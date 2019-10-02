Коды на gamehag

Коды можно достать из дискорда gamehag и от ютуберов! Так же можно своспользоватся кодом Playing (это мой реферальный код и ничего он не даёт но я буду рад если вы перейдёте ;-; )
Так же можете поделится своими кодами ))
GH5461709 юзайте на здоровя
GH5532809 вбивайте и будет бонус, доступен с первого уровня
Кто какие коды знает (не реферальные)
Мой код GH5609410 и ещё есть код dushi
GH6108072 вот мой реферальный код, даёт 200 камней душ
Точно ли дают камни за применение реферального кода?
хз вроде вообще ни у кого кодов нет
ну мне так кажется типа я нигде не видел хотя везде искал
есть только реферальная система
Весной, кажется, мистер Геймхаг раздавал коды, но меня тогда ещё здесь не было, поэтому не знаю, что за плюшки с этих кодов можно было получить (кто знает, напишите). С тех пор никаких кодов не было. За реферальные коды КД дают не вам, а тому, чей код вы написали.
увы, нет сейчас никаких бонусов
На официальном дискорд-сервере геймхага можно узнать коды (когда появятся, обычно там в отдельном канале кидают), но на коды ютуберов и блокеров это не распространяется, на этом наши полномочия, эт самое, всё, окончены