Обзор Stick Fight: The Game

Представляю вам обзор на игру Stick Fight: The Game. Если честно я не знаю как об этой маленькой игре можно написать обзор на 2500 символов. Вообще зачем нужно 2500 символов? Всё начинаю.

С чего начать? Игра представляет собой файтинг стиков на карте которых тут около 8 видов. Есть разрушаемая карта со льдом, в которой можно под собой словать лёд и убить противника льдом крута!1 В игре можно ударять и блокировать атаки противника ( афигеть да ), но блокировать атаки противника сложно даже мне с 38 ч. (!)

В игре есть оружие, которое падает с неба посланное самим богом. в игре много оружия: одни стреляют змеями, другие взрываются, что-то пистолет, а что-то автомат, есть также чорная дыра, замораживатель и рикошетный автоматик, которым ты убьёшь сам себя. Потом я перечислю всё оружие и назову какое для нубов, а какое нормальное

Щас о хитростях и приёмах

Удар ( ну дефолт) стика с 100 хп ты убьёшь с 3-4 ударов с ударом связаны все приёмы в игре

Блокирование: ПКМ блокировать удары сложно, иногда получается, иногда нет. Если ты прям бог, то ты сможешь блокированием отрикошетить пулю врага, которая прилетит врагу ПРЯМ В БАШК

Полёт с использованием дробовика: ну тут даже говорить особо нечего, прыгаешь стреляешь вниз и летаешь

БольШоЙ ПрЫжОк: нажмите прыжок и удар одновременно и вы получите большой прыжок. Можно еще нажать на блокирование, но это если повезёт. С большим прыжком нужно всю игру проводить.

Перезарядка: Сделайте пару тройку выстрелов из оружия и киньте его себе под ноги, подняв его обратно оружие перезарядится

Читеры

Вообще как они нашли читы к игре стик файт? Я видел только одного читера - ваншотера. Если вы хост установите 1 хп, тем самым читер станет беззащитным, но если читер хост - ливайте.

БОССЫ

Они спавнятся в виде тыквы на отдельной хэллоуинской карте, которую игрок должен подобрать чтобы стать боссом, Основная задача босса - УБИТЬ ВСЕХ, а задача игроков убить босса.У каждого босса есть 3 типа атаки. Есть несколько карт, в которых боссы разные и я о них расскажу:

1 .Синий босс: 1 атака - дробовик, которым он стреляет всего 3 выстрела за раз. Пули можно отбить и скорострельность низкая. 2 Атака - Пулемётная очередь. 3 атака - рикошет НЕ НАНОСИТ УРОНА ВООБЩЕ.

2. Желтый босс: 1 атака - Pew. Пиу Пиу ну ты понял. 2 атака - Стена. 3 атака - 3 луча которые проходят сквозь стены.И есть бонусная стена.

3. Красный босс: 1 атака - пулемёт. 2 атака - Пила ОТ НЕЁ УБЕГАЙТЕ. 3 атака - шарики, которые взрываются на еще мелкие шарики, которые дамажат.

4. радужный босс: 1 атака - пулемёт. 2 атака - волны( чувствуешь бит под ногами) создаёт волны под ногами которые нужно перепрыгивать. 3 атака - огромный шар, который кидает босс в любое место и тебе надо в него зайти. если ты в шар не зайдёшь тебя убьёт его 3 атака.

Вродь всё рассказал, но немного еще поговорим

МОжно побольше русских людей в игру? Бесит когда тебе кидает к Америкосам с пингом под 300 (сразу ливай). Советую купить игру и играть исключительно с друзьями. игра 7/10 америкосов.