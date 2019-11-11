FIFA Mobile

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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Назад к форуму От пользователей

FIFA Mobile

Baguda128 avatar

Baguda128

November 11, 2019 at 04:16 AM

Всем доброго времени суток, спасибо что зашли именно на эту статью. В этой статье я хотел бы кратко рассказать об этой игре,что в ней нужно делать и как делать крутым свой состав.


FIFA Mobile - одна из игр про футбол,в которой нужно раскачивать свой состав различными способами(о них я расскажу позже). FIFA Mobile 20 это серийная игра,каждый год  выходит новая версия и ваши составы собранные за весь год обнуляются. Это один из минусов игры. Но будет и достаточно плюсов. Одним из которых будет прекрасная графика.Но сейчас не об этом. Классных игроков можно получать тремя способами : первый и основной - получать игроков из событый ,которых достаточно много, вторым способом будет  покупка игроков на рынке(цены конечно на рынке высокие,но деньги можно легко заработать), и третий способ - получение игроков из паков, но это не самый лучший способ, но для любителей острых ощущений подойдет. Теперь  поговорим о плюсах игры,как я уже говорил их очень много. Самый  первый плюс это - управление, понятное для новичков и профессионалов. Так же в игре просто огромный выбор команд и еще больший выбор игроков. Очень часто выходят обновления, в которых разработчики делают свою игру еще лучше .Минимальные требования игры - версия андроид 4.1 и выше, возраст 3+. Это прекрасное приложение чтобы скрасить пару минут свободного времени.  У каждого игрока свой рейтинг, зависимо от того как он играет в жизни, но всех игроков можно тренировать, тем самым повышая  рейтинг игроков. У каждого игрока свой особый финт которым он обыгрывает соперников. Чтобы собрать классный состав, нужно собирать игроков с более высоким рейтингом и чтобы между всеми игроками была сыгранность. Чтобы была хорошая сыгранность ,нужно чтобы игроки были из одного клуба, лиги или страны. Так же одним из плюсов будет нововведение этого года, EA Sports сделали так, чтобы состав можно было сохранять на следующий год,но его можно будет использовать только в определённых событиях. В данной игре можно играть с друзьями 11 на 11 в режиме реального времени, это так же нововведение этого года. Я сам играл в FIFA Mobile на телефоне, мне очень понравилось. Я уверен, что и всем любителям футбола она тоже понравится, всем советую.


Всем спасибо,что  прочитали эту статью. Вы можете прочитать эту статью за пару минут, а я писал ее несколько часов, чтобы она хорошо получилась, поэтому прочитайте ее, вам скорее всего понравится. Если вам понравилась данная статья, напишите пожалуйста об этом в комментариях, если же вам она не понравилась, тоже напишите об этом в комментариях и напишите почему. Я буду очень надеяться, что вам понравится моя статья и вы ее оцените, но если же она вам не понравится, не стесняйтесь,пишите в комментарии и учту свои ошибки и уже в следующий раз я их не допущу. Обязательно скачайте эту игру, но если уже тогда она вам не понравится,то тогда она действительно не для вас. Огромное вам тем спасибо, кто действительно прочитал эту статью и даже оценил ее в комментариях. Всем всего хорошего. 
Phoenix123321 avatar

Phoenix123321

November 11, 2019 at 12:01 PM

Давненько я не играл спасибо за напоминание))
IdeotDibilka avatar

IdeotDibilka

November 24, 2019 at 12:22 AM

Честно не люблю фифу,но всё же форум хороший
NIKITA2200lol avatar

NIKITA2200lol

November 24, 2019 at 01:50 AM

хз пойду играть

Warnig avatar

Warnig

November 24, 2019 at 02:13 AM

класс топ вооб
BodyaMelnik avatar

BodyaMelnik

November 24, 2019 at 02:20 AM

Топ игра рекомендую
Vanek28rus avatar

Vanek28rus

November 24, 2019 at 03:28 PM

Игра класс, играл мес 3, играть можно
DAnilprooooooo avatar

DAnilprooooooo

November 24, 2019 at 03:58 PM

Крутая игра всем советуюю
ginnaz3 avatar

ginnaz3

November 24, 2019 at 04:00 PM

Тупая гра
ArTeamk avatar

ArTeamk

November 24, 2019 at 04:07 PM

Игра хорошая но когда больший ранг бойцов не интересно
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 24, 2019 at 07:13 PM

Не люблю мобилки
minodzi avatar

minodzi

November 25, 2019 at 10:29 PM

фывфвфывфывфв

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