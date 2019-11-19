Brawl Stars

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Brawl Stars

Qwertyggriv avatar

Qwertyggriv

November 19, 2019 at 08:14 PM

Сейчас вы прочитаете в моей статье про игру бравл старс и узнаете какие ещё есть игры от суперселл . Также вы узнаете несколько фишек. Поэтому читайте мою статью внимательно. Заранее спасибо


Бравл старс это многопользовательская игра от компании Supercell также от этой компании есть другие игры. Например Hay Day, Clash Royale и Clash of Clans и многие другие. Также скоро выйдет игра Rush Wars. Но не об этом. В самом начале игры вы проходите обучение чтобы примерно понять основы игры. В обучении вы играете за персонажа под названием Шелли. Это идеальный персонаж для начала. Чтобы увеличивать урон и здоровье вам нужны очки силы. Они падают с различных сундуков. Также с сундуков вы можете выбить новых персонажей разных редкостей. Вам нужно играть в разные режимы чтобы поднимать кубки. Существуют режимы как Столкновение- один против девятерых. В нём нужно разбивать ящики и доставать оттуда кубики усилений. Захват кристаллов- 3 на 3 режим в котором нужно собирать кристаллы. Эти кристаллы падают из колодца в центре. Я рассказал вам про 2 основных режима. Давайте продолжим о персонажах. Итак у них может быть 10 уровней. Но на десятый уровень не нужно собирать очки силы. Тогда как их  прокачивать на 10 уровень? Спросите вы. Всё легко и просто. Когда вы докачиваете персонажа на 9 уровень отрывая сундуки ровно с 1% вам может выпасть звёздная сила. Это и есть 10 уровень. Также я расскажу вам про звёздные очки. Это новая валюта за которую вы можете купить эксклюзивные скины на персонажей или акцию с особыми сундуками за 500 и за 2500. Давайте подробнее расскажу про скины. Вы можете купить их минимум за 500 потом за 2500, за 10000 и за 50000. Также как и во многих играх в бравл старс преобладают донаты. Если вы являетесь таким, то вы можете почти всё в этой игре. За 7500 рублей вы можете купить 2000 гемов. Дороговато не согласны? за 80 гемов вы можете купить мега ящик из которых можно выбить очень много очков силы . Вот вам фишка если вы открыли мега ящик и у вас 6 предметов то у вас точно выпадет новый персонаж, а если 7 то два персонажа да да и такое возможно. Такая фишка есть и у большого сундука если будет меньше 40 монет то точно выпадет новый персонаж. Кстати в игре на данный момент 30 персонажей. 4 редких, 4 сверхредких, 4 эпических, 3 мифических и 4 легендарных персонажа. Также есть персонажи за какое либ количество кубков. Например за 10, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, и 8000 кубков. Некоторые персонажи легки в прокачке , а некоторых нужно постараться чтобы прокачать их. Чем больше кубков тем тяжелее их прокачка и дольше подбор персонажей. Если вы думаете если прокачивать персонажей легко и просто, то я могу огорчить вас. Чем больше кубки тем больше и больше нужны тактики и стратегии.  Итак я рассказал вам про основы игры. Остальное вы поймёте сами. Спасибо что прочитали мою статью
Linotwe avatar

Linotwe

November 21, 2019 at 07:04 PM

Привіт всім своїм если вы хотите быть в курсе о том что вы хотите сделать в интернете или вы можете сделать это на сайте
IdeotDibilka avatar

IdeotDibilka

November 21, 2019 at 07:18 PM

Тебе нужно писать статьи,а не форумы))

Qwertyggriv avatar

Qwertyggriv

November 21, 2019 at 07:19 PM

Всмысле?

Goniko avatar

Goniko

November 21, 2019 at 07:35 PM

да иди пиши статьи
illialoldad avatar

illialoldad

November 21, 2019 at 10:07 PM

тоооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппп444444444444444ііііііііііііііііккккккккккккк
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 21, 2019 at 10:37 PM

Ещё картинку прикрепил бы ,а то и несколько можно было бы в статьи ...
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 21, 2019 at 10:38 PM

Спасибо за труды .
Anon1713321048 avatar

Anon1713321048

April 17, 2024 at 07:31 AM

всем привет ищу друга для игры в бравл старс пишите:grinning:
kjk_kjk avatar

kjk_kjk

April 24, 2024 at 11:56 PM

лучшая игра на свете
zirit1 avatar

zirit1

April 25, 2024 at 08:17 PM

Норм

aslan_kozakov644 avatar

aslan_kozakov644

May 9, 2024 at 01:57 PM

блин жаль ящики убрали
WersPix avatar

WersPix

May 10, 2024 at 01:15 AM

334 1488ыыы
WersPix avatar

WersPix

May 10, 2024 at 01:15 AM

334 1488ыыы
greshnickT avatar

greshnickT

May 12, 2024 at 01:50 PM

Добавить бы картинку и была бы полноценная статья(ну и разделить на абзацы)
sasha_abramov avatar

sasha_abramov

May 30, 2024 at 01:32 PM

Привет, давно хотел попробовать свои силы в BS, так ещё подзаработать?

Тогда присоединяйся к турнирам:

https://t.me/EBS_Tournament
Жду именно тебя!
Zanaveska99321 avatar

Zanaveska99321

June 30, 2024 at 03:27 PM

ну. неплохо, описал все основы игры ю, а также доп контент
adminipidori avatar

adminipidori

July 1, 2024 at 08:33 PM

ДА БЛЯТЬ СНЕСИТЕ МНЕ УЖЕ АКК НАХУЙ:rage::rage::rage:
Lizit avatar

Lizit

July 2, 2024 at 07:45 PM

Шикарная статья о шикарной игре

Lizit avatar

Lizit

July 2, 2024 at 07:45 PM

мне понравилось твоё обьяснение)

exloader2 avatar

exloader2

July 4, 2024 at 01:37 PM

НОРМ

exloader2 avatar

exloader2

July 4, 2024 at 01:37 PM

НОРМ

Flow22688 avatar

Flow22688

July 8, 2024 at 11:46 PM

крута
Anon1684510022 avatar

Anon1684510022

August 25, 2024 at 11:16 AM

Бравл хуйня
Anon1726997289 avatar

Anon1726997289

September 22, 2024 at 05:21 PM

Шикарно

swcalamitas_hero avatar

swcalamitas_hero

October 10, 2024 at 02:05 AM

хорощая статья

pro100halloween avatar

pro100halloween

October 13, 2024 at 12:47 AM

у меня оно показывает пустоту...
Scarlet_Angel_17 avatar

Scarlet_Angel_17

October 21, 2024 at 10:45 PM

не люблю бравл старс
regba_lolka avatar

regba_lolka

October 24, 2024 at 02:39 PM

Чуство как будто данная "статья" скопирована откуда-то
regba_lolka avatar

regba_lolka

October 24, 2024 at 02:39 PM

Чуство как будто данная "статья" скопирована откуда-то
malekyla_2pirohka avatar

malekyla_2pirohka

October 24, 2024 at 03:23 PM

крутая и содержательная статья

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