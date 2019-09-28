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CS:GO скин: "XM1014 времена года"

bambielka avatar

bambielka

September 28, 2019 at 12:48 AM

Сегодня я расскажу вам дорогие читатели о таком известном скине в CS:GO как ХМ1014 Времена года, у него динамический паттерн, это значит что есть редкие скины данного типа, именно в этом скине редким параметром является голубой листик в средней части скина с игровой стороны, немного дальше вы поймёте о чём я говорю и ещё, эта статья будет полезна как для коллекционеров так и для обычных пользователей которые хотят выделиться среди других игроков , либо заработать на этом, ведь редкие скины можно продавать вне торговой площадки намного дороже нежели их обыденные версии.


И так обычно дробовик "ХМ времена года" стоит около 40-50 рублей, это самый обычный скин ,часто встречается у многих игроков в инвентаре, у него запрещённое качество,но как вы уже поняли есть редкие XM-мы, и редкость выражается в обычном голубом листике, который на целом скине все лишь один :
ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐ¼ 1014 Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð° Ð³Ð¾Ð´Ð°
Такой скин может стоить вместо 40-50 рублей целых 900, а если это ещё и StatTreck версия, то вообще до 2000 рублей, но даже если вам выпал скин с редким листиком- не спешите радоваться, потому что такая большая сумма только за отчётливо видный листик, но и не расстраивайтесь, если вам выпал скин с листиком в половину видным, то это всё равно можно продать дороже, главное найти покупателя, а это можно сделать на различных внешних площадках, поиск в гугле у вас займёт не больше 1-2 минут.

Так же можно на этом зарабатывать если начать разбираться в редких паттернах, как это сделать я расскажу, вам потребуется только немного времени и торговая площадка в стим. А именно вы можете искать редкие паттерны на торговой площадке стима , покупать их по дешёвке ,поскольку далеко не все пользователи разбираются в скинах и потом уже продавать на внешних площадках.

А что бы их легче было искать я вам расскажу что есть такое дополнение к браузеру, называется Steam Inventory Helper, с его помощью вы можете искать редкие скины зная только номер редкого паттерна в каталоге
kTK8uGINTrwntY2HRI4iDzpWySSSLp.jpg
Так работает SIH(Steam Inventory Helper), с его помощью и номером паттерна,это (Paint Seed) можно найти редкие скины, немного ниже я выложу все номера редких скинов, так что трейдиться с помощью этой статьи для многих уже будет не таким уже и сложным процессом.
"Зачем это нужно спросит не опытный пользователь стима ?"-я отвечу так: потратив пару часов на поиски одного редкого скина, купив его по дешёвке, а потом продав за n-кратную стоимость, можно купить себе игру которую вы давно хотели но у вас не было на это денег, либо же жалко отдавать большую сумму за игру, а поиграть всё равно хочется.

А вот собственно и сами номера редких паттернов:

Полный градиент 127-150-167-206-219-230-240-282- 387-430-438-444-485-490-542-548- 594-596-663-668-682-739-780-782- 799-802-803-853-858
Сильно Обрезанный синий листик 9-29-62-75-93-97-120-123-151-158- 176-187-195-244-269-270-325-348- 407-458-492-520-553-592-647-657- 664-733-779-876-900-902-916-934- 937-980-992
Обрезанный синий листик: 4-7-53-63-163-179-183-185-283-290-291- 294-318-335-358-386-402-491-507-515- 516-646-685-693-749-776-798-838-881-891-917-969
Топовый синий листик: 26-78-115-130-182-234-286-334-338- 390-442-494-546-598-605-650-659-698-955

P.S.: Если вам понравилась статья, то оставляйте под ней позитивные комментарии и не забывайте оценивать, тогда я буду писать разбор каждого существующего динамического паттерна на скине в Counter-Stike:Global Offensive

Fyrz1234 avatar

Fyrz1234

September 28, 2019 at 04:52 PM

ваывауывавуыа
Fyrz1234 avatar

Fyrz1234

September 28, 2019 at 04:55 PM

фыфыФЫФЫФЫ
Pro93170 avatar

Pro93170

September 28, 2019 at 05:08 PM

павіпавіпавіап
Pro93170 avatar

Pro93170

September 28, 2019 at 05:08 PM

орапопаопар
Pro93170 avatar

Pro93170

September 28, 2019 at 05:08 PM

кенкнекг
Glebchikerwasdf avatar

Glebchikerwasdf

September 28, 2019 at 07:09 PM

Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

September 28, 2019 at 07:26 PM

Я просто пишу, надо писать что то, а что писать не знаю, поэтому просто пишу
alan_wolf avatar

alan_wolf

September 29, 2019 at 02:06 AM

Интересно, но не особо понятно.
Лично я, как человек, который особо не занимался скинами, ничего не понял.
Но все равно спасибо.
efewewfefw avatar

efewewfefw

October 1, 2019 at 01:33 PM

Топ! Мне нравиться
ultera avatar

ultera

October 1, 2019 at 02:47 PM

Офигенно вапще прям
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 1, 2019 at 07:15 PM

Отличная статья!
Anonim11198 avatar

Anonim11198

October 1, 2019 at 08:04 PM

унрварв
DeviDof avatar

DeviDof

October 1, 2019 at 09:02 PM

почему мне понижают левл?кто знает отпишите
DeviDof avatar

DeviDof

October 1, 2019 at 09:03 PM

пожалуйстааааааааааааааааааааа
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 3, 2019 at 04:43 PM

бро, просто челики отправляют репорты на твои сообщения за спам, даже если ты и не спамил.
У меня такая же фигня. У саппорта спросил
AVokintolp avatar

AVokintolp

October 3, 2019 at 05:56 PM

Неплохо, этот синий листик не особо редкий, как по мне.
Terilomkie avatar

Terilomkie

October 4, 2019 at 02:53 AM

Классный скин
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 5, 2019 at 06:16 PM

классный скин!
Four___Five avatar

Four___Five

May 13, 2020 at 08:17 PM

а где такой скин можно продать?

beast30 avatar

beast30

May 13, 2020 at 08:19 PM

Лист листом в чём прекол

HyperTap avatar

HyperTap

May 14, 2020 at 01:26 AM

классно
MrNoizE13 avatar

MrNoizE13

May 14, 2020 at 01:29 AM

Я бы взял
neptunium1 avatar

neptunium1

May 15, 2020 at 10:59 PM

Синий лист уже по сути перестал быть ценным, поскольку этих крокодилов нападало уже очень много.
Alexbroshket avatar

Alexbroshket

May 16, 2020 at 12:49 AM

буду пользоваться
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