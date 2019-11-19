Brawl Stars

Сейчас вы прочитаете в моей статье про игру бравл старс и узнаете какие ещё есть игры от суперселл . Также вы узнаете несколько фишек. Поэтому читайте мою статью внимательно. Заранее спасибо

Бравл старс это многопользовательская игра от компании Supercell также от этой компании есть другие игры. Например Hay Day, Clash Royale и Clash of Clans и многие другие. Также скоро выйдет игра Rush Wars. Но не об этом. В самом начале игры вы проходите обучение чтобы примерно понять основы игры. В обучении вы играете за персонажа под названием Шелли. Это идеальный персонаж для начала. Чтобы увеличивать урон и здоровье вам нужны очки силы. Они падают с различных сундуков. Также с сундуков вы можете выбить новых персонажей разных редкостей. Вам нужно играть в разные режимы чтобы поднимать кубки. Существуют режимы как Столкновение- один против девятерых. В нём нужно разбивать ящики и доставать оттуда кубики усилений. Захват кристаллов- 3 на 3 режим в котором нужно собирать кристаллы. Эти кристаллы падают из колодца в центре. Я рассказал вам про 2 основных режима. Давайте продолжим о персонажах. Итак у них может быть 10 уровней. Но на десятый уровень не нужно собирать очки силы. Тогда как их прокачивать на 10 уровень? Спросите вы. Всё легко и просто. Когда вы докачиваете персонажа на 9 уровень отрывая сундуки ровно с 1% вам может выпасть звёздная сила. Это и есть 10 уровень. Также я расскажу вам про звёздные очки. Это новая валюта за которую вы можете купить эксклюзивные скины на персонажей или акцию с особыми сундуками за 500 и за 2500. Давайте подробнее расскажу про скины. Вы можете купить их минимум за 500 потом за 2500, за 10000 и за 50000. Также как и во многих играх в бравл старс преобладают донаты. Если вы являетесь таким, то вы можете почти всё в этой игре. За 7500 рублей вы можете купить 2000 гемов. Дороговато не согласны? за 80 гемов вы можете купить мега ящик из которых можно выбить очень много очков силы . Вот вам фишка если вы открыли мега ящик и у вас 6 предметов то у вас точно выпадет новый персонаж, а если 7 то два персонажа да да и такое возможно. Такая фишка есть и у большого сундука если будет меньше 40 монет то точно выпадет новый персонаж. Кстати в игре на данный момент 30 персонажей. 4 редких, 4 сверхредких, 4 эпических, 3 мифических и 4 легендарных персонажа. Также есть персонажи за какое либ количество кубков. Например за 10, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, и 8000 кубков. Некоторые персонажи легки в прокачке , а некоторых нужно постараться чтобы прокачать их. Чем больше кубков тем тяжелее их прокачка и дольше подбор персонажей. Если вы думаете если прокачивать персонажей легко и просто, то я могу огорчить вас. Чем больше кубки тем больше и больше нужны тактики и стратегии. Итак я рассказал вам про основы игры. Остальное вы поймёте сами. Спасибо что прочитали мою статью