья и урон.

Зомби в данном режиме убивают вас с двух ударов, что очень сильно сказывается на прохождении режима.

Повернувшись направо вы увидите запертую дверь. Подойдите к ней! Для того чтобы открывать двери или убирать баррикады, вы должны потратить некоторую сумму своих очков. Например, подойдя к данной двери, вам надо 750 очков, к последующим 1000 и больше. Таким образом мы открываем путь в следующую локацию. Зайдите в следующую комнату.

Повернувшись направо вы увидите ящик с вопросами. Это Mystery Box. Подойдите к нему! Это ящик со случайным оружием. При использовании откроется ящик и начнут прокручиваться орудия. Стоимость ящика - 950 очков. Из него могут выпасть такие пушки, как огнемёт, лучемёт или ППШ. Также стоит заметить, что у главного героя только два слота для оружия. Чтобы взять второе орудие, нажмите клавишу 1 или покрутите колёсико мыши.

В данной комнате тоже есть рисунки оружий и еще радио. Подойдите к нему и ударьте его. Начнётся музыка. Чтобы переключить передачу, ударьте еще раз, таким образом вы переключаетесь между каналами.

В этой комнате теперь зомби будут ломать стены. При стройке баррикад, вы будете ставить не доски, а булыжники.

Поднимитесь по лестнице и уберите баррикаду.

В этой же комнате будет хорошее оружие BAR с которого можно сносить толпы зомби. Также в шкафчике там есть Kar98k с оптическим прицелом. Если вы снайпер, то можете его взять! В моём случае я его не беру. Более в этой комнате ничего нет.

Пройдя в следующую локацию вы можете увидеть двухстволку. Очень хорошее оружие на ранних волнах.

Далее открыв последнюю баррикаду вы вернётесь в начальную комнату.

Карта Nacht der Untoten по размеру маленькая. Хороша карта тем, что здесь удобно водить паровозики зомби.

В основном же карта интересная, увлекательная, играется хорошо и очень загадочная.

Данное строение похоже на место из 2 уровня одиночной игры.