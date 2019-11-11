Дождь

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Почему не могу поменять аватарку???

Animeshnicaaa avatar

Animeshnicaaa

November 11, 2019 at 09:47 PM

Подскажите пожалуйста
ovaK039 avatar

ovaK039

November 11, 2019 at 09:49 PM

А это так важно?
Animeshnicaaa avatar

Animeshnicaaa

November 11, 2019 at 09:53 PM

Господи, люди, почему вы такие злые?? Я здесь недавно, просто спросила что к чему...
Tony_k avatar

Tony_k

November 12, 2019 at 03:07 AM

В профиле, нужно найти кнопку "РЕДАКТИРОВАТЬ" и там уже можно поменять аватарку, кнопочкой "изменить" прямо под аватаркой. Если не получиться, то попробовать в другом браузере.
timur_ishmakov avatar

timur_ishmakov

November 19, 2019 at 11:29 PM

Ововово
asdadasdad avatar

asdadasdad

November 20, 2019 at 04:36 PM

Там надо просто подождать. Минут через пять аватарка будете сменена (сайт немного баганутый: сперва ничего не получается)
Tony_k avatar

Tony_k

November 20, 2019 at 10:07 PM

Незнаю, у меня автарка моментально сменилась =)
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

November 21, 2019 at 01:37 PM

После изменить надо кнопку сохранить внизу еще нажать.
И бывает с первого раза не обновляется. Есть тут глюк какой-то.
Viperaplay avatar

Viperaplay

November 21, 2019 at 01:51 PM

Кукукукукукут
Tony_k avatar

Tony_k

November 22, 2019 at 12:02 AM

F5 в помощь)
sai23700 avatar

sai23700

October 20, 2022 at 07:50 PM

вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.

sai23700 avatar

sai23700

October 20, 2022 at 07:50 PM

вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.

AleksandrDe avatar

AleksandrDe

February 5, 2023 at 03:49 AM

Заходи в профили, дальше жми кнопку "РЕДАКТИРУЙ", далее, там где твоя аватарка, жмыкай на кнопку "ИЗМЕНИ", загрузи свою аватарку и радуйся.
vromernrox avatar

vromernrox

February 5, 2023 at 10:46 PM

заходи в профиль и там есть

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