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Всё Оружие Fallout Shelter

unknown_sorry avatar

unknown_sorry

August 29, 2019 at 01:39 AM

И снова здравствуйте! В очередной, но не менее интересной статье по Fallout Shelter мы рассмотрим абсолютно всё оружие что есть в игре. Будет полезно узнать какими стволами лучше всего крошить бошки рейдерам и другим мерзким существам Пустоши. Погнали!


Кстати, все обыватели нашего Убежища (кроме беременных девчуль и детишек) могут сражаться без оружия, в таком случае их урон будет равен единице. А теперь рассмотрим виды оружия, а оно у нас делиться на 6 видов. И так как у каждого огнестрельного оружия имеется по 6 его разновидностей, то урон я буду записывать от минимального до максимального (в рамках выбранной пушки).

[обозначения: У - урон, С - средний урон]

1. Холодное оружие.

Бейсбольная бита — У: 5-15, С: 10       Бильярдный кий — У: 0-8, С: 4         Бита из гидранта — У: 19-31, С: 25
latest?cb=20160714164242latest?cb=20160714164245latest?cb=20160714164243

Кирка — У: 11-21, С: 16     Кухонный нож — У: 3-11, С: 7      Неутомимый резак рейдера — У: 16-28, С: 22      Нож мясника — У: 8-18, С: 13 
latest?cb=20160714164244latest?cb=20160714164244 latest?cb=20160714164245                latest?cb=20160714164243

2. Лёгкое оружие.

             Револьвер .32 — У: 1-6, С: 3.5                                          10-мм пистолет — У: 2-7, С: 4.5
latest?cb=20150627232818latest?cb=20150627232818
   Револьвер .44 с прицелом — У: 3-8, С: 5.5            Гладкоствольный пистолет — У: 1-13
latest?cb=20150627232818latest?cb=20160306004347
         Лазерный пистолет — У: 7-12, С: 9.5                       Штурмовая винтовка — У: 8-13, С: 10.5
latest?cb=20150627232821latest?cb=20150627232822
     Плазменный пистолет — У: 11-16, С: 13.5                           Бластер Чужих — У: 18-23, С: 20.5
latest?cb=20150627232820latest?cb=20150627232819

3. Дальнобойное оружие.

           Пневматическое ружьё — У: 0-6, С: 3                                  Винчестер — У: 4-9, С: 6.5
latest?cb=20150627232903latest?cb=20150627232928
             Охотничье ружьё — У: 5-10, С: 7.5                             Гладкоствольный карабин — У: 5-17
latest?cb=20150627232914latest?cb=20160306010711
       Снайперская винтовка — У: 10-15, С: 12.5                       Лазерный мушкет — У: 10-13, С: 11.5
latest?cb=20150627232822latest (400Ã100)
         Лазерное ружьё — У: 12-17, С: 14.5                       Генриетта — У: 13-16, С: 14.5
latest (400Ã200)latest (262Ã101)
             Гвоздемёт — У: 14-19, С: 16.5                                      Винтовка Гаусса — У: 16-21, С: 18.5
latest (400Ã200)latest (400Ã200)
           Плазменная винтовка — У: 17-23, С: 20
latest (400Ã200)

4. Дробовики.

                     Обрез — У: 6-11, С: 8.5                                                  Дробовик — У: 9-14, С: 11.5
latest (400Ã200)latest (400Ã200)
             Боевой дробовик — У: 13-18, С: 15.5
latest (400Ã200)

5. Оружие Института.

       Пистолет Института — У: 9-21                     Карабин Института — У: 14-26
latest (300Ã150)latest (350Ã150)

6. Тяжёлое оружие.

            Огнемёт — У: 15-20, С: 17.5                               Хламотрон — У: 13-25
latest (400Ã200)latest (400Ã200)
        Миниган — У: 19-24, С: 21.5                                Гранатомёт — У: 20-25, С: 22.5
latest (400Ã200)latest (500Ã250)
        Гатлинг-лазер — У: 21-26, С: 23.5                   Толстяк — У: 22-27, С: 24.5
latest (450Ã225)latest (400Ã200)
                Плазмомёт — У: 17-29
latest (375Ã175)

Хууух, вот и подошёл к своему завершению этот долгий список. Fallout Shelter, однако, имеет достаточно приличный арсенал разного рода пушенций, каждый найдёт с чем побаловаться. А вам спасибо что досмотрели до конца. Всем пока! И до встречи!

Min_Yungi avatar

Min_Yungi

August 29, 2019 at 02:21 AM

Хорошо посстарался, так держать!
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 6, 2019 at 09:09 AM

Ого, много же оружия в игре!
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