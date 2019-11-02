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Заработок в Avakin Life

devachka avatar

devachka

November 2, 2019 at 02:39 AM

Avakin life(12+)- увлекательная игра где ты можешь создать своего персонажа и управлять им.Посещать локации, находить друзей и всякое другое!В этой статье я расскажу как накопить много АВАКОИНСОВ!


 

Как же заработать деньги в игре Avakin Life?Этот вопрос интересуют многих игроков. В этой статье я расскажу, как это сделать.

1.Приключения в Египте.

Приключения в Египте-это мини-игра в которой ты должен собрать пять скарабеев и найти ключ к главному сундуку.Первую неделю за выполненные задания тебе будут давать костюм, дом и т.д...А все последующие время по 200@

2. Конкурсы мод.

Этот способ заработка связан с предыдущем.Деньги которые вы заработали в Египте можно использовать для заявок в конкурс мод. Серебряная заявка стоит 50@ нужно стараться одеваться красиво.За серебряную заявку можно получить от 55@-30000@
Золотая заявка стоит 0@ , что очень выгодно.Там вы можете получить от 100@-300000@.

3.Заработок в кафе/клубе.

Тут все очень просто, ты просто идешь на локацию со значком меню.Он значит, что на этой локации можно работать и зарабатывать деньги.Если не у кого нет желания заказывать вы можете попросить своих друзей помочь вам.Или же попросить пользователей на локации сделать взаимные заказы.

4.Предложения от Tapjoy.

Заходя в игру слева есть значок "Получить беспл...", после того как вы туда нажали нажмите на "Предложение от Tapjoy". Просто выполняй задания и получай заветные Avakoins. 

5.Предложение от Tap.

В некоторых странах запретили Tapjoy,  из-за многочисленного обмана игроков.Этот способ заработка тоже находится в значке "Получить беспл...", после того как вы туда нажали нажмите на "Предложение от Tap". Заполняй легкие вопросы и получай Avakoins.

6.предложение от Byfer.

Это новый заработок.Его добавят только в Россию, Бразилию и Румынию.Этот заработок очень похож на Tapjoy.Там есть различные задания по сложности от легкого до сложного.Просто выполняй эти задания, это легко!

7.Просмотр рекламы.

Это находится в той же вкладке с Tapjoy-ем, Tap-ом и т.д. Просто просмотри не долгую рекламу и получи avakoins.

8.Загадочная коробка.

На главной странице, как вы только зайдете вы увидите строку с надписью "Загадочная коробка" Нажмите туда и вы можете получать призы за просмотр рекламы.Там можно получить дома,одежду,прически,игровую валюту,алмазы.Так же говорят, что там очень редко, но можно выбить призы такие как анимации и крылья.

Как получить бесплатные вещи за Avakoins?

Если тебе лень зарабатывать игровую валюту на одежду и мебель?Есть выход!зайдя в магазин ты увидишь, что над некоторыми предметами горит голубой квадратик.Это значит, что это предмет можно создать.Вы спросите- "как?".Все очень легко и просто!Нажимай на предмет с этим квадратиком, а затем на сам квадратик.Ваш предмет можно будет получить за несколько часов-дней!И это совершенно бесплатно!Так же там есть различные ускорения.Их два типа: первый- синий круг с молнией (ускорение на один день), желтый круг с молнией-ускорение на один час.Но есть и исключения которые в основном только по различным праздникам.Это когда можно вместо 1 часа ускорить на 2,3 или даже 4!Эти ускорения можно получить за просмотр рекламы или же за голосование в конкурсах мод.

YSYSHSHHS avatar

YSYSHSHHS

November 4, 2019 at 07:04 PM

круто
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 4, 2019 at 08:50 PM

Спасибо за труды .
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:19 AM

Привет
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:19 AM

Как дела
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:20 AM

Я зарабатываю
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:20 AM

Опыт для 3 уровень
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:21 AM

А вы
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:21 AM

Почти нако Пил
games123487 avatar

games123487

November 5, 2019 at 04:22 AM

Как не знаю что делать
WeNomW521 avatar

WeNomW521

November 5, 2019 at 05:23 AM

GH4403964 Мой реферальный дасть 100 кд
akira_yukio avatar

akira_yukio

November 5, 2019 at 05:31 AM

Информативно
Apachels avatar

Apachels

November 6, 2019 at 02:19 PM

цыыыыыыыы
BesterGodZeus avatar

BesterGodZeus

November 6, 2019 at 02:28 PM

Всем хай
yarikcvetkov avatar

yarikcvetkov

November 6, 2019 at 02:32 PM

полезно
MeguminDead avatar

MeguminDead

November 6, 2019 at 11:29 PM

спасиб
Maximka22222 avatar

Maximka22222

November 11, 2019 at 04:32 PM

Спасибо
AnnyJah22210 avatar

AnnyJah22210

November 11, 2019 at 09:29 PM

Как постить статьи?
Garedcs avatar

Garedcs

November 11, 2019 at 11:02 PM

спасибо все действительно работает .только один вопрос как там все устроено только не обращай на ненго внимания

ddiwsftd avatar

ddiwsftd

November 24, 2023 at 08:28 PM

Ну кстати, прямо большой заработок идеально подходит, чтобы тут играть в популярные игровые автоматы и слоты на сайте https://selectorkasino.site/ в казино Селектор с большими бонусами и акциями. Так площадка Casino Selector предлагает уникальные бонусы и акции для игроков.



MateshaSkeshey avatar

MateshaSkeshey

November 26, 2023 at 01:50 PM

спасибо
CheLik11_ avatar

CheLik11_

December 21, 2023 at 09:11 PM

гуд е мае
egorka_5247 avatar

egorka_5247

December 22, 2023 at 12:23 AM

Ну я даже не знаю, я наверно поставл:sunglasses::sunglasses:ю nice
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