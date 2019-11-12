Плюсы и минусы Don’t Starve

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Плюсы и минусы Don’t Starve

Kr4k7n avatar

Kr4k7n

November 12, 2019 at 07:52 PM

Вы могли легко пройти мимо этой игры, но в своё время Don’t Starve наделала много шуму!


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Don’t Starve – Видеоигра про выживание в неприветливом и жестоком мире.

Ты не можешь чувствовать себя в безопасности нигде! Пошёл за ягодами - закусали лягушки, решил сбегать на болото - щупальца убили всего с 2 ударов.

Да, этот мир не терпит ошибок, но это же чудесно! Ты никогда не знаешь, что будет с тобой дальше. Все начинается с факела и сочных ягод, а продолжается шахтерской каской и тефтелями. Бои реализованы просто шикарно. Персонажи - уникальны и абсолютно различны. Недостаток еды ощущается как никогда, ведь даже название гласит: «Не голодай»! Но не стоит забывать и о рассудке, отсутствие которого в прямом смысле убьет вас.

Второй сезон, который ждет вас в данной видеоигре это жёсткая зима. У вас имеется всего 20 игровых суток, чтобы собрать все нужные ресурсы, которые не дадут вам погибнуть. Так сказать визитная карточка данного инди-проекта - боссы, о, как же они сложны без подготовки, просто кулаками без какого-либо снаряжения вы обречены. У каждого великана своя механика и к каждому нужен свой, уникальный подход. Но не бойтесь, потраченное время и ресурсы на подготовку не пропадут зря, вы обязательно получите очень полезные и редкие предметы.

Также геймплей не кончается на этом. В игре присутствуют платные DLS, цена всего 150р., но оно явно того стоит. С каждым дополнением добавляются новые механики. Например одно дополнение добавит морских приключений на кораблях, а другое даст вам повыживать в мире с очень цивилизованными свиньями. Количество крафтов просто велико, вы можете скрафтить буквально что угодно

А теперь перейдем к минусам

Те же самые крафты, очень много бесполезных вещей, за многие часы игры я большинство вещей сделал максимум раза два.

Почти то же самое, правда теперь с едой в казане. В нашем любимом Don’t Starve просто куча рецептов которые бесполезны, ведь ингредиенты некоторых блюд восполняют больше характеристик чем получившееся блюдо.

Слишком высокий порог вхождения. Новички без опытных друзей просто не смогут дожить даже до элементарной зимы. Даже я, после +1400 часов не уверен в себе и своих познаниях на 100%.

Но вы можете не отчаиваться, ведь у разработчика есть онлайн-версия данного проекта. Теперь вы сможете веселиться и умирать не только в одиночку. В Don’t Starve Together (тот самый онлайн-проект) есть небольшие отхождения от истоков, например та же трость в одиночной игре ломается, а ведь в мультиплеере нет. Но всё-таки самый главный плюс это возможность развиваться со своими друзьями или вы можете просто запрыгнуть на случайный сервер и начать играть там.

Моё оценочное мнение: игра прекрасна в плане геймплея, и абсолютно разных героев, неожиданность многих событий восхищает!

Единственный огромный минус - это большая цена одиночной и мультиплеерной игры+всех дополнений.

На этом всё! Спасибо за прочтение!

rina_sav avatar

rina_sav

November 12, 2019 at 09:10 PM

Довольно нудная игрушка на самом деле. Хотя всякие боевые эвенты в ней можно посетить.
Kr4k7n avatar

Kr4k7n

November 12, 2019 at 10:48 PM

Гринд конечно присутствует, но в целом очень даже неплохо

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