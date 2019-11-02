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unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
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Viirus avatar

Viirus

November 2, 2019 at 02:26 AM

Я игру рекомендую. это статья, опишет мой от нее опыт. Сами решайте надо оно вам, или нет. 


Значит так. В перерыве между заданиями квестовой линейки (Королева Каликса сказала приходить через три дня) решил я скрафтить себе булаву из мантикоры. Купил рецепт, посмотрел статы - ого! Однозначно стоит того. Где живет мантикора, я точно знал, один раз даже получил от нее люлей, еле ноги унес. В общем собрался я по последнему слову и думаю "Так ну в целом это все хорошо конечно, но не хватает чего-то такого, чтобы наверняка". Эликсир ассасинов. Вот что нужно. С луком самое то, так стопудово завалю. Для него нужен кристальный порошок. Он, в свою очередь, (как раз по дороге) дропается с собак рядом с каким-то странным садом посреди пустыни, где никого нет, и ходят жуткие черти с ножами вместо рук. Туда я не собирался, а вот собак пострелять вокруг - можно. Решено. Собрался, взял алхимический куб, пошел. Дошел до собак - как назло их всего две и ни с одной ничего не упало. Ну думаю, фигня какая-то, чего теперь, от затеи отказываться? Мысли мои и мой взгляд переводятся на жуткий сад. Ну если собаки иногда роняют порошок, значит черти с ножами должны им фонтанировать буквально. Ну чего делать, го посмотрим. Захожу. Аккуратно, с ловушками, луком... в общем черти более жутко выглядели, чем дрались. И - о чудо - действительно, я оказался прав, вот он нужный порошок! Пока с ними разбирался - уже рассвело. Скрафтил эликсир ассассинов. Каюк мантикоре. 

Спускаюсь в Долину Погибших кораблей. Вон она. Ходит там. Пью зелье скрытности, чтобы ловушки расставить вокруг. Начинаю ползать. Ловушки не ставятся. Почему? Потому что я идиот и растяжки невозможно воткнуть в пустынный бархан. Проклинаю свою тупость, проверяю еще раз. Ну точно. Придется без ловушек драться. Ладно, беру лук, встаю с колен, готовлю эликсир и... не нахожу вокруг мантикоры. Бегаю вокруг утопающих в песке остовов и обломков галеонов - ну нету. А это что? А это, твою налево, труп мантикоры, рядом с которым ходят очень довольные собой пустынные жуки-ассассины. Спасибо, конечно, жуки, но это обидно даже как-то. Пошли вы, жуки, ей-богу. Вздыхаю, забираю с мантикоры ее хвост, убегаю от жуков. Смотрю рецепт. Чего блин? Нужен еще один хвост? Из какого места я вам еще одну мантикору и ее хвост рожу? Я на всей карте еще одного такого места-то не знаю, а уж продавать его точно никто не будет. Грустный и задумчивый добредаю до города, захожу через местные трущобы. В трущобах сидит торговка. Если бы регулярно я не помогал нищим деньгами - ее бы там не сидело. Но я помогал и она - сидит. Захожу к ней продать накопившийся хлам и... у нее в стаке лежит хвост мантикоры. Учитывая не только тот факт, что торговка тут могла и не сидеть, но и то, что ее ассортимент обновляется каждые три дня и хвост подвалил именно сегодня - везение капец. Купил. 

Так, теперь осталась клешня каменного богомола. Я знаю точно одно место, где он может быть. Недалеко от города к тому же. Выбегаю, убиваю. Ну естесственно. Ничего. Начинаю носится по карте как угорелый, подбегаю к каждому камню (каменные богомолы притворяются камнями), оббегаю все подозрительные темные места. Ни одного. В процессе отбежал от города на существенное расстояние, забрался в какое-то ущелье, выбежал, не пойму где я. Тут на горизонте замаячил Улей. В Улье, насколько я помню, живут жуки, они мне не нужны... хотя стоп. Тут я вспоминаю, как однажды жуки наваляли мне, и, пока я был в отключке, отнесли меня к себе в Улей (так я там в первый раз и оказался). Когда очнулся, было темно и стремно, и вообще даже не вполне понятно, где пол, а где потолок. Услышал звуки битвы, пошел на них. Оказалось, что на Улей напал каменный богомол и это жуки с ним дерутся. Навалились и замочили толпой, хотя он сильный довольно. Битва как раз рядом со входом происходила, так я и выбрался. А сейчас вспомнил об этом и подумал: так может это регулярные у жуков такие траблы с богомолами? Вдруг и сейчас такое будет. Забегаю в Улей - и действительно, опять махач, жуки против богомола. Подождал пока они его уложат, забрал клешню и дал деру. Добежал до города, скрафтил булаву. Мощная штука. Еще и сильный яд кладет. Отдохнул, починился. А потом королева Каликса мне уже и новый квест дала, потому что три дня прошло, пока я с булавой носился. 
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