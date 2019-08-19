ИГРЫ ДЛЯ PREMIUM STEAM RANDOM

APPEH У администрации сайта вопрос возник касательно нового Рандома. Какие игры, что вызывают ностальгию, вы бы хотели увидеть в списке возможных призов? Все ваши ответы я передам админам. Если они смогут раздобыть ключи, то в скором времени может быть появится ключ именно на вашу желаемую игру :)

JlaTyHu Жалоба на человека: APPEH .

Дата происхождения: 20.08.2019 15:52 .

Причина жалобы: слишком крутой и добрый админ .

хД

JlaTyHu Ну братан знаешь, что обычный SD кей стим, что и прайм считай одно и тоже разница в долларе вообще, мне приятно играть в 3Д онлайн игрый мультиплееры, а вот эти вот 2Д игры как майнкрафт 2Д или со сайтов для малых ребят игры там попрыгай по блокам вверх и т д, а в стиме теже игры стоят денег, и вот мой вердик - сд или прайм кей одно и тоже, их вообще мб выдумали чтобы люди достижение отуда брали и украшали свой профиль стим, но если и играть то только не в эти игры, ну ты валя понимаешь сам? да? ну ебогу кто играть будет в 2Д игры для +3 года и ещё за деньги? хД , развешо только исключительно для достижений при покупке игр... Если я не прав можешь перечислить список игр которые входят в СД или ПРАЙМ кеи где онлайн и не 2Д ( я в плане что не один экран по которому двигается точка текстура человек, а типо допустим как CS:GO где есть пространство в конце та концов школьники которые деньги у родителей высасывают в стим чтобы скинами повы... ну ты понял да, перечисли список, хотя врятли есть такие онлайн 3Д...

JlaTyHu Братан, зря тему создал, нет смысла никакого... Ну кому они нужны рил?)) Вот если бы тема пошла уже о прайм кеях в которых есть пабг гта фар кри фифа и так далее то вот интересс поднимается сразу, а так ме..

APPEH Меня спросили, мое дело задать вопрос)) Тебя я услышал.



Но за комплимент лестно хд спасибо)))

JlaTyHu Абращайся братан :))

JlaTyHu Ну пусть добавят туда:

1. Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Painting

2. Extinction.

3. Attack on Titan 2.

4. RealFlight 8.

5. ADR-Labelling Game.

Это как минимум, заранее спасибо !

Pahtar047 Пусть добавят...

1. TES: 3 Morrowind

2. TES: 4 Oblivion

3. Dead Space

Кхм... Это все игры которые я хотел бы видеть в списке призов на gamehag :D

APPEH Спасибо за ответы)))

APPEH Ребят, можете повторяться с играми, если хотите те игры что называли, то все ок) Прост скину админам в виде рейтинга)

JlaTyHu голосуем за мои игры всеее!!!

Motosuper Пусть хотя бы равномерно шанс выпадения распределят, а то не прикольно когда открываешь несколько раз подряд тот же "рандом стим ключ"(к примеру) и выпадает одна и та же игра. Я согласен на то, что пусть закинут выше упомянутые игры в кейс и еще одну дорогую игру и пусть они шанс маленький сделают на топовую игру, а на остальные равномерно. В стиме кучу крутых, а самое главное интересных игр, которых хочется проходить не один раз. А в тех кейсах одни игры с раздач, которые можно купить на разных торговых площадках за 0,076$. Со мной могут многие согласится в том, что полученные игры с "рандом стим ключей" они не запускали и не собираются. С таких игр только один плюс есть, это добавляют +1 к аккаунту стим игр и это еще в лучшем случае.

hoverist Полностью подддержу предыдущего оратора. Половина игр через рандом являются в лучшем случае трешем, которые не понятно, почему вообще вообще оказались в стиме и почему еще за это просят денег. Ну и проблема с дубликатами да, имеется. И возможности нет никакой. Выпала премиум рандом кей - но я уже покупал эту игру.

А какие игры еще нужны? Если говорить о старых, то, при всём уважении к ним, только ремастеры. Типа Fable Anniversary или Titan Quest Anniversary, чтобы уж как-то адекватно смотрелось на нынешних железках. Хоть эти игры у меня уже есть, но ориентир, думаю, понятен. На самом деле, можно хоть половину игр до условного 2012 года приписать. Но, думаю, стоило бы отказаться от подделок за 1$. Радости такое уж точно не приносит.

А еще я бы взял Worms последнюю часть за 2к кд)

_Gladiator_ Я бы хотел увидеть в PREMIUM STEAM RANDOM следующие игры:

1. Battlefield 2

2. Ultimate DOOM

3. Counter-Strike

4. Half-Life

5. Max Payne

Motosuper Я пораздумывал и пришёл к таким играм

1. Fallout 3

2. Bioshock Infinity

3 Far Cry 1 или 2, или 3

4. The walking dead (одна из частей, было бы круто, если каждый месяц менялась часть)

5. И одна топовая игра (допустим GTA 5, Far Cry 5, PUBG и т.д.)

Прям все эти игры очень вряд-ли будут в кейсе, но хотя-бы одна из этих игр надеюсь будет. А так же, выше упомянутые игры поддержую. И жду с нетерпением этот "микс" кейс)

Robloxian275203560 Эх... Хочу кристалики

Robloxian275203560 Можно кристалики

mehanik 1. Spintires: The Original Game

2. Mafia 2

3. Red Orchestra 2

4. S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля

5. GTA: SA

6. Papers, Please

7. Outlast

8. IL-2 Sturmovik: 1946

9. Arma 2



JlaTyHu мои копируйте( они в 10 раз дороже и круче(

APPEH Фишка в том, что бы не подороже выбрать игры. Надо что бы они были добротными и в тоже время добываемыми. То что ты написал, JlaTyHu, точно не добавят. Вот я админам запрос кинул на 1 и 2 Syberia. Игрушка старенькая, добыть ключи реально, но в тоже время годная)



galax1t Предлагаю что-то из этой серии:

Gothic 1,2,3(forsaken gods),4.

Star Wars KOTOR, KOTOR 2, Jedi Academy.

NFS Rivals, Hot Pursuit, Underground, Undercover.

robert_galiev Roblox.

robert_galiev пж лайк

GameBiter NFS Most Wanted