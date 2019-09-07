Bendy and the ink machine (2 глава)

Приветствую всех кто читает мою статью, в этой статье я хочу рассказать о игре Bendy and the ink machine, о точнее о 2 главе под названием Старая песня. Не хочу долго говирить, или затягивать а перейду сразу к обзору. Приятного чтения

- вторая по счёту глава игры, после главы Движущиеся картины. Вторая глава вышла 18 апреля, но на стим вторая глава вышла 27 апреля, через 9 дней после официального выхода главы.Глава начинается в конце первой главы, а точнее в подвале в который провалился главный герой. Подвал как оказывается позже является музыкальным департаментом.Наша цель найти другой выход. Главный герой просыпается в комнате из пентаграммой, в которой закончилась першая глава. Нам нужно взять топор, чтобы пройти через заколоченую дверь. После этого наш герой должен найти утилиту 9,через которую Генри ( так зовут главного героя) должен попасть в музыкальный зал. Затем он должен исследовать комнату, пока не найдёт запись, записанную Сэмми в которой он говорит о Бенди, как будто он был Богом, и что он спасёт его. В конце проигрывания записи, Сэмми спрашивает: «Могу ли я получить благословение?»Затем Генри направляется в чернильный холл где очень много чернил и нам очень сложно ходить. Там, в конце коридора в вестибюле Генри увидит Сэмми,проходящего с макетом Бенди. Как только Генри достигнет его, чтобы попросить его о помощи, он уходит, оставив макет позади. Переместившись в правый угол комнаты откроется следующая цель.В той комнате в которую мы зашли Генри найдет закрытую дверь, которая активируется при помощи трёх переключателей, которые могут быть найдены вокруг этого места. Первый находится за банками супа с беконом в вестибюле. Эти банки расположены в левом углу комнаты, у основания разрушенной полки рядом с макетом Бенди. Второй находится в утилите 9 рядом с плакатом «Поезд Беды». Третий находится там же, рядом с гробами. После активации переключателей требуется вернуться к двери. Это откроет следующую цель.(дальше не буду спойлерить чтобы было интересней проходить)-Открыть дверь,-Найти новый выход,-Осушить лестницу,-Найти ключ Уолли,-Найти убежище Сэмми-Войти в убежище,-Пойти в Лазарет,-Зайти в офис Сэмми,-Пойти к выходу,-Убежать от Бенди,И все конец второй главы, я рассказал не очень много для того чтобы не спойлерить, но по статье можно немного понять сюжет самой главы. У меня есть эта игра в стим и я не жалею что купил ее, если вы хочете купить но еще думает, я могу сказать что игра стоит своих денег.(сорри за то что нет много картинок, просто не нашел нормальных, а заново устанавливать игру долго)