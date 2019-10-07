guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem1,400
guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
Gem1,187
begallicintia
begallicintia
Gem28
viperlegend266
viperlegend266
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem20
guilerhukas
guilerhukas
Gem857
guilerhukas
guilerhukas
Gem109
anthonyalejandro.1991
anthonyalejandro.1991
Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
guilerhukas
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Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
jgdub
jgdub
Gem231
Rain

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unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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unranked rank iconjgdub: hi
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Unturned типы игроков, часть 1

MrDOC_Tv avatar

MrDOC_Tv

October 7, 2019 at 03:14 PM

В этой статье я расскажу о 8 типах игроков на рп серверах

Важная информация находится в самом низу 

Unturned типы игроков на рп серверах,  часть 1 


1 тип игрока"Рпшник"
hG6lzrlVyQ00Cpxn3fLmbO0JngFkjS.jpg
Описание
Редкость: Часто встречаем
Этот человек предпочитает рп сервера и как правила не любит пвп, люблят жаловаться администрации на нарушающего правила игрока, эти ребята ОГРОМНЫЕ торгаши.

2 тип игрока"Нонрпешник"
Q3ZML2kM7yCxF8LnkQQ0btc3hWp9ob.jpg
Описание
Редкость: Часто встречаем
Человек который заходит на сервер просто поугарать над другими игроками всех убывая, нарушает правила сервера и просто портит проект, но таких людей быстра банят и всё становица хорошо.

3 тип игрока"Создатель сервера"
Awht874fJmgn5oI4l43t1LkKOk50nP.jpg
Описание
Редкость:Дефицит (очень мала)
Создатель сервера много уважаема личность все всегда пытаются подружиться с ним, если вы встретите создателя сервера в хорошом  настроение то он вам с радостью поможет, или даже подарит донат.

4 тип игрока"Ютубер"
3eknWKGzc7EMcb7aHLqyqJ2o1qKOuL.jpg
Описание
Редкость средняя 
Как правило когда ютубер на сервере встает АФК то его окружает толпа его фанатов которые ему поклоняюца,Ютуберам тяжело находится на серверах как его поклонники пытаються буквально разорвать его в клочья.

5 тип игрока"Гонщик"
PWyypeiXX69QYh5KeIZmYZwVTsOXWT.jpg
Эти ребята обожают ганять на всех парах,иногда они даже устраивают целые гонки собираются вместе и соревнуются кто быстрее доедет, есть очень дерзкие гонщики которые будут всех оскорблять ведь он дерзкий на своём "крутом автомобиле".

6 тип игрока"Плохой админ"
KqQZHO0lrNxQIh1NwaMUoT9vYxR8V4.jpg
Описание
Редкость:Часто встречаем 
Этот человек практически не убываем, эти игроки предполагают что заботятся о сервере а не уничтожают его возрастная группа  составляет 9-12 лет они страдают несколькими стадиями идиотизма(из-за правил сервиса gamehag я не могу написать действительную фразу) : циничный и думает только о себе, они использую бессмертие и убывают всех кто попадёт в поле зрения, для собственного удовольствия.

7 тип игрока"Донатер"
QSy8PYQwBvNwuiDEHW38uhN1Llsq7J.jpg
Описание
Редкость: Достаточно встречаем
Не сложно догадаться что эти ребята располагать реальными деньгами и поддерживают проект, у них есть различные команды и привилегии превосходящие возможности обычных игроков, донатери тоже бывают плохие и добрые.

8 тип игрока"Добрые админы"
GctwxVqBl8hNstugmeSCajsZMZ4fnU.jpg
Описание
Редкость:Средняя
Как правила такие администраторы видают лут абсолютно всем, а на самом деле они просто вносят огромный дисбаланс в игру, и становится играть не интересно, они могут выдвать лут в таком количестве что сервер может просто лечь, но как они считают они эта делают в блага игроку.Добрый админ выдаст вам абсолютно всё ничиная от топ лута заканчивая любим транспортом,но такие админы находятся не долго из-за больших роздач.

ещё могу бонусом рассказать каково быть админом 
Админ эта не лёгкая робота, у тебя практически постоянно есть робота, мне иногда даже не хватало времени чтоб сходить в туалет, но в благо на сервере был не я один был админ а нас была много где-то 3-7 я не особо интересовался этим.


Попрошу внимания! 
Данная статья не является спамом или плагиатом поскольку: на сервесе gamehag нет подобных этой статей, здесь нет повторяющегося текста.

Спасиба за внимание! Надеюсь вы проявите благо разумие 


А на этом всё возможно ещё будет две части про игроков Unturned.
ivan124 avatar

ivan124

October 7, 2019 at 07:12 PM

нормальная статья
ultera avatar

ultera

October 7, 2019 at 08:06 PM

Very good статья.
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 8, 2019 at 05:36 PM

Супер полезно
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 9, 2019 at 02:00 PM

Отлично просто
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