Почему не могу поменять аватарку???

Animeshnicaaa Подскажите пожалуйста

ovaK039 А это так важно?

Animeshnicaaa Господи, люди, почему вы такие злые?? Я здесь недавно, просто спросила что к чему...

Tony_k В профиле, нужно найти кнопку "РЕДАКТИРОВАТЬ" и там уже можно поменять аватарку, кнопочкой "изменить" прямо под аватаркой. Если не получиться, то попробовать в другом браузере.

timur_ishmakov Ововово

asdadasdad Там надо просто подождать. Минут через пять аватарка будете сменена (сайт немного баганутый: сперва ничего не получается)

Tony_k Незнаю, у меня автарка моментально сменилась =)

Sadizmo88 После изменить надо кнопку сохранить внизу еще нажать.

И бывает с первого раза не обновляется. Есть тут глюк какой-то.

Viperaplay Кукукукукукут

Tony_k F5 в помощь)

sai23700 вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.





sai23700 вопрос:почему у мненя не меняется аватар и у меня тока хром.





AleksandrDe Заходи в профили, дальше жми кнопку "РЕДАКТИРУЙ", далее, там где твоя аватарка, жмыкай на кнопку "ИЗМЕНИ", загрузи свою аватарку и радуйся.