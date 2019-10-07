Unturned типы игроков, часть 1

В этой статье я расскажу о 8 типах игроков на рп серверах



Важная информация находится в самом низу



Unturned типы игроков на рп серверах, часть 1



Попрошу внимания!

Данная статья не является спамом или плагиатом поскольку: на сервесе gamehag нет подобных этой статей, здесь нет повторяющегося текста.



Спасиба за внимание! Надеюсь вы проявите благо разумие

1 тип игрока"Рпшник"ОписаниеРедкость: Часто встречаемЭтот человек предпочитает рп сервера и как правила не любит пвп, люблят жаловаться администрации на нарушающего правила игрока, эти ребята ОГРОМНЫЕ торгаши.2 тип игрока"Нонрпешник"ОписаниеРедкость: Часто встречаемЧеловек который заходит на сервер просто поугарать над другими игроками всех убывая, нарушает правила сервера и просто портит проект, но таких людей быстра банят и всё становица хорошо.3 тип игрока"Создатель сервера"ОписаниеРедкость:Дефицит (очень мала)Создатель сервера много уважаема личность все всегда пытаются подружиться с ним, если вы встретите создателя сервера в хорошом настроение то он вам с радостью поможет, или даже подарит донат.4 тип игрока"Ютубер"ОписаниеРедкость средняяКак правило когда ютубер на сервере встает АФК то его окружает толпа его фанатов которые ему поклоняюца,Ютуберам тяжело находится на серверах как его поклонники пытаються буквально разорвать его в клочья.5 тип игрока"Гонщик"Эти ребята обожают ганять на всех парах,иногда они даже устраивают целые гонки собираются вместе и соревнуются кто быстрее доедет, есть очень дерзкие гонщики которые будут всех оскорблять ведь он дерзкий на своём "крутом автомобиле".6 тип игрока"Плохой админ"ОписаниеРедкость:Часто встречаемЭтот человек практически не убываем, эти игроки предполагают что заботятся о сервере а не уничтожают его возрастная группа составляет 9-12 лет они страдают несколькими стадиями идиотизма(из-за правил сервиса gamehag я не могу написать действительную фразу) : циничный и думает только о себе, они использую бессмертие и убывают всех кто попадёт в поле зрения, для собственного удовольствия.7 тип игрока"Донатер"ОписаниеРедкость: Достаточно встречаемНе сложно догадаться что эти ребята располагать реальными деньгами и поддерживают проект, у них есть различные команды и привилегии превосходящие возможности обычных игроков, донатери тоже бывают плохие и добрые.8 тип игрока"Добрые админы"ОписаниеРедкость:СредняяКак правила такие администраторы видают лут абсолютно всем, а на самом деле они просто вносят огромный дисбаланс в игру, и становится играть не интересно, они могут выдвать лут в таком количестве что сервер может просто лечь, но как они считают они эта делают в блага игроку.Добрый админ выдаст вам абсолютно всё ничиная от топ лута заканчивая любим транспортом,но такие админы находятся не долго из-за больших роздач.ещё могу бонусом рассказать каково быть админомАдмин эта не лёгкая робота, у тебя практически постоянно есть робота, мне иногда даже не хватало времени чтоб сходить в туалет, но в благо на сервере был не я один был админ а нас была много где-то 3-7 я не особо интересовался этим.А на этом всё возможно ещё будет две части про игроков Unturned.