Standoff 2

Очень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GOОчень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GO .Игра на мобильном устройстве что нравится многим людям у которых нету компьютера. В игре есть много разных режимов и часто выходят обновления. Что многим нравится то это возможность открывать бесплатно кейсы и получать скины но также в игре есть донат, но на геймплей игры это не влияет.В недавном обновление добавлен соревновательный режим в котором можно получить звание (ранг).В игре можно играть с друзьями в лобби.Первый режим это закладка бомбы в котором есть террористы и спецназовцы цель террористов поставить бомбу чтобы она взорвалась или уничтожить всех спецназовцев, Но если они не успеют заложить бомбу или уничтожыть всех спецназовцев в раунде они проиграют игра идёт на 8 выигрышных раундов при заложении бомбы она взрывается в течение 40 секунд но если спецназовцы успеют разминировать бомбу они автоматически выграют.Второй режим это командный бой в нем две стороны играет за более большое количество убийств . Третий это гонка вооружений Вам дается оружие и Припяти убийство им оружие меняется и кто первей дойдёт до последнего оружия нож тот и выиграет.
Также спецназовцы называют ФСБ
Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Наделена правом ведения предварительного следствия и дознания, оперативно-розыскной и разведывательной деятельности. В ФСБ России предусмотрена военная, правоохранительная и федеральная гражданская государственная служба. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.
Её определение а Плей Маркете
Легендарный "Standoff" возвращается в виде динамичного экшн-шутера от первого лица! Вас ждут новые карты, новые виды вооружения, новые режимы, в которых команды террористов и отряды сил спецназначения сойдутся в битве не на жизнь, а насмерть. Вас ждут невероятные возможности: - 5 карт - 3 режима - Лобби - Друзья - Сообщения - Настройка управления под себя.
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приветик я ненавижу стендов 2
Я НЕНАВИЖУ СО2 ГОВНО ПОЛНОЕ КС ГО КЛАСС
стандофф топ, но кс лушче
да вроде они одинаковые а хотя да кс лучше
стэндофф у кого нет компа ну да кс лучше,
StandOff крайне кривая игра, поэтому предпочу играть в другие игры.
Не очень игра я пару раз поиграл и я сам себе сказал ну нафиг
Минусы:
Управление. Не каждую кнопку и объект, который отображается на экране, можно переместить в место, где тебе удобно. Не понял почему нельзя было сделать прицел по мушке.
Смена оружия колесом, тоже не лучший вариант
Смена оружия колесом, тоже не лучший вариант
Динамика. Много крысинга, большая карта, для такого количества игроков лучше делать меньше. Заметно, что объекты на карте поощряют сидение в углах, среди ящиков, на уступах и т.д.
Дисбаланс оружия. Идея с одной стороны интересная, когда есть чисто своё оружие для каждой из сторон, но баланс не соблюдён. AKR превосходит M4 и по характеристикам и по цене.
Токсичность. В CODM можно быстро отправить в бан словоохотливого человека, чтобы он подумал над своим поведением или ушёл в такой проект как Standoff 2, где почему-то этого нет (внутри игры).
Почему я не советую играть в Standoff 2
Читеры. Они есть везде, но в данном проекте их концентрация зашкаливает, а то, что народ бегает сквозь текстуры, говорит о том, что меры принимаются не слишком жесткие, иначе они бы боялись использовать настолько очевидные читы.
Почему я не советую играть в Standoff 2
Лаги. Опять же, ни где таких жестких лагов не замечал, ни у себя ни у других игроков в других проектах.
Плюсы:
Хорошая графика. Тут сказать нечего, глазу приятно, нет угловатости, пиксельных персонажей и прочего.
Почему я не советую играть в Standoff 2
Управление. Понравилось решение с изменением скорости перемещения, но палец уставал, постоянно тащить снизу вверх для бега, под конец катки нагревался больше, чем смартфон. Ещё возможность прыгать двойным тапом по левой части экрана (к сожалению, уже была привычка тыкать на кнопку), не смог привыкнуть. Возможность изменить прицел под свои нужды, хоть точку по центру экрана, еле заметную или большую.
Почему я не советую играть в Standoff 2
Возможно когда-нибудь разработчики избавят свой проект от недостатков и в Standoff 2 можно будет поиграть. Но боюсь, после негативного опыта, не многие захотят вернуться.
если бы не дружба что бы мы делали