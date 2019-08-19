Rain

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ИГРЫ ДЛЯ PREMIUM STEAM RANDOM

APPEH avatar

APPEH

August 19, 2019 at 09:11 PM

У администрации сайта вопрос возник касательно нового Рандома. Какие игры, что вызывают ностальгию, вы бы хотели увидеть в списке возможных призов? Все ваши ответы я передам админам. Если они смогут раздобыть ключи, то в скором времени может быть появится ключ именно на вашу желаемую игру :)
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 20, 2019 at 05:52 PM

Жалоба на человека: APPEH .
Дата происхождения: 20.08.2019 15:52 .
Причина жалобы: слишком крутой и добрый админ .
хД
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 20, 2019 at 05:58 PM

Ну братан знаешь, что обычный SD кей стим, что и прайм считай одно и тоже разница в долларе вообще, мне приятно играть в 3Д онлайн игрый мультиплееры, а вот эти вот 2Д игры как майнкрафт 2Д или со сайтов для малых ребят игры там попрыгай по блокам вверх и т д, а в стиме теже игры стоят денег, и вот мой вердик - сд или прайм кей одно и тоже, их вообще мб выдумали чтобы люди достижение отуда брали и украшали свой профиль стим, но если и играть то только не в эти игры, ну ты валя понимаешь сам? да? ну ебогу кто играть будет в 2Д игры для +3 года и ещё за деньги? хД , развешо только исключительно для достижений при покупке игр... Если я не прав можешь перечислить список игр которые входят в СД или ПРАЙМ кеи где онлайн и не 2Д ( я в плане что не один экран по которому двигается точка текстура человек, а типо допустим как CS:GO где есть пространство в конце та концов школьники которые деньги у родителей высасывают в стим чтобы скинами повы... ну ты понял да, перечисли список, хотя врятли есть такие онлайн 3Д...
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 20, 2019 at 06:07 PM

Братан, зря тему создал, нет смысла никакого... Ну кому они нужны рил?)) Вот если бы тема пошла уже о прайм кеях в которых есть пабг гта фар кри фифа и так далее то вот интересс поднимается сразу, а так ме..
APPEH avatar

APPEH

August 20, 2019 at 08:51 PM

Меня спросили, мое дело задать вопрос)) Тебя я услышал.

Но за комплимент лестно хд спасибо)))
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 20, 2019 at 11:38 PM

Абращайся братан :))
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 20, 2019 at 11:44 PM

Ну пусть добавят туда:
1. Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Painting
2. Extinction.
3. Attack on Titan 2.
4. RealFlight 8.
5. ADR-Labelling Game.
Это как минимум, заранее спасибо !
Pahtar047 avatar

Pahtar047

August 21, 2019 at 12:00 AM

Пусть добавят...
1. TES: 3 Morrowind
2. TES: 4 Oblivion
3. Dead Space
Кхм... Это все игры которые я хотел бы видеть в списке призов на gamehag :D
APPEH avatar

APPEH

August 21, 2019 at 01:28 AM

Спасибо за ответы)))
APPEH avatar

APPEH

August 21, 2019 at 01:30 AM

Ребят, можете повторяться с играми, если хотите те игры что называли, то все ок) Прост скину админам в виде рейтинга)
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 21, 2019 at 01:45 AM

голосуем за мои игры всеее!!!
Motosuper avatar

Motosuper

August 21, 2019 at 06:28 PM

Пусть хотя бы равномерно шанс выпадения распределят, а то не прикольно когда открываешь несколько раз подряд тот же "рандом стим ключ"(к примеру) и выпадает одна и та же игра. Я согласен на то, что пусть закинут выше упомянутые игры в кейс и еще одну дорогую игру и пусть они шанс маленький сделают на топовую игру, а на остальные равномерно. В стиме кучу крутых, а самое главное интересных игр, которых хочется проходить не один раз. А в тех кейсах одни игры с раздач, которые можно купить на разных торговых площадках за 0,076$. Со мной могут многие согласится в том, что полученные игры с "рандом стим ключей" они не запускали и не собираются. С таких игр только один плюс есть, это добавляют +1 к аккаунту стим игр и это еще в лучшем случае.
hoverist avatar

hoverist

August 22, 2019 at 04:24 AM

Полностью подддержу предыдущего оратора. Половина игр через рандом являются в лучшем случае трешем, которые не понятно, почему вообще вообще оказались в стиме и почему еще за это просят денег. Ну и проблема с дубликатами да, имеется. И возможности нет никакой. Выпала премиум рандом кей - но я уже покупал эту игру.
А какие игры еще нужны? Если говорить о старых, то, при всём уважении к ним, только ремастеры. Типа Fable Anniversary или Titan Quest Anniversary, чтобы уж как-то адекватно смотрелось на нынешних железках. Хоть эти игры у меня уже есть, но ориентир, думаю, понятен. На самом деле, можно хоть половину игр до условного 2012 года приписать. Но, думаю, стоило бы отказаться от подделок за 1$. Радости такое уж точно не приносит.
А еще я бы взял Worms последнюю часть за 2к кд)
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 22, 2019 at 03:01 PM

Я бы хотел увидеть в PREMIUM STEAM RANDOM следующие игры:
1. Battlefield 2
2. Ultimate DOOM
3. Counter-Strike
4. Half-Life
5. Max Payne
Motosuper avatar

Motosuper

August 22, 2019 at 06:02 PM

Я пораздумывал и пришёл к таким играм
1. Fallout 3
2. Bioshock Infinity
3 Far Cry 1 или 2, или 3
4. The walking dead (одна из частей, было бы круто, если каждый месяц менялась часть)
5. И одна топовая игра (допустим GTA 5, Far Cry 5, PUBG и т.д.)
Прям все эти игры очень вряд-ли будут в кейсе, но хотя-бы одна из этих игр надеюсь будет. А так же, выше упомянутые игры поддержую. И жду с нетерпением этот "микс" кейс)
Robloxian275203560 avatar

Robloxian275203560

August 22, 2019 at 09:58 PM

Эх... Хочу кристалики
Robloxian275203560 avatar

Robloxian275203560

August 22, 2019 at 09:59 PM

Можно кристалики
mehanik avatar

mehanik

August 23, 2019 at 02:02 AM

1. Spintires: The Original Game
2. Mafia 2
3. Red Orchestra 2
4. S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля
5. GTA: SA
6. Papers, Please
7. Outlast
8. IL-2 Sturmovik: 1946
9. Arma 2
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

August 23, 2019 at 03:04 AM

мои копируйте( они в 10 раз дороже и круче(
APPEH avatar

APPEH

August 23, 2019 at 06:08 PM

Фишка в том, что бы не подороже выбрать игры. Надо что бы они были добротными и в тоже время добываемыми. То что ты написал, JlaTyHu, точно не добавят. Вот я админам запрос кинул на 1 и 2 Syberia. Игрушка старенькая, добыть ключи реально, но в тоже время годная)
galax1t avatar

galax1t

August 24, 2019 at 03:47 AM

Предлагаю что-то из этой серии:
Gothic 1,2,3(forsaken gods),4.
Star Wars KOTOR, KOTOR 2, Jedi Academy.
NFS Rivals, Hot Pursuit, Underground, Undercover.
robert_galiev avatar

robert_galiev

August 24, 2019 at 09:34 AM

Roblox.
robert_galiev avatar

robert_galiev

August 24, 2019 at 08:19 PM

пж лайк
GameBiter avatar

GameBiter

August 25, 2019 at 10:41 AM

NFS Most Wanted
GameBiter avatar

GameBiter

August 25, 2019 at 10:51 AM

+ Gorky 18
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