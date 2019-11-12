Плюсы и минусы Don’t Starve

Вы могли легко пройти мимо этой игры, но в своё время Don’t Starve наделала много шуму!





– Видеоигра про выживание в неприветливом и жестоком мире.

Ты не можешь чувствовать себя в безопасности нигде! Пошёл за ягодами - закусали лягушки, решил сбегать на болото - щупальца убили всего с 2 ударов.

Да, этот мир не терпит ошибок, но это же чудесно! Ты никогда не знаешь, что будет с тобой дальше. Все начинается с факела и сочных ягод, а продолжается шахтерской каской и тефтелями. Бои реализованы просто шикарно. Персонажи - уникальны и абсолютно различны. Недостаток еды ощущается как никогда, ведь даже название гласит: «Не голодай»! Но не стоит забывать и о рассудке, отсутствие которого в прямом смысле убьет вас.

Второй сезон, который ждет вас в данной видеоигре это жёсткая зима. У вас имеется всего 20 игровых суток, чтобы собрать все нужные ресурсы, которые не дадут вам погибнуть. Так сказать визитная карточка данного инди-проекта - боссы, о, как же они сложны без подготовки, просто кулаками без какого-либо снаряжения вы обречены. У каждого великана своя механика и к каждому нужен свой, уникальный подход. Но не бойтесь, потраченное время и ресурсы на подготовку не пропадут зря, вы обязательно получите очень полезные и редкие предметы.

Также геймплей не кончается на этом. В игре присутствуют платные DLS, цена всего 150р., но оно явно того стоит. С каждым дополнением добавляются новые механики. Например одно дополнение добавит морских приключений на кораблях, а другое даст вам повыживать в мире с очень цивилизованными свиньями. Количество крафтов просто велико, вы можете скрафтить буквально что угодно

А теперь перейдем к минусам

Те же самые крафты, очень много бесполезных вещей, за многие часы игры я большинство вещей сделал максимум раза два.

Почти то же самое, правда теперь с едой в казане. В нашем любимом Don’t Starve просто куча рецептов которые бесполезны, ведь ингредиенты некоторых блюд восполняют больше характеристик чем получившееся блюдо.

Слишком высокий порог вхождения. Новички без опытных друзей просто не смогут дожить даже до элементарной зимы. Даже я, после +1400 часов не уверен в себе и своих познаниях на 100%.

Но вы можете не отчаиваться, ведь у разработчика есть онлайн-версия данного проекта. Теперь вы сможете веселиться и умирать не только в одиночку. В Don’t Starve Together (тот самый онлайн-проект) есть небольшие отхождения от истоков, например та же трость в одиночной игре ломается, а ведь в мультиплеере нет. Но всё-таки самый главный плюс это возможность развиваться со своими друзьями или вы можете просто запрыгнуть на случайный сервер и начать играть там.

Моё оценочное мнение: игра прекрасна в плане геймплея, и абсолютно разных героев, неожиданность многих событий восхищает!

Единственный огромный минус - это большая цена одиночной и мультиплеерной игры+всех дополнений.

На этом всё! Спасибо за прочтение!