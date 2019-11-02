Заработок в Avakin Life

Avakin life(12+)- увлекательная игра где ты можешь создать своего персонажа и управлять им.Посещать локации, находить друзей и всякое другое!В этой статье я расскажу как накопить много АВАКОИНСОВ!

Как же заработать деньги в игре Avakin Life?Этот вопрос интересуют многих игроков. В этой статье я расскажу, как это сделать.

1.Приключения в Египте.

Приключения в Египте-это мини-игра в которой ты должен собрать пять скарабеев и найти ключ к главному сундуку.Первую неделю за выполненные задания тебе будут давать костюм, дом и т.д...А все последующие время по 200@



2. Конкурсы мод.



Этот способ заработка связан с предыдущем.Деньги которые вы заработали в Египте можно использовать для заявок в конкурс мод. Серебряная заявка стоит 50@ нужно стараться одеваться красиво.За серебряную заявку можно получить от 55@-30000@

Золотая заявка стоит 0@ , что очень выгодно.Там вы можете получить от 100@-300000@.



3.Заработок в кафе/клубе.



Тут все очень просто, ты просто идешь на локацию со значком меню.Он значит, что на этой локации можно работать и зарабатывать деньги.Если не у кого нет желания заказывать вы можете попросить своих друзей помочь вам.Или же попросить пользователей на локации сделать взаимные заказы.



4.Предложения от Tapjoy.



Заходя в игру слева есть значок "Получить беспл...", после того как вы туда нажали нажмите на "Предложение от Tapjoy". Просто выполняй задания и получай заветные Avakoins.

5.Предложение от Tap.



В некоторых странах запретили Tapjoy, из-за многочисленного обмана игроков.Этот способ заработка тоже находится в значке "Получить беспл...", после того как вы туда нажали нажмите на "Предложение от Tap". Заполняй легкие вопросы и получай Avakoins.

6.предложение от Byfer.



Это новый заработок.Его добавят только в Россию, Бразилию и Румынию.Этот заработок очень похож на Tapjoy.Там есть различные задания по сложности от легкого до сложного.Просто выполняй эти задания, это легко!



7.Просмотр рекламы.

Это находится в той же вкладке с Tapjoy-ем, Tap-ом и т.д. Просто просмотри не долгую рекламу и получи avakoins.



8.Загадочная коробка.

На главной странице, как вы только зайдете вы увидите строку с надписью "Загадочная коробка" Нажмите туда и вы можете получать призы за просмотр рекламы.Там можно получить дома,одежду,прически,игровую валюту,алмазы.Так же говорят, что там очень редко, но можно выбить призы такие как анимации и крылья.



Как получить бесплатные вещи за Avakoins?

Если тебе лень зарабатывать игровую валюту на одежду и мебель?Есть выход!зайдя в магазин ты увидишь, что над некоторыми предметами горит голубой квадратик.Это значит, что это предмет можно создать.Вы спросите- "как?".Все очень легко и просто!Нажимай на предмет с этим квадратиком, а затем на сам квадратик.Ваш предмет можно будет получить за несколько часов-дней!И это совершенно бесплатно!Так же там есть различные ускорения.Их два типа: первый- синий круг с молнией (ускорение на один день), желтый круг с молнией-ускорение на один час.Но есть и исключения которые в основном только по различным праздникам.Это когда можно вместо 1 часа ускорить на 2,3 или даже 4!Эти ускорения можно получить за просмотр рекламы или же за голосование в конкурсах мод.