Standoff 2

Очень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GO

Очень интересноя игра в виде шутера от первого лица, напоминающая очень популярную игру CS:GO .Игра на мобильном устройстве что нравится многим людям у которых нету компьютера. В игре есть много разных режимов и часто выходят обновления. Что многим нравится то это возможность открывать бесплатно кейсы и получать скины но также в игре есть донат, но на геймплей игры это не влияет.В недавном обновление добавлен соревновательный режим в котором можно получить звание (ранг).В игре можно играть с друзьями в лобби.Первый режим это закладка бомбы в котором есть террористы и спецназовцы цель террористов поставить бомбу чтобы она взорвалась или уничтожить всех спецназовцев, Но если они не успеют заложить бомбу или уничтожыть всех спецназовцев в раунде они проиграют игра идёт на 8 выигрышных раундов при заложении бомбы она взрывается в течение 40 секунд но если спецназовцы успеют разминировать бомбу они автоматически выграют.Второй режим это командный бой в нем две стороны играет за более большое количество убийств . Третий это гонка вооружений Вам дается оружие и Припяти убийство им оружие меняется и кто первей дойдёт до последнего оружия нож тот и выиграет.Также спецназовцы называют ФСБ

Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, осуществляющая в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Наделена правом ведения предварительного следствия и дознания, оперативно-розыскной и разведывательной деятельности. В ФСБ России предусмотрена военная, правоохранительная и федеральная гражданская государственная служба. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое, ручное, стрелковое и иное оружие.

Её определение а Плей МаркетеЛегендарный "Standoff" возвращается в виде динамичного экшн-шутера от первого лица! Вас ждут новые карты, новые виды вооружения, новые режимы, в которых команды террористов и отряды сил спецназначения сойдутся в битве не на жизнь, а насмерть. Вас ждут невероятные возможности: - 5 карт - 3 режима - Лобби - Друзья - Сообщения - Настройка управления под себя.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////