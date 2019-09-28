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Обзор Stick Fight: The Game

PewBee avatar

PewBee

September 28, 2019 at 12:44 AM

Представляю вам обзор на игру Stick Fight: The Game. Если честно я не знаю как об этой маленькой игре можно написать обзор на 2500 символов. Вообще зачем нужно 2500 символов? Всё начинаю.


С чего начать? Игра представляет собой файтинг стиков на карте которых тут около 8 видов. Есть разрушаемая карта со льдом, в которой можно под собой словать лёд и убить противника льдом крута!1 В игре можно ударять и блокировать атаки противника ( афигеть да ), но блокировать атаки противника сложно даже мне с 38 ч. (!) 

В игре есть оружие, которое падает с неба посланное самим богом. в игре много оружия: одни стреляют змеями, другие взрываются, что-то пистолет, а что-то автомат, есть также чорная дыра, замораживатель и рикошетный автоматик, которым ты убьёшь сам себя. Потом я перечислю всё оружие и назову какое для нубов, а какое нормальное

Щас о хитростях и приёмах

Удар ( ну дефолт) стика с 100 хп ты убьёшь с 3-4 ударов с ударом связаны все приёмы в игре

Блокирование: ПКМ блокировать удары сложно, иногда получается, иногда нет. Если ты прям бог, то ты сможешь блокированием отрикошетить пулю врага, которая прилетит врагу ПРЯМ В БАШК

Полёт с использованием дробовика: ну тут даже говорить особо нечего, прыгаешь стреляешь вниз и летаешь

БольШоЙ ПрЫжОк: нажмите прыжок и удар одновременно и вы получите большой прыжок. Можно еще нажать на блокирование, но это если повезёт. С большим прыжком нужно всю игру проводить.

 

Перезарядка: Сделайте пару тройку выстрелов из оружия и киньте его себе под ноги, подняв его обратно оружие перезарядится

Читеры

Вообще как они нашли читы к игре стик файт? Я видел только одного читера - ваншотера. Если вы хост установите 1 хп, тем самым читер станет беззащитным, но если читер хост - ливайте.

БОССЫ

Они спавнятся в виде тыквы на отдельной хэллоуинской карте, которую игрок должен подобрать чтобы стать боссом, Основная задача босса - УБИТЬ ВСЕХ, а задача игроков убить босса.У каждого босса есть 3 типа атаки. Есть несколько карт, в которых боссы разные и я о них расскажу:

1 .Синий босс: 1 атака - дробовик, которым он стреляет всего 3 выстрела за раз. Пули можно отбить и скорострельность низкая. 2 Атака - Пулемётная очередь. 3 атака - рикошет НЕ НАНОСИТ УРОНА ВООБЩЕ.

2. Желтый босс: 1 атака - Pew. Пиу Пиу ну ты понял. 2 атака - Стена. 3 атака - 3 луча которые проходят сквозь стены.И есть бонусная стена.

3. Красный босс: 1 атака - пулемёт. 2 атака - Пила ОТ НЕЁ УБЕГАЙТЕ. 3 атака - шарики, которые взрываются на еще мелкие шарики, которые дамажат.

4. радужный босс: 1 атака - пулемёт. 2 атака - волны( чувствуешь бит под ногами) создаёт волны под ногами которые нужно перепрыгивать. 3 атака - огромный шар, который кидает босс в любое место и тебе надо в него зайти. если ты в шар не зайдёшь тебя убьёт его 3 атака.

Вродь всё рассказал, но немного еще поговорим

МОжно побольше русских людей в игру? Бесит когда тебе кидает к Америкосам с пингом под 300 (сразу ливай). Советую купить игру и играть исключительно с друзьями. игра 7/10 америкосов. 

qVance avatar

qVance

September 28, 2019 at 03:59 AM

Спасибо за обзор! Игра скрасила мне не один вечер с друзьями
PewBee avatar

PewBee

September 28, 2019 at 09:22 AM

Забыл рассказать об оружии:
H0 - для нубов
H1 - если под рукой нет оружия
H2 - стандартно можно поиграть
H3 - топчег
H123 - поугарать
Меч - H1
Копьё - H1
Блинк нож - H0
Пистолет - H1
Револьвер - H1
Дигл - H2
Узи - H3
ак 47 - H3
M16 - H3
M1 - H3
Снайперка (лучшее оружие в игре) - H3
Драбавик - H2
Военный драбавик - H2
Миниган - H123
Пистолет бога - По умолчанию выключен H123
Баунсер - H123
Шипастый шар - H3
Лазер - H0
beam - H2
Спрей - H2
Шипастая пушка - H2
Клей пушка - H123
Тайм бабл - H123. Если вы успеете выпустить снаряд тайм бабла на следующую карту, а карта ледяная, то лёд взорвётся и будет оч. угарно
Чёрная дыра - H123
Стрим - H2
айс ган - H2
Огнемёт - H2
Об оружии рассказал теперь точно всё, хотя на некоторых картах я знаю хитрости, но мне лень скриншотить(

https://steamcommunity.com/profiles/76561198376898709/

Добавляйте если что (!)
Max_bro251 avatar

Max_bro251

September 28, 2019 at 12:21 PM

я ходил к зубному
Danilka626 avatar

Danilka626

September 28, 2019 at 01:02 PM

игра норм
boberbv avatar

boberbv

September 28, 2019 at 03:37 PM

Класс
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 7, 2019 at 03:32 AM

Хороший обзор)
Sanek1231 avatar

Sanek1231

October 9, 2019 at 07:18 PM

Четко
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 9, 2019 at 09:47 PM

Я не знаю что написать, поэтому пишу это!
usovikdima avatar

usovikdima

October 11, 2019 at 01:52 PM

Dsnflwker nmgdfkpc[lvp[]dsfgvdf ///
Mopmok avatar

Mopmok

October 11, 2019 at 03:04 PM

Привет привет ещё раз привет ещё один раз я тебя в этом году не видел
Leha100802 avatar

Leha100802

October 11, 2019 at 03:06 PM

Познавательно, спасибо.
Jonisniperr avatar

Jonisniperr

October 12, 2019 at 02:51 PM

ОК

ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 12, 2019 at 07:36 PM

Смолёты очень люблю!
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