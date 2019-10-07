Rain

Gem0

AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
Sign in to start chatting

19

0/160

Back to От пользователей

Soul Knight

vexish avatar

vexish

October 7, 2019 at 01:17 AM

Soul Knight - шикарный экшен с элементами RPG.


Отправившись в подземелье не стоит ждать распростертых объятий и накрытых столов. За каждым углом могут подстерегать монстры и мертвые рыцари, которые охраняют сокровища. Но если вы сильны духом, владеете различными видами оружия и можете за себя постоять, то рискнуть и попробовать выжить в бесконечных подземных лабиринтов вы просто обязаны. Смысл игры похож на - Используйте джойстик чтобы управлять героем и нажимайте на единственную кнопку чтобы стрелять (целиться персонаж автоматически). Проходите уровень за уровнем, прокачивайте навыки, собирайте деньги и души, которые помогут вам открыть новых рыцарей, воинов и паладинов.
Магические камни священны. Они нужны для поддержания баланса в волшебном мире. Но однажды шайка негодяев похитила эти камни и мир погрузился в хаос.Сможешь вернуть магические камни?
Всего в игре 16 уровней. Их сложность со временем повышается. Присутствуют множество интересных и красивых локаций. Уровни идут по такому порядку :
1-1, 1-2 , 1-3 , 1-4 , 1-5 (битва с боссом)
2-1, 2-2 , 2-3 , 2-4 , 2-5 (битва с боссом)
3-1, 3-2 , 3-3 , 3-4 ,3-5 (последняя схватка с боссом),3-6 финальный уровень(не волнуйтесь, там нету никакого босса(врагов).

Управление в игре очень простое. В игре можно накапливать деньги и за них покупать персонажей(некоторые персонажи стоят реальных денег).
Есть дополнительные комнаты. В них вы можете найти сундуки с оружиями или бонусные комнаты, печи для переплавки или для пересоздания оружий и статуи. Каждая статуя даёт свой эффект. Каждая статуя дает определенные улучшения :
Assassin — выстрел тремя кинжалами по дуге.
Elf — отбрасывает врагов назад и наносит 2 единицы урона, если они попали в стену.
Knight – призывает рыцарей-последователей (до 3 рыцарей).
Priest – разворачивает кратковременное защитное поле, которое восстанавливает 8 единиц энергии в секунду и наносит урон окружающим врагам.
Thief — наносит 1 единицу урона ближайшим противникам и похищает у них 1 золото.
Wizard – стреляет 8 энергетическими шарами в противников, нанося урон.
Эту игру можно играть в мультиплеер! Но только с 4 игроками максимум(включая вас).
Надеюсь вам понравится эта игра! Удачи в прохождении этого замечательного пиксель-рпг шедевра!
Действие игры происходит в фэнтезийном мире где техника открытия порталов в другие измерения привела к тому, что местные маги бегают с огнестрельным оружием, а доблестные рыцари используют боевые лазерные установки. Вселенная из-за такого долгое время балансировала на краю, но теперь кто-то решил окончательно устроить хаос и украл то, что нельзя было трогать. Пора спасать мир.

vexish avatar

vexish

October 7, 2019 at 08:10 PM

блин крутая статья! автор очень постарался)
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 9, 2019 at 02:00 PM

Неплохая игра
proba avatar

proba

October 9, 2019 at 03:40 PM

Не плохо так.
Egorey avatar

Egorey

October 9, 2019 at 03:45 PM

Xgkditxitxjgdihdiydigdigdyisiydiyxigdkhdigxigdgkxogdyodoyditsigxjgxg
ypal007 avatar

ypal007

October 9, 2019 at 05:23 PM

Неплохо таке
Leha100802 avatar

Leha100802

October 9, 2019 at 06:54 PM

Спасибо автор, очень познавательно!
akira_yukio avatar

akira_yukio

October 14, 2019 at 11:29 AM

Крутотень
Warnig avatar

Warnig

October 15, 2019 at 09:19 PM

Советую вам скачать эту замечательную игру.р
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

October 16, 2019 at 01:45 AM

Ну эт пиксельная игрушка...
Где графон..
Ayanok0ji avatar

Ayanok0ji

October 16, 2019 at 02:14 AM

Поиграть с друзьями - самое то, очень завлекает
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 17, 2019 at 03:15 PM

Душевный рыцарь
Maxim2007x64 avatar

Maxim2007x64

October 18, 2019 at 09:59 AM

Обожаю ету игру!
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 18, 2019 at 07:42 PM

Не играл в эту игру . Но автору спасибо.
pata4ek avatar

pata4ek

October 18, 2019 at 08:17 PM

Обзор прекрасный. Автору спасибо.
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Soul Knight - От пользователей Forum on Gamehag