Немного о Robux.

В этой статье я вам расскажу что такое robux (робакс), куда их можно тратить и ВСЕ способы их получения. Заинтересовало? Поехали!

Что такое Robux?Robux (робакс) - это внутриигровая валюта на платформе Roblox. Появилась четырнадцатого (14) мая две тысячи седьмого (2007) года и стала единственной начиная с четырнадцатого (14) апреля две тысячи шестнадцатого (2016) года по сей день. На данный момент робакс является основной и единственной валютой в Roblox и всё, что можно купить на платформе за них.Хорошо, что такое Robux мы разобрались. Теперь следует узнать, что на них можно купить если они были получены.Что же можно купить за эти Robux?Ответ очень прост. На них можно купить ВСЁ что ПРОДАЁТСЯ в Roblox. Например: футболки, майки, штаны, маски, шапки и прочие аксессуары, так же: геймпасы (Gamepass), продукты разработчиков (Developer products), но, если у вас есть клуб строителей (Builders club), то появляются возможности: создавать группы, значки и многое другое.ВНИМАНИЕ!: не покупайте те вещи, которые вам не нужны, так как потраченные робуксы НЕВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ! Покупайте только то, чем вы будете пользоваться ещё долгое время.Хорошо, теперь мы знаем куда тратить робуксы. Но что на счёт их получения???Как получит робуксы?Самым задаваемым вопросом среди игроков окажется вопрос "Как получить робуксы?" и тут я нашёл много ответов и разделил их на две группы: платно и бесплатно.Платно:Это самые простые способы, например: купить в самом роблоксе, купить клуб строителей и купить премиум (Premium). Эти способы как я ранее сказал очень легки, и подкопив рублей семьдесят пять (75) например в столовой в вашей школе (помочь например поварам в столовой за НЕБОЛЬШУЮ плату или брать из дома бутерброды, а деньги, которые даны на то, чтобы поесть в столовой откладывать) или если вы уже достаточно взрослый можно поработать и купить себе восемьдесят (80) робуксов.Бесплатно:В основном это трудные способы и на получение десяти (10) робуксов вам может даже потребоваться неделя. Но халява, всегда останется халявой и в любом другом случае вы можете развернуться и купить робуксы. Что же это за способы? Сейчас всех их я подробно перечислю.Первым у нас будет заработок их на НЕКОТОРЫХ сайтах, и его сложность заключается в основном не в выполнении задания, а в нахождении самого сайта, и если вы это читаете, значит вы правильно нашли сайт, так как например генераторы робуксов являются или вирусами или просто разводами, то есть вы выполняете задание, а начисления нет. Способом два является создание РЕАЛЬНО КРУТОГО плэйса в роблоксе и создания для него геймпаса, это может быть трудно, если вам не интересно программирование на Lua. Третий способ это раздачи и конкурсы ютуберов, и ищите самые новые конкурсы, в которых участвует как можно меньше человек, чтобы шанс на победу был большой.Ну вот мы и узнали такие вещи, как: "Что такое Robux?", "Как потратить и куда Robux?" и то зачем наверно все зашли на эту статью: "Как получить Robux?". Всё что я хотел рассказать, я рассказал. Спасибо читатель!