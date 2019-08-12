Сегодня мы будем обозревать легендарную игру под название Контра Сити

Контра Сити — браузерный онлайн-шутер студии Penta Games, распространяемый посредством социальной сети ВКонтакте. Проект довольно популярен в российском и украинском сообществе школьников и любителей с удовольствием проводить время на работе. Но если серьёзно, как и любая браузерка Контра Сити не может похвастаться ни реалистичной физикой, ни красивой графикой, зато предлагает игрокам проверенный временем динамичный геймплей а-ля CS: 1.6 и большое количество видов оружия, включая базуки, дубинки, снайперские винтовки и многое другое. Валюта в Контра Сити - это знаменитые контрабаксы.



Сражаться в Контра Сити приходится на картах, гораздо меньших по размеру, нежели в CS, благодаря чему проект обладает более динамичным геймплеем. Играть же можно в трёх режимах: это командный бой, обыкновенный дефматч и захват флага.Также в игре есть рандом, вы просто должны нажать кнопку "В бой" и вы сможете попасть на любую карту и любой режим. Для любителей «рашить» разработчики подготовили систему достижений, насчитывающую более двадцати различных ачивок.К сожалению, как это обычно и бывает, браузерный проект не лишён доната, из-за чего некоторые виды оружия доступны в игре только за реальные деньги. Плюс ко всему, желающим выделиться внешне, также придётся выложить немалую сумму. В игре есть разные суммы донатов, а мы возьмем на примере ВК - это 1 голос, 3 голоса, 5 голосов, 10 голосов, 20 голосов , 50 голосов и 100 голосов. В остальном, Контра Сити вряд ли даст заскучать в пыльном офисе или во время прогула школы, ведь в проект можно играть на любом компьютере прямо из окна браузера.Недавно был выпущен клиент для игры Контра Сити. Выпустили его не разработчики, а обычный игрок. На 2019 год в игре был маленький онлайн 200-300 человек и это было плохо, потому что в 2016 году онлайн достигал аж 10000 человек. После выпуска клиента онлайн стал достигать 1000-1500 человек и это большущее достижение для Контра Сити. Также недавно было выпущено обновление, где разработчики кардинально поменяли графику Контра Сити, но после обновления слабые компьютеры никак не могли запустить Контра Сити. Ошибки были исправлены патчами, которые выпустили разработчики для решения проблемы с запуском для слабых компьютером. В обновление добавили ещё несколько новых оружий, которых можно было купить не только за реальные деньги, но и в магазине за контрабаксы.Уже август 2019 год и разработчики уже долго не работали над игрой, но игроки всё ровно надеяться на новые обновления. Вот мы заканчиваем статью про нашу любимую игру.