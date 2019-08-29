Эта статья про такой режим на платформе Roblox, как Murder Mystery 2!Начало.
Всем привет! Эта статья про Murder Mystery 2! Ну что же, начнем! Как в это играть.
Для начала я объясню суть этой игры. Есть 3 роли а именно:
-Убийца, или же Murder. (Суть этой роли убить всех игроков, своим ножом).
-Шериф или же Sheriff. (Суть этой роли остановить убийцу, убив его своим пистолетом)
-Мирный или же Innocent. (Суть этой роли - просто выжить).
Все начинается с того, что в лобби, вы выбираете карту.
Карты (Заранее извеняюсь за то что возможно не все карты, и за плохое качество):
-NSOffice
-Mansion
-House 2
-Mil-Base
-Hospital III
-Factory
-Bio Lab
-Bank 2
-Workplace
-Office 2
-Hotel 2
-Office (1)
Когда игра начнется, вам будет видна некая "рулетка", в которой вы узнаете свою роль. Получив роль невинного, вы будете получать игровой опыт, за то время, которое вы прожили. Получив роль шерифа, вы получите оружие. А за убийцу получите нож.
(p.s Если убийца, убьет шерифа, из него выпадет его пистолет, который в свою очередь может быть подобран мирным, а он, взяв оружие, может убить маньяка, и он будет считаться героем.)
А ещё, играя, можно подбирать монетки, не важно, за какую роль вы играете. Макс. 40, если есть статус ЭЛИТ (ELITE), можно собрать 50.Кейсы, или же окраска предметов.
В этой игре также присутствуют некие кейсы, из которых можно получить раскраски. Всего 10 кейсов на данный момент:
-Mystery box #1
-Knife Box #1
-Knife Box #2
-Knife Box #3
-Knife Box #4
-Knife Box #5
-Ranbow Box
-Gun Box #1
-Gun Box #2
-Gun Box #3
Из них может выпасть от самых обыкновенных, до самых тайных. Способности.
Способности, работают только тогда, когда вы маньяк. Сейчас пройдусь по всех способностях:
-FootStep (Дается изначально) - показывает следы ваших жертв.
-Sleight (стоит 1600) - делает кидок ваших ножей быстрее.
-Ghost (стоит 4500) - делает вас невидимым на 10 сек (если вы возмете нож - вы станете видимым)
-Haste (Стоит 4000) - делает вас быстрым.
-XRay (Стоит 5200) - вы можете просматривать через стены, на несколько секунд.
-FakeGun (Стоит 300) - ваш нож, стает будто пистолетом шерифа.
-Ninja (Стоит 2500) - ваш нож будет невидимым. Конец.
Ну думаю самое главное рассказал, ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся :P!