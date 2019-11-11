Всем доброго времени суток, спасибо что зашли именно на эту статью. В этой статье я хотел бы кратко рассказать об этой игре,что в ней нужно делать и как делать крутым свой состав.

FIFA Mobile - одна из игр про футбол,в которой нужно раскачивать свой состав различными способами(о них я расскажу позже). FIFA Mobile 20 это серийная игра,каждый год выходит новая версия и ваши составы собранные за весь год обнуляются. Это один из минусов игры. Но будет и достаточно плюсов. Одним из которых будет прекрасная графика.Но сейчас не об этом. Классных игроков можно получать тремя способами : первый и основной - получать игроков из событый ,которых достаточно много, вторым способом будет покупка игроков на рынке(цены конечно на рынке высокие,но деньги можно легко заработать), и третий способ - получение игроков из паков, но это не самый лучший способ, но для любителей острых ощущений подойдет. Теперь поговорим о плюсах игры,как я уже говорил их очень много. Самый первый плюс это - управление, понятное для новичков и профессионалов. Так же в игре просто огромный выбор команд и еще больший выбор игроков. Очень часто выходят обновления, в которых разработчики делают свою игру еще лучше .Минимальные требования игры - версия андроид 4.1 и выше, возраст 3+. Это прекрасное приложение чтобы скрасить пару минут свободного времени. У каждого игрока свой рейтинг, зависимо от того как он играет в жизни, но всех игроков можно тренировать, тем самым повышая рейтинг игроков. У каждого игрока свой особый финт которым он обыгрывает соперников. Чтобы собрать классный состав, нужно собирать игроков с более высоким рейтингом и чтобы между всеми игроками была сыгранность. Чтобы была хорошая сыгранность ,нужно чтобы игроки были из одного клуба, лиги или страны. Так же одним из плюсов будет нововведение этого года, EA Sports сделали так, чтобы состав можно было сохранять на следующий год,но его можно будет использовать только в определённых событиях. В данной игре можно играть с друзьями 11 на 11 в режиме реального времени, это так же нововведение этого года. Я сам играл в FIFA Mobile на телефоне, мне очень понравилось. Я уверен, что и всем любителям футбола она тоже понравится, всем советую.Всем спасибо,что прочитали эту статью. Вы можете прочитать эту статью за пару минут, а я писал ее несколько часов, чтобы она хорошо получилась, поэтому прочитайте ее, вам скорее всего понравится. Если вам понравилась данная статья, напишите пожалуйста об этом в комментариях, если же вам она не понравилась, тоже напишите об этом в комментариях и напишите почему. Я буду очень надеяться, что вам понравится моя статья и вы ее оцените, но если же она вам не понравится, не стесняйтесь,пишите в комментарии и учту свои ошибки и уже в следующий раз я их не допущу. Обязательно скачайте эту игру, но если уже тогда она вам не понравится,то тогда она действительно не для вас. Огромное вам тем спасибо, кто действительно прочитал эту статью и даже оценил ее в комментариях. Всем всего хорошего.