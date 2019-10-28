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что такое Saint Seiya Awakening

terix2242 avatar

terix2242

October 28, 2019 at 02:13 AM

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac - бесплатная стратегическая RPG-игра для мобильных телефонов, в которой вы собираете множество уникальных чемпионов!


Saint SeiyaAwakening – это ролевая игра по мотивам манги Saint Seiya. Выбирайте между несколькими бойцами и создайте команду Saint Seiya это манга, которая привела к созданию аниме, которое стало очень успешным, особенно в 90-х. ... Что ж, Saint SeiyaAwakening - это ролевая игра или RPG по мотивам этого сериала.Герои в таблице распределены по рейтингу в соответствии с выбором ТОПовых игроков, где 1-й герой - наиболее часто используемый в соответствующем режиме, а последний - менее используемый. Этот рейтинг составлен, исходя из предпочтений зарубежного сообщества и на основании мнения опытных игроков об использовании представленных героев в различных активностях. Герои, не попавшие в рейтинг, менее полезныSaint Seiya Awakening - японская игра, созданная по мотивам манги М. Курумады "Saint Seiya". Сюжет игры разворачивается вокруг легендарных воинов, известных как Святые, каждый из которых сражается под защитой определенного астрономического Созвездия. Святые оберегают воплощение греческой Богини Афины и участвуют в ее битвах с врагами, жаждущими поработить Землю. Сила Святых называется "Космо" и уникальна для каждого из них.Сюжет игры начинается со Святого по имени Сейя, который ищет свою старшую сестру. Чтобы продвинуться в поисках, ему нужно принять участие в Галактических войнах и одержать там победу. В дальнейшем Сейя встречает других бронзовых Святых, которые все вместе защищают реинкарнацию богини Афины.

Классы героев. Святые делятся на классы: B, A, S, SS. Класс В - наиболее слабые герои; класс SS - сильные. Поскольку игра новая, героев класса SS вы пока не встретите. Они появятся в одном из следующих обновлений. Старайтесь качать игры героев класса S и А.

Развитие: открывает панель для прокачки ваших Святых по различным параметрам;
  • Легион: выход к списку легионов. Возможность создать свой легион или вступить в уже существующий.
  • Магазин: выход в игровой магазин.
  • Кодекс: кодекс Святых. Собрание всех Святых с возможностью посмотреть их характеристики, связи.
  • Аранжир: редактирование системы построения Святых.
  • Практика: выход в тренировочный зал.
  • Пакет: ваши игровые пакеты.

Сколько длится Акция? Зачем принимать участие? Акция длится 7 дней. Время для выполнения заданий начинает отсчитываться после начала события. Вам будет нужно пройти восемь сюжетов, принять участие в битвах, пройти испытания в боях, на тренировках, поучаствовать в заданиях Легиона и показать уровень владения Седьмым Чувством. Ежедневные победы помогут освоиться в сюжете игры, прокачать вашего героя, обеспечат получение хороших наград и повышение игровых навыков.

Что нужно делать? В окне Акции вы увидите шесть вкладок с типами активности. В каждой из них перечислены задания и список наград, которые можно получить за их выполнение
  • Вкладка 1: Сюжет. Вам предлагается пройти восемь игровых сюжетов. В зависимости от сложности сюжета, вы можете получить очень хорошие награды в разном количестве: алмазы, зелье опыта, золото.
  • Вкладка 2. Легион. Здесь перечислены задания, которые нужно выполнить для своего Легиона: отправлять помощь Легиону, спускаться в подземелье Легиона и пр. Награды за выполнение: алмазы, золото, купон вызова, материал для развития категории С.
  • Вкладка 3. PvP. Вам нужно участвовать в Галактической дуэли, в боях на Арене Святых, заниматься в тренировочном зале и пр. Награды: Алмазы, золото.
  • Вкладка 4. Тренировка. Повышайте уровень своих Святых, перерождайте Святых, покупайте выносливость для Святых и пр. Награды: алмазы, зелье опыта и т.д.
  • Вкладка 5. Испытание. Здесь вы увидите испытания, которые нужно пройти вашим Святым. Награды: алмазы, зелье опыта, золото.
  • Вкладка 6. Седьмое чувство. Выполните требования заданий и покажите уровень ваших Святых во владении Седьмым чувством. Награды: золото и др.

Награда восьмого дня за вход в игру. На восьмой день входа в игру вы получаете награду: возможность призыва персонажа класса А, бронзового Святого созвездия Андромеды - Сюн Андромеда. Этот Святой владеет Цепью туманности и использует ее для атаки и защиты. Может использовать взрывную силу.

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