Обнови станицу и попробуй еще раз.

GemЗарабатывать

Melissa Cadet
Melissa Cadet
Gem28
negofeb177
negofeb177
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dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem24
leosuares1792
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Izan Cascales Rico
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luligonza140
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Jeanette Quezada
Jeanette Quezada
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Gem88
Дождь

Gem316

SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
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Обнови станицу и попробуй еще раз.

Guideman avatar

Guideman

October 15, 2019 at 08:41 PM

Выполнил 1 часть задания. Пытаюсь отправить скрин, но постоянно пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз." Прошло уже 2 дня, но "Обнови станицу и попробуй еще раз." не помогает до сих пор =(
MrSer30 avatar

MrSer30

October 20, 2019 at 07:39 PM

Пробывал обновить страницу?

JustHaruka avatar

JustHaruka

October 21, 2019 at 06:11 PM

У меня токого никогда не было. Извини, не могу помочь.
aries2 avatar

aries2

October 21, 2019 at 07:50 PM

Таже проблема, что делать ?
_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:30 PM

Я хз почеиу наверно что-то не так с игрой

_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:31 PM

Как неожидано и преятно
dadadadadadadada234 avatar

dadadadadadadada234

November 3, 2019 at 02:18 PM

о чем вы
Klamffy avatar

Klamffy

November 3, 2019 at 09:18 PM

ничево сибе совподения я нашол тоже саму игру
yazmat2 avatar

yazmat2

November 6, 2019 at 01:51 AM

Достижение 15-го лвл для новачка составить не больше 2-х часов. Это так, если кто решил выполнить)
KiLLeR554 avatar

KiLLeR554

November 26, 2019 at 08:42 AM

435ОЙ43О5Ф34О
denslim9 avatar

denslim9

December 3, 2019 at 12:53 PM

через другой браузер поробуй зайти
AVAOlga avatar

AVAOlga

May 29, 2020 at 05:47 PM

Бл, я тоже в эту пробулему влипла
Kanat225 avatar

Kanat225

June 28, 2020 at 12:46 AM

игра норм и классная
Sandy987u avatar

Sandy987u

October 29, 2020 at 03:42 AM

норм топ афигеть
FireStarA avatar

FireStarA

June 23, 2023 at 03:27 PM

попробуйте формат jpg

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