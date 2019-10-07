Soul Knight - шикарный экшен с элементами RPG.

Отправившись в подземелье не стоит ждать распростертых объятий и накрытых столов. За каждым углом могут подстерегать монстры и мертвые рыцари, которые охраняют сокровища. Но если вы сильны духом, владеете различными видами оружия и можете за себя постоять, то рискнуть и попробовать выжить в бесконечных подземных лабиринтов вы просто обязаны. Смысл игры похож на - Используйте джойстик чтобы управлять героем и нажимайте на единственную кнопку чтобы стрелять (целиться персонаж автоматически). Проходите уровень за уровнем, прокачивайте навыки, собирайте деньги и души, которые помогут вам открыть новых рыцарей, воинов и паладинов.

Магические камни священны. Они нужны для поддержания баланса в волшебном мире. Но однажды шайка негодяев похитила эти камни и мир погрузился в хаос.Сможешь вернуть магические камни?

Всего в игре 16 уровней. Их сложность со временем повышается. Присутствуют множество интересных и красивых локаций. Уровни идут по такому порядку :

1-1, 1-2 , 1-3 , 1-4 , 1-5 (битва с боссом)

2-1, 2-2 , 2-3 , 2-4 , 2-5 (битва с боссом)

3-1, 3-2 , 3-3 , 3-4 ,3-5 (последняя схватка с боссом),3-6 финальный уровень(не волнуйтесь, там нету никакого босса(врагов).

Управление в игре очень простое. В игре можно накапливать деньги и за них покупать персонажей(некоторые персонажи стоят реальных денег).

Есть дополнительные комнаты. В них вы можете найти сундуки с оружиями или бонусные комнаты, печи для переплавки или для пересоздания оружий и статуи. Каждая статуя даёт свой эффект. Каждая статуя дает определенные улучшения :

Assassin — выстрел тремя кинжалами по дуге.

Elf — отбрасывает врагов назад и наносит 2 единицы урона, если они попали в стену.

Knight – призывает рыцарей-последователей (до 3 рыцарей).

Priest – разворачивает кратковременное защитное поле, которое восстанавливает 8 единиц энергии в секунду и наносит урон окружающим врагам.

Thief — наносит 1 единицу урона ближайшим противникам и похищает у них 1 золото.

Wizard – стреляет 8 энергетическими шарами в противников, нанося урон.

Эту игру можно играть в мультиплеер! Но только с 4 игроками максимум(включая вас).

Надеюсь вам понравится эта игра! Удачи в прохождении этого замечательного пиксель-рпг шедевра!

Действие игры происходит в фэнтезийном мире где техника открытия порталов в другие измерения привела к тому, что местные маги бегают с огнестрельным оружием, а доблестные рыцари используют боевые лазерные установки. Вселенная из-за такого долгое время балансировала на краю, но теперь кто-то решил окончательно устроить хаос и украл то, что нельзя было трогать. Пора спасать мир.