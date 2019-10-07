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vexish
October 7, 2019 at 01:17 AM
Soul Knight - шикарный экшен с элементами RPG.
Отправившись в подземелье не стоит ждать распростертых объятий и накрытых столов. За каждым углом могут подстерегать монстры и мертвые рыцари, которые охраняют сокровища. Но если вы сильны духом, владеете различными видами оружия и можете за себя постоять, то рискнуть и попробовать выжить в бесконечных подземных лабиринтов вы просто обязаны. Смысл игры похож на - Используйте джойстик чтобы управлять героем и нажимайте на единственную кнопку чтобы стрелять (целиться персонаж автоматически). Проходите уровень за уровнем, прокачивайте навыки, собирайте деньги и души, которые помогут вам открыть новых рыцарей, воинов и паладинов.
Магические камни священны. Они нужны для поддержания баланса в волшебном мире. Но однажды шайка негодяев похитила эти камни и мир погрузился в хаос.Сможешь вернуть магические камни?
Всего в игре 16 уровней. Их сложность со временем повышается. Присутствуют множество интересных и красивых локаций. Уровни идут по такому порядку :
1-1, 1-2 , 1-3 , 1-4 , 1-5 (битва с боссом)
2-1, 2-2 , 2-3 , 2-4 , 2-5 (битва с боссом)
3-1, 3-2 , 3-3 , 3-4 ,3-5 (последняя схватка с боссом),3-6 финальный уровень(не волнуйтесь, там нету никакого босса(врагов).
Управление в игре очень простое. В игре можно накапливать деньги и за них покупать персонажей(некоторые персонажи стоят реальных денег).
Есть дополнительные комнаты. В них вы можете найти сундуки с оружиями или бонусные комнаты, печи для переплавки или для пересоздания оружий и статуи. Каждая статуя даёт свой эффект. Каждая статуя дает определенные улучшения :
Assassin — выстрел тремя кинжалами по дуге.
Elf — отбрасывает врагов назад и наносит 2 единицы урона, если они попали в стену.
Knight – призывает рыцарей-последователей (до 3 рыцарей).
Priest – разворачивает кратковременное защитное поле, которое восстанавливает 8 единиц энергии в секунду и наносит урон окружающим врагам.
Thief — наносит 1 единицу урона ближайшим противникам и похищает у них 1 золото.
Wizard – стреляет 8 энергетическими шарами в противников, нанося урон.
Эту игру можно играть в мультиплеер! Но только с 4 игроками максимум(включая вас).
Надеюсь вам понравится эта игра! Удачи в прохождении этого замечательного пиксель-рпг шедевра!
Действие игры происходит в фэнтезийном мире где техника открытия порталов в другие измерения привела к тому, что местные маги бегают с огнестрельным оружием, а доблестные рыцари используют боевые лазерные установки. Вселенная из-за такого долгое время балансировала на краю, но теперь кто-то решил окончательно устроить хаос и украл то, что нельзя было трогать. Пора спасать мир.
vexish
October 7, 2019 at 08:10 PM
ivan_ivanov17
October 9, 2019 at 02:00 PM
proba
October 9, 2019 at 03:40 PM
Egorey
October 9, 2019 at 03:45 PM
ypal007
October 9, 2019 at 05:23 PM
Leha100802
October 9, 2019 at 06:54 PM
akira_yukio
October 14, 2019 at 11:29 AM
Warnig
October 15, 2019 at 09:19 PM
nailkaiser_sama
October 16, 2019 at 01:45 AM
Ayanok0ji
October 16, 2019 at 02:14 AM
ivan_ivanov17
October 17, 2019 at 03:15 PM
Maxim2007x64
October 18, 2019 at 09:59 AM
AlexeyL
October 18, 2019 at 07:42 PM
pata4ek
October 18, 2019 at 08:17 PM
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