Тактика за Дуртху(свет)

Дуртху-один из легендарных лордов лесных эльфов,начинает он в водопадном чертоге и является древолюдом с магией "звери".Он является одним из моих самых любимых моих лордов,тк старт у него достаточно легок из-за не убиваемости самого лорда и не плохой начальной армии.

У него есть бонусы на лесных духов,то бишь на дриад древней, древолюдов,орлов и всадников на орлах,драконов.В начале игры он воюет с гномами ,лучше всего сначала не захватывать столицу,а идти в маленкий город,как правило,там нет стека и захват пройдет быстро(из-за того ,что дуртху может штурмовать укрепления), и легко из-за хорошей начальной армии(стражи полян лучшие стрелки в игре и древней ,которые не плохо бьют и держать вражескою пехоту.)Захватив городок можно строить здание на эко(+2 к росту и к доходу) или гарнизон(я не строил,ибо на него никто не нападет),также с помощью корней мира надо вернуться обратно в водопадный чертог и нанять армию (18-20 отрядов хватит) из ~13 дриад и ~5 отрядов стрелков.Дальше надо подождать ,когда скарсник возьмет столицу гномов и ,объявиви ему войну захватить всю провинцию.Насчет иследований надо идти в верхнюю ветку с экономикой особенно важна техна на +50 к росту и отношения с империей и бретонией.Военные союзы с этими государствами позволят вам не нуждаться в янтаре ближацшее время.Насчет строений на 1 ход надо строить здание на рост и винодельню,попытаться заключить пактч о ненападении с братьями эльфами,после торговые союзы.После захвата гор есть 3 варианта:воевать с бретонией,с нежитью или орками.Я обычно шел в соседние горы и убивал нежить,после шел на музильен и фон карштайнов,это помогало мне заключить нужные союзы с бретонией и империей.С орками все сложнее,ибо идя на войну с кривоносами снизу еще и сартоза с ноктилом и скавенами,и они часто объявляют нам войну.Разбить их не так уж и сложно,но все-таки затруднительно и долго.Дальше если идти к основной фракции гномов,можно узнать что нежить уже победила империю и идет к вам,поэтому придется возвращаться,добив нежить уже и хаос подтянется,так что это не мой вариант.Воюя с бретонией можно захватить Парравон,что позволит вам нанимать орлов -это достаточно сильный юнит для убийства артелерии и стрелков противника,но мне он не нравиться слишком "тонкий" и легко убивается копейщиками,также там можно нанять всадников на орлах,они хороши против нежити ,ибо у них нет стрелков но против кого-либо другого они не могут хорошо тащить.К 50 ходу можно взять 5 уровень города и 3 уровень дуба,если разрушать и заселять города уже можно иметь хорошую сумму денег, и купить фулл стек древолюдов и 1 мага жизни,таким стеком можно уничтожать многих,почти все стеки.К 60 ходу можно уже законфедиратить все города эльфов,и если поехать на ултуан,то захватив авелорн можно построить там еще 1 полноценный город.Обычно я отстраивал город так:здание с дриадами,древолюдами и древнями,винодельня,все здания гарнизона,здание на череповцов,палатка лекаря,алтарь курнуса(не всегда).Таким образом с стеком на 50 ходу игры можно брать почти все города,имея в военных союзниках империю,бретонию,гномов,высших эльфов можно не иметь проблем с янтарем,разрушая и заного отстраивая города можно иметь гиганское кол-во денег.К концу игры я имел 7 полноценных стеков древней,имел доход в -24к и кол-ва денег в 680к.