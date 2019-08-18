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Как взламывают steam аккаунт?

Nikitos7789 avatar

Nikitos7789

August 18, 2019 at 03:43 PM

Сегодня расскажу как могут украсть ваш steam аккаунт, что бы вы не попадались на удочку к взломщикам как попался я!


Начнём с того, как взломали мой аккаунт steam.
Я как обычно сидел в steam и тут мне пишет один не знакомый человек, пишет он насчёт своего сайта по выбиванию крутых скинов, я конечно же заинтересовался этим сайтом. Как только я зашёл на сам сайт, мне предложили зайти в свой steam аккаунт, ну и я вёл свой логин и пароль и тут сразу же весь сайт завис, я сразу же попытался зайти в steam, но из него уже вышел мой аккаунт. Вот тут я не на шутку испугался. Я попытался зайти в свой аккаунт, но мне steam писал что такого аккаунта не существует, как оказалось, тут сразу же поменяли пароль, mail, номер телефона, просто всё. И тут не зная что делать я просто сидел и искал в интернете всю информацию как же спасти аккаунт. Спустя пол часа я додумался написать тех.поддержке steam, что меня взломали. С удивлением мне ответили почти сразу, они попросили меня доказать, что это мой аккаунт(Чеки покупки, CD-ключи и так далее). Предоставив все доказательства, мне вернули аккаунт сразу же на следующий день, за это отдельное спасибо!
Рассказав как меня взломали, можно уже понять как же всё таки взламывают, но я объясню сейчас поподробнее и с картинками, что-бы вы знали как не потерять ваш аккаунт.
Начнём с того, если вам какой-то человек пишет, то это уже странно, а если с ссылкой, то в двойне, вот на картинке один пример таких сообщений. Возьмём в пример о том, что вы якобы получили нож, только вам нужно его забрать
dWZXpDATOXqXmrxa1g33oa1eCjxtLj.jpg
Ни в каком случае не переходите через ссылку, а если перейдёте, то вас перекинет на сайт, который будет выглядеть примерно так.
vgKtlIww5CpiaO2Frp5t5BRUPa4s7T.jpg
Потом вам что-бы забрать нож, вам говорят зайти в steam, открывается ещё одно окно, где вам steam предлагает вести свой логин и пароль, ни в коем случае не вписывайте пароль, пока не проверите, что это действительно steam,это не так трудно,сначала надо проверить ссылку сайта, убедитесь что это точно steam. там должен быть замочек, что этот сайт защищён и так же надпись Velve Corp(US).
zYEGuP64UVwkWRhvofUmNXOoonZvB6.jpg
Но даже эту ссылку тоже иногда умудряются подменять, второй способ, как проверить что это точно вы пишете логин и пароль steam, а не другим людям,это вам надо поменять язык steam, если он не меняться, то это точно не steam! Так же вы можете проверить другим способом, зайти на главную страницу, если не заходит, значит быстро выходите из этого окошка и выключайте этот сайт! 
Вот вы примерно поняли как не попасться в руки к взломщикам, если вас всё таки взломали, то немедленно пишите поддержке в steam, они вам помогут! Но, что-бы они вам помогли вам нужны чеки от покупок(это должно быть на вашей электронной почте), если вы открывали игры через CD-ключи, то это вам тоже поможет в восстановлении аккаунта! Но, если честно, то это всё слишком муторно, лучше вообще на такие сайты не заходить, а заходить только на популярные сайты, которые например рекламируют популярные YouTube каналы. 
mehanik avatar

mehanik

August 22, 2019 at 05:38 PM

Аккаунты очень часто воруют при продаже. Просят логин и пароль для проверки, мол, почта то Ваша, Вы только на 1 сеанс дадите код подтверждения, а потом пароль поменяете, если не куплю. Логин вор знает, его компьютер стимом запомнен, а пароль он багополучно подберет.
У многих пароль на почте и стим-акаунте одинаковый, так вор аккаунт еще и на себе переобувает и потом продает.
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 22, 2019 at 07:22 PM

Нужно ещё использовать мобильную защиту для генерации кода. Слышал, что и её могут обходить, но так больше шансов защиты.

А, вообще, после перехода по какой-то ссылке не стоит вводить логин и пароль.
Есть официальный сайт s.team (переадресует на store.steampowered.com).
При запросе открываем официальный сайт (s.team или store.steampowered.com) и только тогда вводим логин и пароль. После чего можно (очень осторожно, т.е. могут и вредоносные элементы быть на чужом сайте) открыть ссылку и должен быть на стороннем сайте только запрос входа через официальный сайт Стима без запроса логина и пароля.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 22, 2019 at 09:38 PM

Надеюсь мой не взламают.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 22, 2019 at 09:38 PM

Спасибо тебе.
_18328 avatar

_18328

August 23, 2019 at 01:00 PM

Интересный опыт.
Xackij avatar

Xackij

August 23, 2019 at 01:08 PM

Помню тоже попался. (Нож с лезвием крюком волны) Процайте... но я трейдером был, очень легко отбил утрату.. но это послужило отличным уроком)
REK_1 avatar

REK_1

August 23, 2019 at 05:16 PM

У меня недавно украли аккаунт в Стиме, совподение ????
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 23, 2019 at 07:16 PM

Совпадение? Думаю, нет. Метод древний для угона логина с паролем от сайта. Увы, не многие сразу изучают базовые уловки мошенников.
wit465 avatar

wit465

August 24, 2019 at 08:44 PM

мне два раза предлагали купить аккаунт за 120к рублей,и даже какого-то гаранта предлагали,не повелся сначала деньги потом акк, отстали
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 24, 2019 at 09:52 PM

Аккаунты лучше не покупать(Чтобы не потдерживать воровство.)
Vendal avatar

Vendal

August 25, 2019 at 12:29 AM

Нужная информация
BestSnek avatar

BestSnek

August 25, 2019 at 11:37 AM

если есть подозрение что пишут боты, то лучше просто игнорить
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 25, 2019 at 01:29 PM

Спасибо за информацию
solntce avatar

solntce

August 25, 2019 at 08:34 PM

Спасибо, интересный опыт.
_ELISHA_ avatar

_ELISHA_

August 26, 2019 at 05:13 PM

Введите в "Кто тебя пригласил" "GH2390976" и если вы за месяц соберете после этого 500 камней душ, вам выпадет сундук в нем будет от 10 КД до 200 КД! Я сам пробовал! Все получилось!
CaSPy_GG avatar

CaSPy_GG

August 26, 2019 at 05:26 PM

Как их взламывают? Молча
SeL1987 avatar

SeL1987

August 27, 2019 at 11:17 AM

Отпровляют сылку фейковую
viter avatar

viter

August 27, 2019 at 12:05 PM

ну это фишинг, а еще есть брут, и с стилеров достают ваши аккаунты
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

August 27, 2019 at 12:07 PM

оенгорпроворварпаврыпрпврврваырва
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

August 27, 2019 at 12:07 PM

кпкпфпываравырпыарпарыпарпорернепатренпаткиернтапоенрпотиакув
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

August 27, 2019 at 12:08 PM

ортртнегпаквнретукпавргетсапквуортнгеапсвкутосуоваркепгн торнг
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

August 27, 2019 at 12:08 PM

онгротнспотргногтрнеоготусваеоту
sashawolfTOP avatar

sashawolfTOP

August 27, 2019 at 12:08 PM

оутнот свотототувцесотувсеца нр
skifen28 avatar

skifen28

August 30, 2019 at 09:45 PM

стоп спам
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Как взламывают steam аккаунт? - От пользователей Forum on Gamehag