Нон Прайм или Прайм?*

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scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
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Нон Прайм или Прайм?*

lnshuroe avatar

lnshuroe

November 2, 2019 at 03:33 PM

Игра с праймом или без ? Почему?
artemka200166 avatar

artemka200166

November 2, 2019 at 03:46 PM

лучше с праймом.Там меньше читеров
12356745 avatar

12356745

November 2, 2019 at 06:01 PM

Смотря если ты хочеш тратить деньги
aliosha1666 avatar

aliosha1666

November 2, 2019 at 06:06 PM

Топ статья
helfik6 avatar

helfik6

November 2, 2019 at 07:05 PM

ну вообще можно и на нон праййме, а там с 21 лвла прайм будет, но на нон праймер читеры в каждой катке

dangerlyoha_csgorunnet avatar

dangerlyoha_csgorunnet

November 3, 2019 at 05:59 PM

Онли прайм
Farest avatar

Farest

November 3, 2019 at 07:39 PM

Онли прайм
maku2 avatar

maku2

November 3, 2019 at 08:22 PM

онли прайм
Egor_D avatar

Egor_D

November 3, 2019 at 09:46 PM

Только прайм
ROJOW avatar

ROJOW

November 3, 2019 at 10:09 PM

Прайм конечно. Недавно поиграл с другом (он новенький в кс) на нонпраймах и это просто ******. Я сильно сожалею людям которые должны проходить калибровку на нонпраймах

kenobabe avatar

kenobabe

November 4, 2019 at 03:43 AM

Прайм. Он позволяет играть без читеров. Если Вы - еврей или же человек, который НЕ желает тратить более тысячи рублей на какой-то Анти-Чит, то достигайте 21 лвл'а.
НО не всегда помогал Прайм. Помню, играл недавно в Зоне, так там был крутящийся читер, не смотря, на Прайм.
Inkog200 avatar

Inkog200

November 4, 2019 at 03:51 AM

Прайм действительно важная вещь
klizmeroriginal avatar

klizmeroriginal

November 4, 2019 at 04:43 AM

Если играть на NOPRIME, то у вас более чем 85% вероятности на читера(-ов), а как все поняло, то это слив (-звание).
Если играть на PRIME, то вероятность читера уже 35% ( да-да они уже на прайм перебрались ), но если собирать FULL PARTY ONLY PRIME(с медалями за года), то 99,9% их не будет.

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