Эта статья про такой режим на платформе Roblox, как Murder Mystery 2!

Всем привет! Эта статья про Murder Mystery 2! Ну что же, начнем!Для начала я объясню суть этой игры. Есть 3 роли а именно:-Убийца, или же Murder. (Суть этой роли убить всех игроков, своим ножом).-Шериф или же Sheriff. (Суть этой роли остановить убийцу, убив его своим пистолетом)-Мирный или же Innocent. (Суть этой роли - просто выжить).Все начинается с того, что в лобби, вы выбираете карту.Карты (Заранее извеняюсь за то что возможно не все карты, и за плохое качество):-NSOffice-Mansion-House 2-Mil-Base-Hospital III-Factory-Bio Lab-Bank 2-Workplace-Office 2-Hotel 2-Office (1)Когда игра начнется, вам будет видна некая "рулетка", в которой вы узнаете свою роль. Получив роль невинного, вы будете получать игровой опыт, за то время, которое вы прожили. Получив роль шерифа, вы получите оружие. А за убийцу получите нож.(p.s Если убийца, убьет шерифа, из него выпадет его пистолет, который в свою очередь может быть подобран мирным, а он, взяв оружие, может убить маньяка, и он будет считаться героем.)А ещё, играя, можно подбирать монетки, не важно, за какую роль вы играете. Макс. 40, если есть статус ЭЛИТ (ELITE), можно собрать 50.В этой игре также присутствуют некие кейсы, из которых можно получить раскраски. Всего 10 кейсов на данный момент:-Mystery box #1-Knife Box #1-Knife Box #2-Knife Box #3-Knife Box #4-Knife Box #5-Ranbow Box-Gun Box #1-Gun Box #2-Gun Box #3Из них может выпасть от самых обыкновенных, до самых тайных.Способности, работают только тогда, когда вы маньяк. Сейчас пройдусь по всех способностях:-FootStep (Дается изначально) - показывает следы ваших жертв.-Sleight (стоит 1600) - делает кидок ваших ножей быстрее.-Ghost (стоит 4500) - делает вас невидимым на 10 сек (если вы возмете нож - вы станете видимым)-Haste (Стоит 4000) - делает вас быстрым.-XRay (Стоит 5200) - вы можете просматривать через стены, на несколько секунд.-FakeGun (Стоит 300) - ваш нож, стает будто пистолетом шерифа.-Ninja (Стоит 2500) - ваш нож будет невидимым.Ну думаю самое главное рассказал, ну а я с вами не прощаюсь, ещё увидимся :P!