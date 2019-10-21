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Игра Meepcity и всё о ней.

Bettylike5 avatar

Bettylike5

October 21, 2019 at 01:53 AM

Meepcity-увлекательная и довольно популярная игра в Roblox.Сейчас я расскажу Вам о ней.


в Roblox есть множество игр.Некоторые из них популярны,в которые играют тысячи,некоторые пользуются не такой популярностью.Meepcity-очень популярная игра.В нею играют около 20-25 тысяч человек.Эта игра,в которой возможно практически всё.Мы можем создать свой неповторимый образ,зарабатывать деньги от нуля до десятков тысяч,покупать и обустраивать дома,дружить с пользователями и многое другое.Теперь по порядку: 1.Образ.

  •  Как я уже сказала,мы все можем создать свой образ.Там есть различные маски,головные уборы,очки,питомцы,причёски,кофты,штаны,шорты.Из одежды есть очень много различных кофт,как ярких,красочных,так и чёрных,тёмных.В раздел "Pants" входят обычно не только сами штаны,но и штаны (шорты) с кофтами.Это довольно удобно,ведь не приходиться сначала заходить в раздел верхней одежды,потом в раздел где находятся штаны.Обувь идёт вместе с шортами или штанами. 
  • Аксессуары. Насколько я знаю,в Meepcity  долгое время было очень маленькое количество масок.Но недавно я заметила,что добавили маски,в том числе и очень популярную маску медведя.Очки же там были.Очень разные.Круглые,квадратные и многие другие очки там тоже были.Шляпы также имеются.Есть шапки с волосами.Шляпы-цилиндры.Круглые.Это украшает образ и делает его более стильным.Питомцы,которые летают сзади игрока,я тоже отнесу к аксессуарам.Там есть совы,мишки,попугаи и это всё очень мило.Крылья!! Но есть крылья.которые доступны по "функции "Plus.Эта "функция" платная.400 Robux.Но за эту " функцию"

 можно взять не только крылья,но и мебель.Но к мебели мы вернёмся чуть позже.Пояса тоже прилагаются.Ничего необычного,просто обычные пояса.

2.Мебель.

  • Мебели очень много,и она разная.Конечно же есть диваны,кресла,стулья,столы.Но я же сказала о том,что есть мебель с "функцией" Plus.Да,она имеется.Это коврики для дискотеки,пицца.Ещё есть таблички,но они за Robux.Ну а теперь о самой мебели.Обновления добавляют очень часто,в основном это мебель.У столов,кресел,стульев можно менять цвет.У какого-то предмета есть только 1 или 2 цвета,у другого же 5,6 или все 7.Это плюс.
  • Развлечения.Микрофоны,хромакей,кресла жюри,сцена,специальные столы,шарики,батуты,горки,качели.Это всё для развлечений! Несомненно,игра сделана очень хорошо!

3.Чем же можно занять себя в этой игре?

  • Есть главная площадь,где можно словить рыбу,пойти купить себе Мипа(это питомец),купить для него одежды,продать словленную рыбу.Есть школа,где есть перемены и уроки.Классы,кабинет директора,туалеты и многое другое.

      Можно устраивать свои вечеринки,приглашать других людей ,включать музыку или ходить на вечеринки чужих людей.
В другом краю этой игры есть площадь,где можно сходить в пиццерию,в кафе,в магазин с мороженым и даже посетить больницу! 
  •  Есть игрушки.Это скейты,роликовые коньки,коляски,погремушки,детские бутылочки,фейерверки! У каждой игрушки своя цена.Например,у роликов цена не доходит до 1 тысячи,а вот у Jetpack она 10 тысяч монет! Кстати о монетах.Есть несколько способов получить их.1) Ловить рыбу,а затем продавать её.
    2) Сажать цветы,а потом собирать их.
    3) просто играть в игру,и спустя некоторое время дают 50 монет.
Я всем советую поиграть в эту игру,ведь она бесплатная.Да,есть вещи,которые можно приобрести за Robux,но это мелочи.Эта игра очень затягивает! Поиграйте в неё,если моя статья Вас заинтересовала!


akira_yukio avatar

akira_yukio

October 21, 2019 at 03:59 AM

Занимательно
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