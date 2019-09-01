Roblox - Lumber Tycoon 2

Всем привет! сегодня я расскажу вам об игре Lumber Tycoon.

Цель игры - рубить деревья, продавать древесину и приобретать предметы и оборудование. Есть транспортные средства, которые вы можете покупать, а ещё вы можете купить лесопилку, чтобы увеличить количество ваших досок.В игре есть много областей для изучения, таких как Вулкан, Тайга, Лабиринт и т.д. Игроки имеют возможность создавать и настраивать свои собственные уникальные структуры, которые они могут построить на своей земле. В игре также присутствуют секретные локации.В игре есть много типов деревьев. Чтобы рубить дерево, вы должны купить и использовать топор. Вы можете купить его в магазине. самый дешевый из них - базовый топор за 12 игровой валюты. Как только вы получите топор, используйте левую кнопку мыши, чтобы махать топором. Если топор касается ствола или ветки дерева, он оставляет черную метку. Черная метка медленно увеличивается по длине, когда вы попадаете в дерево больше в том же месте. Когда черная метка достигает другой стороны, дерево падает. Вы можете продать брёвна, или вы можете использовать лесопилку, чтобы сделать из бревна доски и продать их. За это вам дадут больше денегКогда вы приобретёте машину, советую ехать на вулкан или болото. В этих биомах деревья достаточно дорого стоят. Также можно отправится на другой остров с помощью корабля. Всё то что вам нужно это заплатить капитану 500$. На этом острове вы также можете добывать деревья, спокойно ездить. Так же на этом острове есть магазин, в котором продаются различные вещи. И это ещё не всё! на этом острове вы можете найти пещеру, в который будет лабиринт. Если вы его пройдёте, в конце вас будет ждать сюрприз в виде больших синих деревьев, за которые дают очень много денег. В этой игре 3 острова. Первый: это на котором ты спавнишся. Второй: на котором магазин и пещера с синими деревьями. И третий: на котором 2 магазина. К этому острову можно добраться через мост за 100$Конечно же деревья не только для денег. Благодаря ним вы можете построить собственный дом, гараж, башню, мост и многое другое. Всё ограничивается только вашей фантазией. Стало совсем скучно? пригласи друзей, строй и исследуй мир вместе с ними. А если хочется экстрима устрой с ними настоящею гонку. Не нравятся гонки? хочется чего то нового? Тогда просто прогуляйся по этому большому миру.Хочешь отличиться от других? Не проблема! ты можешь купить очень красивый топор или редкие предметы, которых почти ни у кого нет! И через пару месяцев, эти предметы будут стоять бешеные деньги.Я очень надеюсь что вам понравился мой обзор на эту замечательную игру. Если вам не сложно, оцените статью или оставьте комментарий. Буду очень благодарен за любой ваш отзыв.