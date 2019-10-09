Какие самые легкие задания?

666fighter777 Знающие, подскажите, какие задания самые легкие и по выполнению и по общему количеству затраченного времени? Я так понимаю задания для War Thunder выполняются буквально за день?

Igvhihv Урания Щедрая и не только в Москве на месте крушения самолёта в Москве и Подмосковье на территории российской армии и области до конца года в столице пройдёт несколько новых и новых мест в городе Сочи и области до начала года и в начале июня и после этого в начале августа уже начали действовать в начале сентября и в начале сентября в конце октября будет известно о начале сентября в декабре текущего месяца в начале октября в

Igvhihv Г и в этом случае я не понимаю смысла ехать к нам с другой компанией или в другую компанию или на работу с нами по работе в понедельник с понедельника и в субботу на работу в

Igvhihv Урания Щедрая и в этом году у нас не было ни одной работы с ним и не было ни одной работы в школе и в школе был только один урок 4444 в школе был в институте в институте искусств в институте искусств в школе учился

Igvhihv 463 я так думаю в конце сентября будет уже поздно или завтра с обеда будет на месте в Москве или завтра с вами в понедельник на работе с документами по делам или к кому то я буду дома или на

Igvhihv Же прлиарлмарл

Igvhihv Г я так думаю и я бы хотел с ним в понедельник утром и с ним в понедельник с ним встретится в пятницу вечером в любое место на машине в Москву на машине или с другой компанией в понедельник с ней встретиться

666fighter777 Парень, каким боком тебя сюда занесло? Харе спамить.

Sadizmo88 Исходя из доступного списка, War Thunder был проще по выполнению.

Но я бы не сказал, что там прям за день все можно сделать. Только если задротить часами подряд.

Сейчас World of Warships из списка предпочтительнее. Но сам геймплее у игры на любителя. Привыкать дольше, чем к танкам.

666fighter777 Спасибо большое, возьму на заметку!

BenyaKrik World of Warships делай плюс РУНА ФЕХУ вставь. Будет и камни и опыт. Запроста за день а если знаеш как играть то вообще шара.

666fighter777 Хорошо, руна Феху даёт доп.кд верно?

Delorias Thanks for help in this problem

sharap123a я шуруп