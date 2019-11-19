Дождь

Gem177

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Dying Light

Sails avatar

Sails

November 19, 2019 at 08:19 PM

В общем игра  интересная.  Советую поиграть тем кто любит паркур в  играх. Игра тянет на средних пк. Мне очень понравилась.


В этой игре очень  хорошо сделан паркур, и еще ига привлекает своей красивой графикой.  И еще игра является экшеном в открытом мире с элементами Survivle Horror. В игре оружие не бесконечно, оно ломается, но в игре его можно чинить и улучшать, его предстоит использовать для противостояния толпам зомби, которые в игре именуются «заражёнными».  В игра так же не один вид зомби, и есть люди Раиса которые отбиваются не хуже зомби.  Также в игре есть экипировка, которая чуть-чуть  меняет свойства персонажа.В игре представлено разнообразие холодного оружия: бейсбольные биты, молотки и топорики, разводные ключи, кувалды и мачете, — а также игроку доступно некоторое огнестрельное оружие. В игре не желательно стрелять из пистолетов в толпе зомби, потому что они разозлятся и станут сильнее обычных. И еще в игре есть торговля. Там можно продавать, или покупать вещи. Ест еще довольно полезная штука ка безопасные зоны, они нужны для того что бы  спрятаться от зомби,  поспать или поменять экипировку.  Игрок может наносить холодным оружием как простые, так и тяжёлые удары.  Также есть связки петард, которые при использовании издают громкие хлопки и тем самым приманивают зомби. Есть еще метательные оружия такие как  сюрикены,гранаты, метательные ножи и топоры, есть возможность метать простое оружие — трубы, доски, ножи и т. п. Также в игре есть стэлс: игрок может незаметно подойти к врагу и убить его. Ещё в игре появились всевозможные ловушки: шипы, электрические ограждения, снаряжённые взрывчаткой автомобили и прочее. Часть из них можно активировать пультом, часть — только вручную. Вышло обновление на шэнбяо — нож прикреплённый к верёвке, помогающий забираться на стены или притянуть зомби к себе. Ночь не похожа на день потому что ночью появляются  «Прыгуны» им не наносится урон, но что  бы нанести  урон нужно на него посветить ультрафиолетовым светом. Также ночью все становятся сильней,  но при  смерти не тратятся очки выживания и бензин. Теперь побольше о паркуре  Главный герой может прыгать по крышам, перелезать через стены и заборы, ползать по столбам, бегать по стенам и скользить. Всё это жизненно необходимо: игрок не только сможет быстрее и безопаснее перемещаться по городу, но и добираться до скидываемых с самолёта контейнеров с припасами. Проблема в том, что днём их охраняют люди Раиса, враги протагониста игры по умолчанию, но, если добежать быстро, есть возможность вскрыть оба ящика, а не один. А ночью зомби становятся сильнее и опаснее, что также делает паркур незаменимой вещью в игре. Разработчиками был внедрён такой элемент как «Система динамичных встреч» , благодаря которой игрок встречается со всевозможными ситуациями случайно, как это будет выбрано системой. За свои действия игрок получит очки опыта, которые помогут ему открыть новые способности своего персонажа. В игре присутствует режим «Be the Zombie», суть которого в том, что один игрок становится охотником (зомби) и пытается уничтожить других игроков в режиме кооператива.
Defender22 avatar

Defender22

January 7, 2020 at 10:52 AM

Скоро 2 часть...игры...
Panos_ivana avatar

Panos_ivana

January 8, 2020 at 10:25 PM

Ага....
Omer33 avatar

Omer33

January 9, 2020 at 04:42 AM

Да +!!!!
Loret1415 avatar

Loret1415

January 9, 2020 at 06:34 AM

Скоро 2 часть...игры...
YouTubeChez1k avatar

YouTubeChez1k

January 9, 2020 at 07:22 AM

Класс)
proldo avatar

proldo

January 9, 2020 at 01:21 PM

классная игрушка зду 2 часть

alex_alex12 avatar

alex_alex12

January 9, 2020 at 10:54 PM

хорошая ира играл с удовольствием
vi0nego avatar

vi0nego

January 9, 2020 at 11:21 PM

Люди. я понимаю что ухожу от темы но у меня 1 проблема. Пытаюсь написать пост об игре. (тот что на 2500 знаков. И когда нажимаю опубликовать. Прохожу капчу. И мне пишет мол Извините, что-то пошло не так. Кто-нибудь может помочь?
ResterX avatar

ResterX

January 9, 2020 at 11:45 PM

++++

RestereX avatar

RestereX

January 9, 2020 at 11:59 PM

Мне нравится!
Omer33 avatar

Omer33

January 10, 2020 at 04:00 AM

Скоро 2 часть...игры...
tututgriby avatar

tututgriby

September 27, 2024 at 11:29 PM

Шикарная игра, темболее если есть друг

crosaut avatar

crosaut

January 11, 2025 at 08:48 PM

игра идеальная!И по графике и по сюжету
kritar_kri avatar

kritar_kri

January 16, 2025 at 12:51 PM

вобщем игра норм
adnegmeoln avatar

adnegmeoln

January 19, 2025 at 02:16 AM

шикарная игра

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