Мой любимый Free Fire

Free Fire это нечто чудесное игра!
Он даже круче чем пабг мобайл , прастите если обидел играков мабг мобайл!
Кто сомной согласен лайк!
Когда-то я думал что фри фаер говно и фри фаер для лохов!
Но однако, мой однаклассники начали играть фри фаер , и они говорили о фри фаер.Обсуждали его и конечно же играли!
И потом как не странно на меня озорилась желания играть фри фаер. Сам не знаю от куда
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