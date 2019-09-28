CS:GO скин: "XM1014 времена года"

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bambielka
September 28, 2019 at 12:48 AM
Сегодня я расскажу вам дорогие читатели о таком известном скине в CS:GO как ХМ1014 Времена года, у него динамический паттерн, это значит что есть редкие скины данного типа, именно в этом скине редким параметром является голубой листик в средней части скина с игровой стороны, немного дальше вы поймёте о чём я говорю и ещё, эта статья будет полезна как для коллекционеров так и для обычных пользователей которые хотят выделиться среди других игроков , либо заработать на этом, ведь редкие скины можно продавать вне торговой площадки намного дороже нежели их обыденные версии.
И так обычно дробовик "ХМ времена года" стоит около 40-50 рублей, это самый обычный скин ,часто встречается у многих игроков в инвентаре, у него запрещённое качество,но как вы уже поняли есть редкие XM-мы, и редкость выражается в обычном голубом листике, который на целом скине все лишь один :
Такой скин может стоить вместо 40-50 рублей целых 900, а если это ещё и StatTreck версия, то вообще до 2000 рублей, но даже если вам выпал скин с редким листиком- не спешите радоваться, потому что такая большая сумма только за отчётливо видный листик, но и не расстраивайтесь, если вам выпал скин с листиком в половину видным, то это всё равно можно продать дороже, главное найти покупателя, а это можно сделать на различных внешних площадках, поиск в гугле у вас займёт не больше 1-2 минут.
Так же можно на этом зарабатывать если начать разбираться в редких паттернах, как это сделать я расскажу, вам потребуется только немного времени и торговая площадка в стим. А именно вы можете искать редкие паттерны на торговой площадке стима , покупать их по дешёвке ,поскольку далеко не все пользователи разбираются в скинах и потом уже продавать на внешних площадках.
А что бы их легче было искать я вам расскажу что есть такое дополнение к браузеру, называется Steam Inventory Helper, с его помощью вы можете искать редкие скины зная только номер редкого паттерна в каталоге
Так работает SIH(Steam Inventory Helper), с его помощью и номером паттерна,это (Paint Seed) можно найти редкие скины, немного ниже я выложу все номера редких скинов, так что трейдиться с помощью этой статьи для многих уже будет не таким уже и сложным процессом.
"Зачем это нужно спросит не опытный пользователь стима ?"-я отвечу так: потратив пару часов на поиски одного редкого скина, купив его по дешёвке, а потом продав за n-кратную стоимость, можно купить себе игру которую вы давно хотели но у вас не было на это денег, либо же жалко отдавать большую сумму за игру, а поиграть всё равно хочется.
А вот собственно и сами номера редких паттернов:
Полный градиент 127-150-167-206-219-230-240-282- 387-430-438-444-485-490-542-548- 594-596-663-668-682-739-780-782- 799-802-803-853-858
Сильно Обрезанный синий листик 9-29-62-75-93-97-120-123-151-158- 176-187-195-244-269-270-325-348- 407-458-492-520-553-592-647-657- 664-733-779-876-900-902-916-934- 937-980-992
Обрезанный синий листик: 4-7-53-63-163-179-183-185-283-290-291- 294-318-335-358-386-402-491-507-515- 516-646-685-693-749-776-798-838-881-891-917-969
Топовый синий листик: 26-78-115-130-182-234-286-334-338- 390-442-494-546-598-605-650-659-698-955
P.S.: Если вам понравилась статья, то оставляйте под ней позитивные комментарии и не забывайте оценивать, тогда я буду писать разбор каждого существующего динамического паттерна на скине в Counter-Stike:Global Offensive
Fyrz1234
September 28, 2019 at 04:52 PM
Fyrz1234
September 28, 2019 at 04:55 PM
Pro93170
September 28, 2019 at 05:08 PM
Pro93170
September 28, 2019 at 05:08 PM
Pro93170
September 28, 2019 at 05:08 PM
Glebchikerwasdf
September 28, 2019 at 07:09 PM
Simpotyaga_N
September 28, 2019 at 07:26 PM
alan_wolf
September 29, 2019 at 02:06 AM
efewewfefw
October 1, 2019 at 01:33 PM
ultera
October 1, 2019 at 02:47 PM
ivan_ivanov17
October 1, 2019 at 07:15 PM
Anonim11198
October 1, 2019 at 08:04 PM
DeviDof
October 1, 2019 at 09:02 PM
DeviDof
October 1, 2019 at 09:03 PM
Simpotyaga_N
October 3, 2019 at 04:43 PM
AVokintolp
October 3, 2019 at 05:56 PM
Terilomkie
October 4, 2019 at 02:53 AM
ivan_ivanov17
October 5, 2019 at 06:16 PM
Four___Five
May 13, 2020 at 08:17 PM
beast30
May 13, 2020 at 08:19 PM
HyperTap
May 14, 2020 at 01:26 AM
MrNoizE13
May 14, 2020 at 01:29 AM
neptunium1
May 15, 2020 at 10:59 PM
Alexbroshket
May 16, 2020 at 12:49 AM
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