Как взламывают steam аккаунт?

Сегодня расскажу как могут украсть ваш steam аккаунт, что бы вы не попадались на удочку к взломщикам как попался я!

Начнём с того, как взломали мой аккаунт steam.Я как обычно сидел в steam и тут мне пишет один не знакомый человек, пишет он насчёт своего сайта по выбиванию крутых скинов, я конечно же заинтересовался этим сайтом. Как только я зашёл на сам сайт, мне предложили зайти в свой steam аккаунт, ну и я вёл свой логин и пароль и тут сразу же весь сайт завис, я сразу же попытался зайти в steam, но из него уже вышел мой аккаунт. Вот тут я не на шутку испугался. Я попытался зайти в свой аккаунт, но мне steam писал что такого аккаунта не существует, как оказалось, тут сразу же поменяли пароль, mail, номер телефона, просто всё. И тут не зная что делать я просто сидел и искал в интернете всю информацию как же спасти аккаунт. Спустя пол часа я додумался написать тех.поддержке steam, что меня взломали. С удивлением мне ответили почти сразу, они попросили меня доказать, что это мой аккаунт(Чеки покупки, CD-ключи и так далее). Предоставив все доказательства, мне вернули аккаунт сразу же на следующий день, за это отдельное спасибо!Рассказав как меня взломали, можно уже понять как же всё таки взламывают, но я объясню сейчас поподробнее и с картинками, что-бы вы знали как не потерять ваш аккаунт.Начнём с того, если вам какой-то человек пишет, то это уже странно, а если с ссылкой, то в двойне, вот на картинке один пример таких сообщений. Возьмём в пример о том, что вы якобы получили нож, только вам нужно его забратьНи в каком случае не переходите через ссылку, а если перейдёте, то вас перекинет на сайт, который будет выглядеть примерно так.Потом вам что-бы забрать нож, вам говорят зайти в steam, открывается ещё одно окно, где вам steam предлагает вести свой логин и пароль, ни в коем случае не вписывайте пароль, пока не проверите, что это действительно steam,это не так трудно,сначала надо проверить ссылку сайта, убедитесь что это точно steam. там должен быть замочек, что этот сайт защищён и так же надпись Velve Corp(US).Но даже эту ссылку тоже иногда умудряются подменять, второй способ, как проверить что это точно вы пишете логин и пароль steam, а не другим людям,это вам надо поменять язык steam, если он не меняться, то это точно не steam! Так же вы можете проверить другим способом, зайти на главную страницу, если не заходит, значит быстро выходите из этого окошка и выключайте этот сайт!Вот вы примерно поняли как не попасться в руки к взломщикам, если вас всё таки взломали, то немедленно пишите поддержке в steam, они вам помогут! Но, что-бы они вам помогли вам нужны чеки от покупок(это должно быть на вашей электронной почте), если вы открывали игры через CD-ключи, то это вам тоже поможет в восстановлении аккаунта! Но, если честно, то это всё слишком муторно, лучше вообще на такие сайты не заходить, а заходить только на популярные сайты, которые например рекламируют популярные YouTube каналы.