Rain

Gem140

novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconAleks Pawlicky: amEsi powiedział:
unranked rank iconAleks Pawlicky: helo
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Вопрос по рунам

Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 16, 2019 at 09:56 PM

Что делает руна беркана? Что ещё за рекомендации? А то у меня 3 руны, а я даже не знаю что делать?
TvoyVlas avatar

TvoyVlas

August 17, 2019 at 03:25 AM

Скорее всего рефералка.

Lyoga avatar

Lyoga

August 17, 2019 at 10:03 AM

Самая классная это оранжевая руна.
Lyoga avatar

Lyoga

August 17, 2019 at 10:04 AM

И если пишешь статьи руна Ансус.
TvoyVlas avatar

TvoyVlas

August 18, 2019 at 08:15 PM

+ хочу руну ансус)
serg_norther avatar

serg_norther

August 19, 2019 at 04:05 AM

Стремная локализация названий рун тут
serg_norther avatar

serg_norther

August 19, 2019 at 04:07 AM

Стремная локализация названий рун тут
doubledragon avatar

doubledragon

August 19, 2019 at 02:32 PM

все руны кроме маннас, которая даёт бонус к ежедневной авторизации, бесполезны, их проще продать за 1кд
logonet avatar

logonet

August 21, 2019 at 09:49 AM

Особого смысла в рунах я не вижу
EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 21, 2019 at 01:17 PM

Руны — зло!
AdilPlay228 avatar

AdilPlay228

August 21, 2019 at 01:33 PM

Ggn регион
DeepPad avatar

DeepPad

April 5, 2020 at 09:32 PM

Руны иногда полезны
fhcdmgfDALV avatar

fhcdmgfDALV

April 5, 2020 at 09:46 PM

а миниигры вообще проходимы?
LuckyLox avatar

LuckyLox

April 5, 2020 at 10:17 PM

никаких вопросов
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:32 PM

просто кайф
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:33 PM

просто круть
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:33 PM

пфвпй
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:33 PM

ййкйкйцкцуйуцуауцай
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:33 PM

йацувафввфвйуцаййавыавфафкапафавваца
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:34 PM

слоайтвуфиацфим
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:34 PM

йаацакныцпуцп
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:34 PM

йайцацйауцауйца
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:34 PM

йвуйвцуцййцайцауйцауцйвйу
k3456 avatar

k3456

April 5, 2020 at 10:34 PM

йуаавымвавыпйацпуцк
sergei_19878 avatar

sergei_19878

April 6, 2020 at 03:16 PM

Да можно пишите коменты в разделе сообщества
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