Машины. ограбления Суперсилы суперзлодеи оружие

1.Машины здесь есть на любой вкус есть спобность тюнинга.Первая и бесплатная машина у нас сразу в телефоне Camaro, (камаро) это машина модели chevrolete от general motors в игре она самая слабая но, если прокачать но полную будет не плохая.Вторая машина,у нас называется Shelby машина не плохого качества и стиля красивая цена 25000 долларов (в игре),но опять она медленная.Третья машина Mustang (мустанг) машина не очень красивая но средней скорости старая цена 50000 тысяч долларов (в игре).Четвертая машина Vapid машинка чуть быстрее чем мустанг цена 100000 долларов (в игре).Пятая машина Patriot (hammer) машина быстрая красиваяно цена 300000 долларов (в игре) последняя машина которую я назову Inferno (ламборгини диабло) машина быстраяя мне очень нравится (это непоследняя машина в игре) цена 500000 долларов (в игре)2.самое легкое ограбление это газа-заправка можно сорвать 1800 дальше домик (красный) 5000 дальше bank можно ограбить 3000 долларов ,а если хакнуть рядом стояшие автоматы бонус 2000 доллларов .Дальше казино внутри 4 автомата по 1000 за один а сейф хранит тоже 4000 долларов так можно ограбить на 8000 тысяч ювелирная надо бить кристаллы и собрать 5000 тысяч ,но там есть большой кристалл кто успеет заберет бонусных 2000. Потом пирамида можно ограбить только 7500 ,а ловушки труднейшие. Корабль можно ограбить только две тысячи (рядом с базой криминалов) .Саммолет нужно открыть ангар с помощью пробирок ,после взять лом который под лестницой и ломать коробки с ракетами одна коробка 500 долларов когда начнет бысрто пишать нужно уходить там все взорвятся.суперсил всего 5 .1.инферно 6 огненых кубов урон 20 способность летать на двойной прыжок.2. Vanta 20 быстрых шаров урон 10 способность невидимки на shift .3.frostbite 20 льдышек урон 8 большая скорострельность на шифт леденая дорожка.4.Titan способность летать 4 взрывных ударов по 35 хп скорострельность средняя .5. proton способность двойной прыжок , 12 лазеров по 12 урона.4.1.Raven суперзлодей способность быстро бегать сила 40 фиолетовых шаров урон 10 единиц.4.2.Phantom 4 молнии по 35 урона способность летать.5.1.пистолет 15 патронов 12 урона.5.2.дигл 7 патронов 35 урона.5.3.тек-9 20 патронов 8 урона.5.4.мп5 40 патронов 8 урона5.5 спас 12 4 патрона 40 урона.5.6.дробовик 6 патронов 55 урона5.7.ак 47 30 патронов 10 урона.5.8.нож 30 урона5.9.бита 30 урона.5.10. полицейская дубинка 30 урона.5.11.граната 30-100 урона5.12.миниган 100 патронов 4 урона.5.13.плазмо пистолет 6 патронов 35 урона.5.14.лазерный автомат 20 патронов 20 урона5.15.газовая граната урон в секунду 10.5.16.узи с 16 патронов 15 урона.5.17.скар-л 20 патронов 20 урона.5.18.рпг 1 патрона 60 урона.5.19 авп 5 патронов 100 урона5.20.м16 30 патронов 15 урона.5.21.снайпер 1 патрона 40 урона.спасибо за то что прочитал!