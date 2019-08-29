Всё Оружие Fallout Shelter

И снова здравствуйте! В очередной, но не менее интересной статье по Fallout Shelter мы рассмотрим абсолютно всё оружие что есть в игре. Будет полезно узнать какими стволами лучше всего крошить бошки рейдерам и другим мерзким существам Пустоши. Погнали!

Кстати, все обыватели нашего Убежища (кроме беременных девчуль и детишек) могут сражаться без оружия, в таком случае их урон будет равен единице. А теперь рассмотрим виды оружия, а оно у нас делиться на 6 видов. И так как у каждого огнестрельного оружия имеется по 6 его разновидностей, то урон я буду записывать от минимального до максимального (в рамках выбранной пушки).



[обозначения: У - урон, С - средний урон]

1. Холодное оружие.



Бейсбольная бита — У: 5-15, С: 10 Бильярдный кий — У: 0-8, С: 4 Бита из гидранта — У: 19-31, С: 25





Кирка — У: 11-21, С: 16 Кухонный нож — У: 3-11, С: 7 Неутомимый резак рейдера — У: 16-28, С: 22 Нож мясника — У: 8-18, С: 13





2. Лёгкое оружие.



Револьвер .32 — У: 1-6, С: 3.5 10-мм пистолет — У: 2-7, С: 4.5



Револьвер .44 с прицелом — У: 3-8, С: 5.5 Гладкоствольный пистолет — У: 1-13



Лазерный пистолет — У: 7-12, С: 9.5 Штурмовая винтовка — У: 8-13, С: 10.5



Плазменный пистолет — У: 11-16, С: 13.5 Бластер Чужих — У: 18-23, С: 20.5





3. Дальнобойное оружие.



Пневматическое ружьё — У: 0-6, С: 3 Винчестер — У: 4-9, С: 6.5



Охотничье ружьё — У: 5-10, С: 7.5 Гладкоствольный карабин — У: 5-17



Снайперская винтовка — У: 10-15, С: 12.5 Лазерный мушкет — У: 10-13, С: 11.5



Лазерное ружьё — У: 12-17, С: 14.5 Генриетта — У: 13-16, С: 14.5



Гвоздемёт — У: 14-19, С: 16.5 Винтовка Гаусса — У: 16-21, С: 18.5



Плазменная винтовка — У: 17-23, С: 20





4. Дробовики.



Обрез — У: 6-11, С: 8.5 Дробовик — У: 9-14, С: 11.5



Боевой дробовик — У: 13-18, С: 15.5





5. Оружие Института.



Пистолет Института — У: 9-21 Карабин Института — У: 14-26





6. Тяжёлое оружие.



Огнемёт — У: 15-20, С: 17.5 Хламотрон — У: 13-25



Миниган — У: 19-24, С: 21.5 Гранатомёт — У: 20-25, С: 22.5



Гатлинг-лазер — У: 21-26, С: 23.5 Толстяк — У: 22-27, С: 24.5



Плазмомёт — У: 17-29





Хууух, вот и подошёл к своему завершению этот долгий список. Fallout Shelter, однако, имеет достаточно приличный арсенал разного рода пушенций, каждый найдёт с чем побаловаться. А вам спасибо что досмотрели до конца. Всем пока! И до встречи!