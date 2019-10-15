Выполнил 1 часть задания.
Пытаюсь отправить скрин, но постоянно пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз."
Прошло уже 2 дня, но "Обнови станицу и попробуй еще раз." не помогает до сих пор =(
Пробывал обновить страницу?
У меня токого никогда не было. Извини, не могу помочь.
Таже проблема, что делать ?
Я хз почеиу наверно что-то не так с игрой
ничево сибе совподения я нашол тоже саму игру
Достижение 15-го лвл для новачка составить не больше 2-х часов. Это так, если кто решил выполнить)
через другой браузер поробуй зайти
Бл, я тоже в эту пробулему влипла