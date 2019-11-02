Мой любимый Free Fire

Kuanansar2007

Free Fire это нечто чудесное игра! Он даже круче чем пабг мобайл , прастите если обидел играков мабг мобайл! Кто сомной согласен лайк! Когда-то я думал что фри фаер говно и фри фаер для лохов! Но однако, мой однаклассники начали играть фри фаер , и они говорили о фри фаер.Обсуждали его и конечно же играли! И потом как не странно на меня озорилась желания играть фри фаер. Сам не знаю от куда