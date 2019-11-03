Rain

Gem3

unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
Sign in to start chatting

24

0/160

Back to От пользователей

Марс в Warface.

GricunTima avatar

GricunTima

November 3, 2019 at 08:47 PM

В этой статье я вам расскажу что происходит в спецоперации Марс в игре Warface.
Места где мы побываем: Марс-Замля-Марс.


Спецоперация Марс в Warface начинается с фразы Ноды: 
"chi, ni, san… Соединение с СЭДами установлено. Добро пожаловать на Марс, Warface ВЕГА-5!

Колонисты, пославшие сигнал SOS, окружены СЭДами Blackwood. Щиты их марсоходов вот-вот отключатся. Спасите колонистов и сопроводите их к главному корпусу!"

Отряду Warface придётся взять огонь на себя, чтобы спасти колонистов от тяжёлого дроида Антей-6, взятого под контроль противником. Цитата фразы Ноды:"Следует держаться подальше и стрелять в голову, пока это ведро с болтами не сменит тактику. Дроида можно уничтожить его же оружием — стреляйте по ракетам, как только он их выпустит."

Под контролем Blackwood оказалась и машина для терраформирования Марса, которая уничтожила управляемых бойцами Warface СЭДов. Нода срочно ищет резервных СЭДов для переподключения и возвращения на Марс. Также нужно найти новое место для подключения, которое будет наименее защищенно. Цитата фразы Ноды:"К счастью, их здесь несколько, среди которых имеется даже совершенно пустая комната. Помните, что находитесь на территории противника — иногда придётся идти обходными путями. Не всегда безопасными."

Спустя некоторое время мы попадаем в "Комнута смерти", которою смогли пройти только 98% наших сослеживцем. Цитата фразы Ноды:"Только что стала известна неожиданная новость: из особостойких пленных бойцов Warface был сформирован отряд охотников на Warface — Omega Black. К сожалению, наш отряд находится в самом центре торнадо — флот Евроальянса продолжает обстреливать тихоокеанский остров. В скором времени Blackwood пробивают брешь в оцеплении Евроальянса и начинают эвакуировать сотрудников."

Пройдя комнаты смерти мы попадаем в саму комнату резервной активации комнаты подключения.Цитата фразы Ноды:" Радостная новость: Нода запустила протокол активации резервной комнаты подключения, и когда она достигнет конца зала — в неё можно будет войти. Расстреливайте встречающихся на пути СЭДов из всего, что есть, а потом вскрывайте их вручную, как консервные банки. И если в комнате не окажется сюрпризов, садитесь в кресла и Нода снова перекинет вас на Марс, чтобы поставить точку в этой истории."
После этого начинается как-бы 3-я глава мисии, где мы снова попадаем на марс и узнаём, что выжили только те колонисты, которые были в марсоходах, а те кто был в главной базе, были убиты. Цитата фразы Ноды:"К большому сожалению, всё, что осталось от персонала колонии Oasis-4, — марсоходы с колонистами. Внутри основного корпуса есть пульт ручного управления траспортным кораблем. Это единственный шанс эвакуировать выживших. Blackwood так и не удалось получить живые Седрус, а земные запасы седриума подходят к концу. Без марсианских бактерий их планы на СЭДов обречены." Нода получила доступ к планам колонизации Марса. Цитата фразы Ноды:"В центре колонии есть шахта с ракетой, содержащей ядерный заряд! Колонисты хотели провести эксперимент по терраформированию Марса, нанеся ядерный удар по южному полюсу планеты."

Потом мы встречаем самого большого боса за все спецоперации Цитата фразы Ноды:"До этого был рок-н-ролл. Сейчас начнется хеви-метал." Этот бос- Терраформер- 1.

СЭДы Blackwood постараются помешать Warface, но следует быть внимательными — СЭДы противника выглядят так же, как и наши. Нанеся арахниду критические повреждения и покончив с ним, необходимо получить контроль над боеголовкой и превратить всю эту колонию в радиоактивный пепел.

MeguminDead avatar

MeguminDead

November 6, 2019 at 11:30 PM

вртафффф
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 7, 2019 at 08:48 PM

Не играл в эту игру но слышал о ней .
jlemyp_shaman1 avatar

jlemyp_shaman1

November 7, 2019 at 09:31 PM

Будет ли лагать эта спецоперация на слабом ПК?
GricunTima avatar

GricunTima

November 8, 2019 at 05:26 PM

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Система: Windows 7, Windows 8, Windows 10
CPU: Intel/AMD dual-core 2.0 GHz
Память: 1,5GB, но советую 4GB
Видео: GeForce8600 GT 256MB /ATI(AMD)Radeon X1950 256MB
Диск: 11 GB свободного места на жестком диске
Maximka22222 avatar

Maximka22222

November 10, 2019 at 10:16 PM

Норм статья
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Марс в Warface. - От пользователей Forum on Gamehag