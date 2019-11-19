В общем игра интересная. Советую поиграть тем кто любит паркур в играх. Игра тянет на средних пк. Мне очень понравилась.

В этой игре очень хорошо сделан паркур, и еще ига привлекает своей красивой графикой. И еще игра является экшеном в открытом мире с элементами Survivle Horror. В игре оружие не бесконечно, оно ломается, но в игре его можно чинить и улучшать, его предстоит использовать для противостояния толпам зомби, которые в игре именуются «заражёнными». В игра так же не один вид зомби, и есть люди Раиса которые отбиваются не хуже зомби. Также в игре есть экипировка, которая чуть-чуть меняет свойства персонажа.В игре представлено разнообразие холодного оружия: бейсбольные биты, молотки и топорики, разводные ключи, кувалды и мачете, — а также игроку доступно некоторое огнестрельное оружие. В игре не желательно стрелять из пистолетов в толпе зомби, потому что они разозлятся и станут сильнее обычных. И еще в игре есть торговля. Там можно продавать, или покупать вещи. Ест еще довольно полезная штука ка безопасные зоны, они нужны для того что бы спрятаться от зомби, поспать или поменять экипировку. Игрок может наносить холодным оружием как простые, так и тяжёлые удары. Также есть связки петард, которые при использовании издают громкие хлопки и тем самым приманивают зомби. Есть еще метательные оружия такие как сюрикены,гранаты, метательные ножи и топоры, есть возможность метать простое оружие — трубы, доски, ножи и т. п. Также в игре есть стэлс: игрок может незаметно подойти к врагу и убить его. Ещё в игре появились всевозможные ловушки: шипы, электрические ограждения, снаряжённые взрывчаткой автомобили и прочее. Часть из них можно активировать пультом, часть — только вручную. Вышло обновление на шэнбяо — нож прикреплённый к верёвке, помогающий забираться на стены или притянуть зомби к себе. Ночь не похожа на день потому что ночью появляются «Прыгуны» им не наносится урон, но что бы нанести урон нужно на него посветить ультрафиолетовым светом. Также ночью все становятся сильней, но при смерти не тратятся очки выживания и бензин. Теперь побольше о паркуре Главный герой может прыгать по крышам, перелезать через стены и заборы, ползать по столбам, бегать по стенам и скользить. Всё это жизненно необходимо: игрок не только сможет быстрее и безопаснее перемещаться по городу, но и добираться до скидываемых с самолёта контейнеров с припасами. Проблема в том, что днём их охраняют люди Раиса, враги протагониста игры по умолчанию, но, если добежать быстро, есть возможность вскрыть оба ящика, а не один. А ночью зомби становятся сильнее и опаснее, что также делает паркур незаменимой вещью в игре. Разработчиками был внедрён такой элемент как «Система динамичных встреч» , благодаря которой игрок встречается со всевозможными ситуациями случайно, как это будет выбрано системой. За свои действия игрок получит очки опыта, которые помогут ему открыть новые способности своего персонажа. В игре присутствует режим «Be the Zombie», суть которого в том, что один игрок становится охотником (зомби) и пытается уничтожить других игроков в режиме кооператива.