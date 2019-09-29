Уровень РП в SAMP

Здравствуйте, в данной теме я расскажу Вам о Role-Play серверах San-Andreas MultiPlayer

В данной теме мы с Вами разберём уровень Рол-плэй на проекта САМП.

Advance RP:

Старенький уже проект, с плохим онлайном на серверах своих. Ранее данный проект "вытаскивал" ютубер "METEEN SHOW", ну в кратчашие сроки он ушёл с Адванса и на серверах пропал онлайн, данный проект относится к РП серверам и как по мне Role-Play на среднем уровне. По поводу каптов, то если вы начинающий "гетто тащер" то данный проект Вам поможет набить свои навыки на каптах, дабы в дальнейшем заполучить свяхи на новых проектах. Организации всё же играют своё РП, довольно таки не плохое. Доблестная полиция действует строго по назначенному кодексу и соблюдает все свои законы.

Arizona RP



Данный проект с очень хорошим онлайном, ну как по мне за счёт рекламы. На Аризоне очень хорошо продуманна система квестов - для начинающих игроков, которым при входе на сервер будет интересно пройти квест и получить вознаграждения, но на счёт вознаграждения то оно им будет так скажем "НИКАКИМ" ведь всем известно что экономика на Аризоне очень плохая, где донатеры имеют большое преимущество над игроками которые зарабатывают вирты с помощью робот и пепродаж. На счёт каптов то данный сервер вам вообще не подойдёт, ведь по скольку на серверах по тысячу онлайна то сервер сам по себе лагает, из-за большого скупчения людей вы не сможете нормально постреляться. Насчёт Role-Play то на Аризоне оно очень плохое, игроки нарушают правила сервера, оскают других игроков, администрации очень не хватает на сервере, 1000 человек они не успевают обслужить, на счёт форума то ответа от Администрации я ждал около 3-4х дней, это очень долго если Вы были забанены из-за ошибки либо же рассинхрона.



Diamond Role Play



Не смотря на то что данный проект недавно закрыл аж целых три своих сервера, у них онлайн всё же не достигает максимального на всех серверах, но на нескольких он есть. На счёт Role Play то оно тут присутствует, я бы даже сказал на уровне высше среднего. Очень бдительная администрация, которая мгновенно отвечает вам в репорт и выдаёт больше всего наказаний. На счёт форума то ответа нужно ждать около 24 часов, это уже не так уж и много. Экономика на данном проекте приемлива, где донат не решает над обычными игроками. Очень хорошая система ловля, где ловцы могут очень поднятся и максимально всё сделано дабы было меньше читеров на данном проект. Игроки сами по себе вежливы и отыграть парочку строк Рол Плей для них это обычное дело. Организации - поддерживают также своё РП. На счёт каптов то тут очень хорошо будет постреляться за гетто и походить на стрелы за байкеров/мафии. Лидеры своих фракций боятся за свою фракцию и максимально поднимают её с колен в неких ситуациях. Советую Вам поиграть на данном проекте, получить очень жизненный опыт находясь на Даймонд Рол Плей.

Trinity RP





Ну что я могу сказать,сервер на данный момент можно сказать на “дне”. Если заглянуть на год позже даже хоть на это число того года, то Рол Плей процесс на сервере проходил намного лучше,можно сказать даже на процентов 87% больше чем сейчас. Даже если на тот момент онлайн был 20 человек,это было лучше всего,выходили прикольные обновления . А сейчас,если ты будешь кататься по Республикам,то никого не найдешь для отыгрыши ведь большая часть сервера -Ашоты. Даже в ПД они есть… Когда ты пытаешься отыграть ДТП : коп врезался в тебя и УЕХАЛ,то при попытке его догнать и посудить с ним че он за дела творит ты либо будешь послан,либо он с тобой побазарит и выдаст ЗВ. Прям стандартная ГТА- в тебя врезался коп и ЗВ дали тебе. Ребята,где РП процесс на сервере? Как мне сказали,что даже если пытаться отыграть РП с каждым человеком ,то из них получится отыграть только с олдами Тринити РП.

Да,советую РП-шником мутить сходки(через форум) ,и таким образом собирать людей для РП процесса. И да,пожалуйста,учите новичков РП процессу… И хелперы,онлаините,сегодня 5 раз задала вопрос и мне не ответили… #Накипело



В данной теме я рассказал Вам об уровне Рол-Плэй на серверах САМП, и Вам дорогие игроки решать куда Вы пойдёте.

До новых встреч с уважениям ваш, Dyrak228! пользователь Gamehag.com!