CS:GO скин: "XM1014 времена года"

Сегодня я расскажу вам дорогие читатели о таком известном скине в CS:GO как ХМ1014 Времена года, у него динамический паттерн, это значит что есть редкие скины данного типа, именно в этом скине редким параметром является голубой листик в средней части скина с игровой стороны, немного дальше вы поймёте о чём я говорю и ещё, эта статья будет полезна как для коллекционеров так и для обычных пользователей которые хотят выделиться среди других игроков , либо заработать на этом, ведь редкие скины можно продавать вне торговой площадки намного дороже нежели их обыденные версии.

И так обычно дробовик "ХМ времена года" стоит около 40-50 рублей, это самый обычный скин ,часто встречается у многих игроков в инвентаре, у него запрещённое качество,но как вы уже поняли есть редкие XM-мы, и редкость выражается в обычном голубом листике, который на целом скине все лишь один :



Такой скин может стоить вместо 40-50 рублей целых 900, а если это ещё и StatTreck версия, то вообще до 2000 рублей, но даже если вам выпал скин с редким листиком- не спешите радоваться, потому что такая большая сумма только за отчётливо видный листик, но и не расстраивайтесь, если вам выпал скин с листиком в половину видным, то это всё равно можно продать дороже, главное найти покупателя, а это можно сделать на различных внешних площадках, поиск в гугле у вас займёт не больше 1-2 минут.

Так же можно на этом зарабатывать если начать разбираться в редких паттернах, как это сделать я расскажу, вам потребуется только немного времени и торговая площадка в стим. А именно вы можете искать редкие паттерны на торговой площадке стима , покупать их по дешёвке ,поскольку далеко не все пользователи разбираются в скинах и потом уже продавать на внешних площадках.

А что бы их легче было искать я вам расскажу что есть такое дополнение к браузеру, называется Steam Inventory Helper, с его помощью вы можете искать редкие скины зная только номер редкого паттерна в каталоге



Так работает SIH(Steam Inventory Helper), с его помощью и номером паттерна,это (Paint Seed) можно найти редкие скины, немного ниже я выложу все номера редких скинов, так что трейдиться с помощью этой статьи для многих уже будет не таким уже и сложным процессом.

"Зачем это нужно спросит не опытный пользователь стима ?"-я отвечу так: потратив пару часов на поиски одного редкого скина, купив его по дешёвке, а потом продав за n-кратную стоимость, можно купить себе игру которую вы давно хотели но у вас не было на это денег, либо же жалко отдавать большую сумму за игру, а поиграть всё равно хочется.

А вот собственно и сами номера редких паттернов:

Полный градиент 127-150-167-206-219-230-240-282- 387-430-438-444-485-490-542-548- 594-596-663-668-682-739-780-782- 799-802-803-853-858

Сильно Обрезанный синий листик 9-29-62-75-93-97-120-123-151-158- 176-187-195-244-269-270-325-348- 407-458-492-520-553-592-647-657- 664-733-779-876-900-902-916-934- 937-980-992

Обрезанный синий листик: 4-7-53-63-163-179-183-185-283-290-291- 294-318-335-358-386-402-491-507-515- 516-646-685-693-749-776-798-838-881-891-917-969

Топовый синий листик: 26-78-115-130-182-234-286-334-338- 390-442-494-546-598-605-650-659-698-955

P.S.: Если вам понравилась статья, то оставляйте под ней позитивные комментарии и не забывайте оценивать, тогда я буду писать разбор каждого существующего динамического паттерна на скине в Counter-Stike:Global Offensive