Сегодня я расскажу какие роботы присутствуют в игре Welcome to Bloxburg

Всем привет! Сегодня я расскажу про все роботы в Roblox игре

Welcome to Bloxburg [BETA]. Давайте начнем!

Пока-что в игре есть 12 типов робот, но возможно скоро добавят eщё потому-что игра eщё в Beta версии. Есть робота Cashier (Кассир в бургерной) - Вы будете работать в бургернай и принимать заказы клиентов. Hairdresser (Парикмахер) - Вы будете работать в салоне и делать прически которые клиенты попросят. Mechanic (Механик) - Вы будете работать в мастерской и красить или заливать маслом некоторые места мотоцикла вашего клиента. Pizza Baker (Повар пиццы) - Вы будете готовить пиццу возле вашего рабочего места которая будет отображаться на экране. Delivery Person (Разносчик пиццы) - Вы будете разносить пиццу по всему городу Bloxburg. Fisherman (Рыболов) - Вы будете ловить рыбу возле пляжа. Seller (Продавец мороженого) - Вы будете готовить мороженое для ваших клиентов. Stocker (Фасовщик) - Вы будете разносить еду по пустым полкам в супермаркете. Cashier (Кассир в супермаркете) - Вы будете работать в супермаркете, пробивать и складывать в пакет еду покупателя. Woodcutter (Дровосек) - На этой роботе вы будете рубить деревья. Janitor ( Уборщик или же дворник) - Вы будете ходить по городу и убирать мусор который лежит на земле или же вытирать граффити с стен.

Теперь я расскажу какая зарплата у каждой роботы, но знайте с каждым повышением (поднятием уровня) на работе зарплата будет увеличиваться! Я расскажу про зарплату 1 уровня. Кассир в бургерной - 11 за один правильный заказ. Парикмахер - 18 за одну правильную прическу. Механик - 17 за один правильный покраску или за то что смастил мотоцикл. Повар пиццы - 17 за правильную приготовленную пиццу. Разносчик пиццы - 83 за одну разношенную пиццу. Рыболов - 14 за одну пойманную рыбу. Продавец мороженого - 12 за один выполненный заказ. Фасовщик - 15 за одну розложеную еду на полку. Кассир в супермаркете - 23 за одного клиента. Дровосек - 12 за одно срубленное дерево. Дворник - 12 за один убранный мусор или уборки граффити.

Более популярная робота это - Delivery Person (Разносчик пиццы) на втором это - Cashier (Кассир в бургерной). Больше всего популярная робота Разносчик пиццы потому-что там дается больше денег, а все ходят на роботу ради денег. Но если вам скучно можно попробовать все роботы и выбрать понравившиеся.

В Bloxburg использивают деньги как купить продукты (ингредиенты), построить дом, купить транспорт и оплатить щита. Существуют люди которые не работают и просто попрошайки денег некоторым их жаль и тратят на них деньги, но лучше не стоит потому - что я рассказала какие роботы есть и их зарплаты. Можете рассказать им о самой прибыльной роботе.