CYBERSHOKE-это сайт с надёжными серверами как:Arena,AWP,DM,B-HOP и ещё многое другое.Отличное комьюнити,общительные и дружелюбные.

CYBERSHOKE начал свою работу буквально месяц назад и с недавних пор там тренируются кибер спортсмены в том числе и легендарный Александр Костылев или же как все его называют (s1mple).На главной странице красуется их слоган "ВЫБЕРИ РЕЖИМ И ПОДКЛЮЧАЙСЯ К СЕРВЕРУ"и это не спроста ведь серверов там по 5 на каждый режим в будущем их количество возрастёт,ведь как я уже сказал сайт начал свою работу около месяца назад.Все режимы работают на 128 tick/рейте. Также на сайте присутствуют и донаты для многих цены могут ударить по карману но я думаю что скоро их понизят потому что они были добавлены для того чтобы окупить все сервера и сам сайт в числе.Также на главной странице указана ссылка на VK группу в которой находится уже около 25 тысяч участников,а на канале самого Эрика (Шок) ссылка на который указана также на главной странице уже около 1 миллиона подписчиков.В группе VK можно найти правила проекта их там предостадочно,я ни раз видел как их нарушают и администрация практически мгновенно блокирует таких пользователей но на короткое время от 1 часа до 24 часов.Может быть и такое что человек использует читы это указано по правилом номер 2.3 Запрещено хранения программ, скриптов и иных средств, дающие преимущество над другими игроками, или же оскорбительно общается это правило номер 1.1 Запрещено разжигание конфликтов в любом виде между игроками и 1.5 Запрещено оскорбления игроков в любом виде,на него могут многочисленно жаловаться в таком случае выдают предупреждение и при повторной такой ситуации могут заблокировать навсегда.Давайте пройдёмся по самым интересным правилам:1.11 Запрещено использование возможностей чата в корыстных целях-я лишь однажды видел такое,пользователь рекламировал онлайн лохотрон и очень быстро его выгнали но к сожалению всего на 1 час,следующее правило это правило для администрации,да для тех кто всё же купил один из донатов существуют отдельные правила как например 3.1 Администратору/Модератору запрещено использовать свои полномочия в корыстных целях,таких модераторов я ещё не видел,да и не думаю что увижу потому что терять свои деньги не хочет ни кто,потому что если администратор или модератор нарушат правила им светит увольнение а это как минимум 500 рублей коту под хвост.На этом у меня всё.Этой статьёй я хотел поделиться своим мнением о данном сайте,жду ваших оценок,буду рад любой критике.Спасибо за внимание! Если кто вдруг не понял я не рекламирую данный сайт,мне за это не заплатили,я просто поделился своими впечатлениями об их работе.