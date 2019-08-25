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SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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unranked rank iconKen: hi
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Back to SCP rBreach - Roblox

Интересные факты о режиме

Vezet avatar

Vezet

August 25, 2019 at 09:57 PM

Интересные факты в режиме "rBreach" в Roblox:
1. Есть множество ролей для персонажей
2. Есть несколько режимов
3. Чтобы открыть большую дверь, нужно подходить к середине
4. В машине (SCP-914) не всегда работает переработка вещей (нужно ставить определённый режим)
5. Довольно большая карта комплекса
6. Комплекс поделён на зоны
7. У разных персонажей - разные карты доступа (не одинаковые надписи, цвета, уровни доступа)
8. Многим SCP не нужна карта, чтобы открывать двери
9. У MTF отряда форма похожа на некоторые формы охраны комплекса
10. Чтобы дойти до начальной зоны, как минимум нужна карта 3 уровня
11. В этом режиме можно выкидывать и брать вещи
12. Режим на данный момент в бета-тестировании (25.08.2019)
13. В отличии от "SCP: SL" в этом режиме отсутствует голосовой чат
14. Если вы/ваш друг бегаете без карточки, то вы/ваш друг можете застрять в некоторых комнатах на всю или большую часть игры
15. В игре часто встречаются русские пользователи
16. Разработчику игры можно пожертвовать деньги (Надо нажимать кнопки возле радио и банки)
17. Игра сопровождается хорошими для хоррор-игры звуками
18. Игра ведётся от первого лица
19. SCP-173 редко встречается в этом режиме (Он даже сбегает оттуда, где представлены все группы)
20. Карту Советника-05 можно получить только с помощью SCP-914
21. SCP начинают игру не сразу.
22. Для открытия главных ворот нужна карта 4 уровня. Я вот погиб один раз от д-ешников, играя за учёного (бегал по зоне в поиске карточки, т.к. только эти д-ешники и остались..)
23. Многие русские ютуберы уже узнали об этом режиме (AmoRe, Albert)
24. Пока не ясно, зачем нужны point's за прохождение игрового режима
25. Д-ешники в основном собираются в машине (SCP-914)
26. Карту трудно запомнить, но через время становится легче ориентироваться
27. В начальном lobby можно узнать информацию о чём-то по кнопкам "?"
28. В lobby присутствуют два SCP (SCP-458-Бесконечная коробка пиццы) и (SCP-294-Кофейный автомат)
29. Кофейный автомат в lobby сделан лучше, чем на карте с игрой
30. Если ввести название напитка в кофейный автомат (Я ввожу "milk", т.к. другое не получается) то можно будет получить напиток в инвентарь и выпить
31. Во время держания в руках любого оружия (не считая гранат) при нажатии ЛКМ стреляет без остановки, пока не закончатся патроны. Но есть и исключения, некоторые ружья и пистолеты стреляют один раз, после чего нужно нажать ЛКМ снова. Крайне не удобно!
32. Некоторые группы относятся друг к другу нейтрально, а потому могут решать, сотрудничать им или воевать. Но из-за отсутствия голосового чата обычно в этом режиме воюют
Спасибо за просмотр данной темы! Если вам понравилось, то не покидайте наш форум и помогите его развитию. А если вы считаете, что есть ещё интересные факты - пишите сюда!
Vezet avatar

Vezet

August 25, 2019 at 10:18 PM

33. Лучше не связываться с учёными, у которых есть пистолет, а то перебьют :-)
Mika10372 avatar

Mika10372

August 16, 2021 at 03:42 PM

топ 5 лутших игор в роблокс
Vezet avatar

Vezet

July 29, 2022 at 06:25 PM

Давно здесь ничего не было
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Интересные факты о режиме - SCP rBreach - Roblox Forum on Gamehag