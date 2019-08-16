Что делает руна беркана? Что ещё за рекомендации? А то у меня 3 руны, а я даже не знаю что делать?
Самая классная это оранжевая руна.
И если пишешь статьи руна Ансус.
Стремная локализация названий рун тут
Стремная локализация названий рун тут
все руны кроме маннас, которая даёт бонус к ежедневной авторизации, бесполезны, их проще продать за 1кд
Особого смысла в рунах я не вижу
а миниигры вообще проходимы?
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Да можно пишите коменты в разделе сообщества