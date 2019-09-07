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Bendy and the ink machine (2 глава)

TraTraTRa avatar

TraTraTRa

September 7, 2019 at 07:39 PM

Приветствую всех кто читает мою статью, в этой статье я хочу рассказать о игре Bendy and the ink machine, о точнее о 2 главе под названием Старая песня. Не хочу долго говирить, или затягивать а перейду сразу к обзору. Приятного чтения


Старая песня- вторая по счёту глава игры, после главы Движущиеся картины. Вторая глава вышла 18 апреля, но на стим вторая глава вышла 27 апреля, через 9 дней после официального выхода главы.Глава начинается в конце первой главы, а точнее в подвале в который провалился главный герой. Подвал как оказывается позже является музыкальным департаментом.
Цель главного героя
Наша цель найти другой выход. Главный герой просыпается в комнате из пентаграммой, в которой закончилась першая глава. Нам нужно взять топор, чтобы пройти через заколоченую дверь. После этого наш герой должен найти утилиту 9,
310?cb=20180525113455&path-prefix=ru через которую Генри ( так зовут главного героя) должен попасть в музыкальный зал. Затем он должен исследовать комнату, пока не найдёт запись, записанную Сэмми в которой он говорит о Бенди, как будто он был Богом, и что он спасёт его. В конце проигрывания записи, Сэмми спрашивает: «Могу ли я получить благословение?»
Затем Генри направляется в чернильный холл где очень много чернил и нам очень сложно ходить. Там, в конце коридора в вестибюле Генри увидит Сэмми,
Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð¼ "ÑÑÐ¼Ð¼Ð¸ Ð±ÐµÐ½Ð´Ð¸ Ð¸ ÑÐµÑÐ½Ð¸Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°"
проходящего с макетом Бенди. Как только Генри достигнет его, чтобы попросить его о помощи, он уходит, оставив макет позади. Переместившись в правый угол комнаты откроется следующая цель.
После этого нашей целю будет найти переключатели.
В той комнате в которую мы зашли Генри найдет закрытую дверь, которая активируется при помощи трёх переключателей, которые могут быть найдены вокруг этого места. Первый находится за банками супа с беконом в вестибюле. Эти банки расположены в левом углу комнаты, у основания разрушенной полки рядом с макетом Бенди. Второй находится в утилите 9 рядом с плакатом «Поезд Беды». Третий находится там же, рядом с гробами. После активации переключателей требуется вернуться к двери. Это откроет следующую цель.(дальше не буду спойлерить чтобы было интересней проходить)
После этого наши цели это:
-Открыть дверь,
-Найти новый выход,
-Осушить лестницу,
-Найти ключ Уолли,
-Найти убежище Сэмми
-Войти в убежище,
-Пойти в Лазарет,
-Зайти в офис Сэмми,
-Пойти к выходу,
-Убежать от Бенди,
И все конец второй главы, я рассказал не очень много для того чтобы не спойлерить, но по статье можно немного понять сюжет самой главы. У меня есть эта игра в стим и я не жалею что купил ее, если вы хочете купить но еще думает, я могу сказать что игра стоит своих денег. 
Спасибо за прочитание моей статьи. Хочу поблагодарить всех кто дочитал до этого момента, и пожелать всего хорошего. Если вам не сложно оцените статью.(сорри за то что нет много картинок, просто не нашел нормальных, а заново устанавливать игру долго)
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 8, 2019 at 04:16 AM

Хорошая статья оцениваю на 5 из 5.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 8, 2019 at 04:16 AM

И тебе всего хорошего.
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Bendy and the ink machine (2 глава) - От пользователей Forum on Gamehag