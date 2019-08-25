Интересные факты о режиме

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Интересные факты в режиме "rBreach" в Roblox:

1. Есть множество ролей для персонажей

2. Есть несколько режимов

3. Чтобы открыть большую дверь, нужно подходить к середине

4. В машине (SCP-914) не всегда работает переработка вещей (нужно ставить определённый режим)

5. Довольно большая карта комплекса

6. Комплекс поделён на зоны

7. У разных персонажей - разные карты доступа (не одинаковые надписи, цвета, уровни доступа)

8. Многим SCP не нужна карта, чтобы открывать двери

9. У MTF отряда форма похожа на некоторые формы охраны комплекса

10. Чтобы дойти до начальной зоны, как минимум нужна карта 3 уровня

11. В этом режиме можно выкидывать и брать вещи

12. Режим на данный момент в бета-тестировании (25.08.2019)

13. В отличии от "SCP: SL" в этом режиме отсутствует голосовой чат

14. Если вы/ваш друг бегаете без карточки, то вы/ваш друг можете застрять в некоторых комнатах на всю или большую часть игры

15. В игре часто встречаются русские пользователи

16. Разработчику игры можно пожертвовать деньги (Надо нажимать кнопки возле радио и банки)

17. Игра сопровождается хорошими для хоррор-игры звуками

18. Игра ведётся от первого лица

19. SCP-173 редко встречается в этом режиме (Он даже сбегает оттуда, где представлены все группы)

20. Карту Советника-05 можно получить только с помощью SCP-914

21. SCP начинают игру не сразу.

22. Для открытия главных ворот нужна карта 4 уровня. Я вот погиб один раз от д-ешников, играя за учёного (бегал по зоне в поиске карточки, т.к. только эти д-ешники и остались..)

23. Многие русские ютуберы уже узнали об этом режиме (AmoRe, Albert)

24. Пока не ясно, зачем нужны point's за прохождение игрового режима

25. Д-ешники в основном собираются в машине (SCP-914)

26. Карту трудно запомнить, но через время становится легче ориентироваться

27. В начальном lobby можно узнать информацию о чём-то по кнопкам "?"

28. В lobby присутствуют два SCP (SCP-458-Бесконечная коробка пиццы) и (SCP-294-Кофейный автомат)

29. Кофейный автомат в lobby сделан лучше, чем на карте с игрой

30. Если ввести название напитка в кофейный автомат (Я ввожу "milk", т.к. другое не получается) то можно будет получить напиток в инвентарь и выпить

31. Во время держания в руках любого оружия (не считая гранат) при нажатии ЛКМ стреляет без остановки, пока не закончатся патроны. Но есть и исключения, некоторые ружья и пистолеты стреляют один раз, после чего нужно нажать ЛКМ снова. Крайне не удобно!

32. Некоторые группы относятся друг к другу нейтрально, а потому могут решать, сотрудничать им или воевать. Но из-за отсутствия голосового чата обычно в этом режиме воюют

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