Господи, люди, почему вы такие злые?? Я здесь недавно, просто спросила что к чему...
В профиле, нужно найти кнопку "РЕДАКТИРОВАТЬ" и там уже можно поменять аватарку, кнопочкой "изменить" прямо под аватаркой. Если не получиться, то попробовать в другом браузере.
Там надо просто подождать. Минут через пять аватарка будете сменена (сайт немного баганутый: сперва ничего не получается)
Незнаю, у меня автарка моментально сменилась =)
После изменить надо кнопку сохранить внизу еще нажать.
И бывает с первого раза не обновляется. Есть тут глюк какой-то.
вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.
вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.
Заходи в профили, дальше жми кнопку "РЕДАКТИРУЙ", далее, там где твоя аватарка, жмыкай на кнопку "ИЗМЕНИ", загрузи свою аватарку и радуйся.
заходи в профиль и там есть