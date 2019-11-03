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Standoff 2

ZEBRATOP avatar

ZEBRATOP

November 3, 2019 at 08:32 PM

Очень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GO


Очень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GO .Игра на мобильном устройстве что нравится многим людям у которых нету компьютера.  В игре есть много разных режимов и часто выходят обновления. Что многим нравится  то это возможность открывать бесплатно кейсы и получать скины но также в игре есть донат, но на геймплей игры это не влияет.В недавном обновление  добавлен  соревновательный режим в котором можно получить звание (ранг).В игре можно играть с друзьями в лобби.Первый режим   это закладка бомбы в котором есть террористы и спецназовцы цель террористов поставить бомбу чтобы она взорвалась или уничтожить всех спецназовцев, Но если они не успеют заложить бомбу  или уничтожыть всех спецназовцев в раунде они проиграют  игра идёт на 8 выигрышных раундов при заложении бомбы она взрывается в течение 40 секунд но если спецназовцы  успеют разминировать бомбу они автоматически выграют.Второй  режим это командный бой в нем две стороны  играет за более большое количество убийств .  Третий   это гонка вооружений Вам дается оружие и Припяти убийство им   оружие меняется и кто первей дойдёт до последнего оружия нож тот и выиграет. 
Также спецназовцы называют ФСБ

Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Наделена правом ведения предварительного следствия и дознания, оперативно-розыскной и разведывательной деятельности. В ФСБ России предусмотрена военная, правоохранительная и федеральная гражданская государственная служба. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.

Её определение а Плей Маркете
Легендарный "Standoff" возвращается в виде динамичного экшн-шутера от первого лица! Вас ждут новые карты, новые виды вооружения, новые режимы, в которых команды террористов и отряды сил спецназначения сойдутся в битве не на жизнь, а насмерть. Вас ждут невероятные возможности: - 5 карт - 3 режима - Лобби - Друзья - Сообщения - Настройка управления под себя. 

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grindi1337_x_bunnyhop avatar

grindi1337_x_bunnyhop

October 21, 2020 at 11:29 AM

Да, игра топ!
Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:53 AM

крууууууууууууууууууууууууууууто

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:54 AM

вааааааааааааааааааау

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:54 AM

нууууууууууууууууууууууууууууу

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:54 AM

даааааааааааааааааааааааааааавай

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:54 AM

нуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:55 AM

нуууууууууууууууууууууууууууууууу

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 21, 2020 at 11:55 AM

пжжжжжжжжжжжж

Oomnn avatar

Oomnn

October 29, 2020 at 10:40 PM

приветик я ненавижу стендов 2
Oomnn avatar

Oomnn

October 29, 2020 at 10:41 PM

как дела надеюсь клас
master_awm_bro avatar

master_awm_bro

October 30, 2020 at 12:07 PM

Я НЕНАВИЖУ СО2 ГОВНО ПОЛНОЕ КС ГО КЛАСС
madname avatar

madname

October 30, 2020 at 12:39 PM

Корите в аду КС!!!!
Mecsicano avatar

Mecsicano

October 30, 2020 at 12:39 PM

стандофф топ, но кс лушче
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 30, 2020 at 02:03 PM

Как получить опыт
progamerstal avatar

progamerstal

October 31, 2020 at 01:31 PM

это моЯ жизнЬ
cicimora12 avatar

cicimora12

October 31, 2020 at 04:21 PM

да вроде они одинаковые а хотя да кс лучше
limid2qwe avatar

limid2qwe

November 3, 2020 at 12:32 PM

стэндофф у кого нет компа ну да кс лучше,

jebrone1505 avatar

jebrone1505

November 5, 2020 at 03:57 PM

StandOff крайне кривая игра, поэтому предпочу играть в другие игры.
Vadyan777 avatar

Vadyan777

November 5, 2020 at 05:16 PM

Класс

florent3454 avatar

florent3454

November 6, 2020 at 12:35 AM

Не очень игра я пару раз поиграл и я сам себе сказал ну нафиг
smoji avatar

smoji

November 6, 2020 at 10:25 PM

Минусы:
Управление. Не каждую кнопку и объект, который отображается на экране, можно переместить в место, где тебе удобно. Не понял почему нельзя было сделать прицел по мушке.

Смена оружия колесом, тоже не лучший вариант
Смена оружия колесом, тоже не лучший вариант
Динамика. Много крысинга, большая карта, для такого количества игроков лучше делать меньше. Заметно, что объекты на карте поощряют сидение в углах, среди ящиков, на уступах и т.д.


Дисбаланс оружия. Идея с одной стороны интересная, когда есть чисто своё оружие для каждой из сторон, но баланс не соблюдён. AKR превосходит M4 и по характеристикам и по цене.


Токсичность. В CODM можно быстро отправить в бан словоохотливого человека, чтобы он подумал над своим поведением или ушёл в такой проект как Standoff 2, где почему-то этого нет (внутри игры).

Почему я не советую играть в Standoff 2
Читеры. Они есть везде, но в данном проекте их концентрация зашкаливает, а то, что народ бегает сквозь текстуры, говорит о том, что меры принимаются не слишком жесткие, иначе они бы боялись использовать настолько очевидные читы.

Почему я не советую играть в Standoff 2

Лаги. Опять же, ни где таких жестких лагов не замечал, ни у себя ни у других игроков в других проектах.

Плюсы:
Хорошая графика. Тут сказать нечего, глазу приятно, нет угловатости, пиксельных персонажей и прочего.

Почему я не советую играть в Standoff 2
Управление. Понравилось решение с изменением скорости перемещения, но палец уставал, постоянно тащить снизу вверх для бега, под конец катки нагревался больше, чем смартфон. Ещё возможность прыгать двойным тапом по левой части экрана (к сожалению, уже была привычка тыкать на кнопку), не смог привыкнуть. Возможность изменить прицел под свои нужды, хоть точку по центру экрана, еле заметную или большую.

Почему я не советую играть в Standoff 2
Возможно когда-нибудь разработчики избавят свой проект от недостатков и в Standoff 2 можно будет поиграть. Но боюсь, после негативного опыта, не многие захотят вернуться.
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 7, 2020 at 11:02 AM

Спасибо за инфу
AlinaStar avatar

AlinaStar

November 7, 2020 at 04:19 PM

pr.....
Anton12356789pp avatar

Anton12356789pp

November 7, 2020 at 04:45 PM

если бы не дружба что бы мы делали
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