Обзор No Man's Sky

Добрый день уважаемые товарищиПоиграл довольно в эту игру и решил-таки написать небольшой обзор.Начну с минусов, так как их больше всего:1. Разработчики не сделали того, что обещали. А именно уникальности планет. Из животного мира отличие только конечности животных с довольно плохой прорисовкой, хотя есть несколько видов животных довольно хорошо нарисованных. Даже растения очень походят друг на друга только называются по разному. Есть растения которые встречаются одинаковые на всех планетах - луковичная тыква и опасная фауна вся один в один. Ничего общего с трейлером игры нет. Таким образом это просто обман.2. Неудобное меню. В меню нет нормальной опции сохранения. Вместо этого есть устройство сохранения которое нужно таскать повсюду с собой и занимает целую ячейку. Похоже на чью-то злую шутку. Также очень мало слотов сохранения. Всего один для автоматического и второй для ручного.3. Отсутствие планетарных карт и маркеров. Тоесть если ты обнаружил какое-то место, затем ушёл с него, то не поставив там свою базу ты его просто больше не найдешь. Например в игре Saubnautica для этого есть маяки которые ты ставишь и именуешь. И наименование этих маяков ты видишь на какое бы расстояние от точки ты не ушёл. Здесь ничего подобного. Неужели это так сложно сделать зонды. Поставил, подписал и все в ажуре(коли есть трудность сделать планетарные карты). А так не чем иным, как издевательством это не назовешь.4. Больше всего бесит, что я не имею возможности открыть галактическую карту находясь на космической станции. Такого бреда не видел ни в одной игре, тем более что за такую цену. Обязательно надо вылететь в космос.5. Игра на ПК очень часто вылетает. Приходится очень часто сохранятся.6. Один из самых главных минусов это сюжет. А именно концовка. Надо долететь до центра галактики. Пролететь огромное расстояние. Но у меня пока я летел сработал счетчик который передал мне все 16 символов для портала, после чего появилась метка портала на одной из планет. Активировав портал я попал к Атласу где мне предстояло сделать выбор: либо отключить симуляцию. что приводит к созданию новой галактики и ты начинаешь игру заново. При этом я очутился на планете с напрочь сломанными ячейками (ВСЕ ДО ЕДИНОЙ), без корабля и мне осталось только помереть. Тут у меня сработал инстинкт самосохранения и я просто загрузил последнее сохранение и предстал перед Атласом снова. Выбрал пункт "Отказать Атласу" и он меня вышвырнул обратно на ту планету с которой я вошёл в портал. Таким образом сюжет где надо долететь до центра галактики затем очутиться в новой галактике со сломанным экзокостюмом и без корабля, каким-то чудом выжить снова, снова заработать кредиты купить корабль, купить грузовой корабль, снова долететь до центра и снова очутиться в другой(третьей) галактике и так далее до бесконечности - выглядит очень глупым и бредовым. Не говоря уже и о том, что ты так и не встречаешься со странниками наяву. У кого было иное прохождение буду рад если напишите в комментариях данного моего обзора.7. Глюки с починкой фрегатов. Вижу неисправность, но на панельке нет возможности починить фрегат. Или есть возможность. Починил. Но по возвращению на головной корабль число повреждений так и осталось тем же. Лучше бы сделали опцию удаленной починки кораблей, но для любителей чинить в ручную такую возможность так же можно оставить.Теперь о плюсах:1. Одна из немногих игр, где ты можешь летать по галактике, высаживаться на планеты, строить базы, собирать ресурсы и создавать предметы. Например в Elite Dangerous с модом Horzonts возможно только ездить по планете на транспорте, но не выходить в скафандре. В игре X2 и X3 на планеты высаживаться нельзя.2. Огромные пространства галактики(системы, планеты).3. Наличие флота(головной корабль+фрегаты). Фрегаты имеют возможность после экспедиций поднимать свой класс.4. Много крафта.На этом пожалуй и все. идея игры очень хорошая, но реализация пока очень сырая. Игра не доделана. Поэтому пока рекомендовать не могу. Нужно ждать когда доделают.