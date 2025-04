Персонажи в TBOI: Rebirth

В этой статье я расскажу вам про персонажей из замечательной игре The Binding of Isaac: Rebirth.

Айзек (Isaac) - Стартовый персонаж игры, имеет 3 красных сердца и бомбу вдобавок. Может разблокировать стартовый артефакт D6.



Магдалина (Magdalene) - Разблокируется, если собрать более 7 контейнеров здоровья за один забег. Имеет стартовый артефакт Yum Heart, 4 красных сердца, но при этом медленнее Айзека.



Каин (Cain) - Разблокируется, если собрать 55 монет за забег. Быстрее и сильнее Айзека, но имеет только 2 красных сердца и меньшую дальность стрельбы. Имеет стартовый артефакт Lucky Foot и ключ.



Иуда (Judas) - Разблокируется, если пройти этаж Sheol. Имеет всего лишь одно жалкое красное сердце, но урон выше даже чем у Каина. Имеет стартовый артефакт The Book of Belial и 3 монеты.



??? - Разблокируется, если убить сердце 10 раз. Имеет 3 синих сердца, чуть-чуть сильнее и быстрее Айзека. Не может использовать красные сердца! Имеет стартовый артефакт The Poop. Да, это какашка. Не задавайте вопросов.



Ева (Eve) - Разблокируется, если не поднимать никакие сердца при прохождении двух этажей подряд. Имеет два сердца, слабее но быстрее Айзека. Имеет два стартовых артефакта а именно - Whore Of Babylon и Dead Bird.



Самсон (Samson) - Разблокируется, если не получать повреждений в течение двух этажей. Имеет 3 красных сердца, дальность и скорострельность ниже, чем у Айзека, но скорость слез и самого Самсона выше. Имеет стартовый артефакт Bloody Lust.



Лазарь (Lazarus) - Разблокируется, если собрать 4 синих и/или черных сердца. Почти идентичен Айзеку, но имеет меньшую дальность и удачу

-1. Имеет возможность переродиться и случайную пилюлю.



Азазель (Azazel) - Разблокируется после совершения трёх сделок с дьяволом за один забег. Имеет полет, 3 черных сердца и атаку, схожую с Brimstone, только с мизерной дальностью.



Эдем (Eden) - Разблокируется убийством сердца мамы. Абсолютно рандомный персонаж, каждый забег имеет случайные характеристики и предметы. Чтобы за него поиграть, нужны жетоны, которые даются за успешные забеги.



Потерянный (The Lost) - Разблокируется смертью в комнате жертвоприношений, при этом нужно иметь при себе Missing Poster. Идентичен Айзеку, но имеет полет и одну маленькую особенность, связанную со здоровьем. А именно - у него нет здоровья. Вообще. Совсем. Он умирает с одно удара. Мда.

Ах, да, он может красть предметы с сделки с дьяволом.







Спасибо вам большое за прочтение моей статьи!

Персонажей из DLC Afterbirth и Afterbirth+ я опишу в другой статье, в связи с их уникальными механиками, как у Forgotten, например.

Также, напишите в комментариях, о каких играх мне написать статью, постараюсь вам угодить :)