Geometry dash world-игра,созданная Robtop games 22 декабря 2016 года. Это ещё одно дополнение к игре Geometry dash.

Geometry dash представляет нам "демо версию" geometry dash версии 2.1 т.к в некоторых уровнях имеются части геймплея из этой версии.В игре имеются 10 уровней,разделённых на 2 локации:Dashlands и на Toxic factory,при этом уровни проходятся поочерёдно.

Был добавлен магазин,в котором можно купить скины за орбы,получаемые путём прохождения уровней.Количество орбов на каждом уровне отличаются друг от друга.Если пройти все локации,то у вас будет диалог с ключником,после этого вам откроется вкладка Featured,в которой можно поиграть в онлайн уровни.В отличии от полной версии игры в Geometry dash world нельзя заходить в редактор уровней (как и во всех дополнениях к Geometry dash).

С помощью взлома игры игроки нашли много интересных вещей такие как капсула времени,бета версию уровня Fingerdash,И редактор,в котором были вещи из версии 2.1,но вскоре Роберт заметил это и он закрыл на время сервера чтобы устранить неполадки.

Несмотря на то,что это дополнение является "демо версией" 2.1 ни в одном из уровней не был показан режим паука (Кроме The Challenge).В сетевом меню были доступны вкладки квестов,Daily уровней,таблица лидеров,вкладка сохранённых уровней и Feautred уровни.

Система достиженей в этой версии также присутствовала.Они предстовляли собой обычные достижения такие как пройдите один уровень,пройдите другой и много других ачивок,множества из ачивок были недоступны.

Хочется сказать,что несмотря на то,что Robtop-один человек,игры у него получатся отличными хоть и на их разработку уходит очень много времени,но главное что его фанаты довольны его играми.

Пару фактов:

Если нажать на паузу в любом уровне,то название уровня не будет видно.

В GDW полностью функционирует хранилище в отличие от SubZero и Meltdown.

В GDW не было ни одного уровня с роботом

Большая часть саундтреком была написана человека под именем Dex Arson.

При взломе игры игроки получили доступ к капсуле времени,которая была недоделанная

При первом выпуске игры Роберт заметил,что игроки взломали игру и получили доступ к вещам из версии 2.1,но вскоре он устранил неполадки.

В определённый момент трейлера игры можно было заметить курсор мыши (это могла быть тестовая сборка игры для проверки или эмулятор),однако Роберт заявил,что релиз будет только на IOS и на Android,как и SubZero и Meltdown.

ну вот и подошёл конец моей статьи.Надеюсь вам понравилось,если это так то пишите свои комментарии оказалась ли эта статья для вас новой или же нет.Оцените её хорошо и пользуйтесь ею,если вы новичок и мало чего знаете о вселенной Geometry dash.