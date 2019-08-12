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Персонажи Nuclear Throne

_crow_ avatar

_crow_

August 12, 2019 at 05:12 PM

Сегодня я расскажу о nuclear throne и что за персонажи там обитают!


В этой статье я не буду затрагивать сюжет и мутации ,но расскажу о персонажах, и как получить их альтернативные(B)скины!
           kP3f8NqvdIIk5JDabINRhl5fsj8U3z.png                   1.Рыба(Fish)- рыба доступна с самого начала игры, при игре на рыбе персонаж может перекатывается (но не может уклонится от снарядов). коробочек с патронами. для получения B-скина надо попасть на цикл за рыба также получает больше боезапаса  из сундуков с патронами и  каждого персонажа.
           qVMOH2b1VQhWvKZWl1BZt9y7wrvMcS.png                                                                                                                        
                         

    VakEv1NBDkb6ztEiCZSTaIFZI75gaB.png
2.кристалл(crystal)-как и рыба доступна с самого начала (лучший персонаж для новичков) при игре на кристалле персонаж создаёт-  вокруг себя большой кристалл, который защищает от выстрелов(но не от контактного урона и лазеров),также у кристалла больше здоровья 10(когда почти у всех 8,кроме расплавленного).для получения B-скина нужно добраться до проклятых кристальных пещер(4-?)  

    4zxyoMey5Oo7CQvPdD8Bk31SJVuJWl.png


          KFjMcgVLQnLx2VTZw6YjCLzHjOyb29.jpg
3-глаза(eyes)-для получения глаз нужно дойти до канализации (2-1),глаза владеют телекинезом ,при помощи которого глаза может притягивать пушки, врагов, патроны и радиацию, также глаза видят в темноте. для получения  B-скина нужно добраться до пиццерийной канализации.
  

                                          OUDl6SVwzUZY1Tc6NW4MpIbMHbuMMC.png
                             




                            kxfpnNpsciV1W8ZPcsB4uriHxIYNXO.png
4.расплавленный(melting)-для получения расплавленного нужно умереть хотя бы раз, один из самых сложных персонажей в N.T.(имеет самое скудное кол-во здоровья-2),при игре на расплавленном он может взрывать трупы врагов и также получает больше радиации.для   разблокировки B-скина нужно убить ядерный трон без мутаций Strong Spirit и Rhino skin.
yioJ5EWvJ1fVyKiqkTz5jN2aG2oKk3.png


                         AuX5IQSCW0GSLNyknRUxTfjBt2TpmX.png
5.Растение(Plant)-для получения растения нужно дойти до свалки (3-1) растение самый быстрый персонаж в игре и может выпускать семечко, при попадании семечком по врагу вырастет лаза и будет замедлять противника.для получения  B-скина нужно убить трон за 10 минут
           s5P2FYMguVMYuGHjayjVXkY0hn0Pu9.png


 5LjpJf5lpR5AE3VhUJrJub8o9wUEm7.png  
6.Y.V. (yung venuz)-для получения Y.V. нужно попасть в его особняк, Y.V. стартует с золотым револьвером. способность Y.V. заключается в том,что он может выстрелить из оружия двумя пулями ,но тратится боезапас как за два выстрела и перезарядка тоже в два раза медленнее .  для получения B-скина нужно получить золотое  оружие на всех персонажах.



    S1UwuVPpuVRek1mAkxshNd1iNZzCAo.png     


    
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7.стероиды(steroids)для получения стероида нужно попасть в лабораторию (6-1),стероид может стрелять с двух рук но он менее точен в стрельбе, также если зажать кнопку атаки оружие которое перезарядилось будет стрелять автоматически .для получения B-скина нужно убить техномансера (6-1 на первом цыкле)







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3R2iuSVoelxwoa8wTqi98eYbrjcFPa.png
8.робот(Robot)- для получения робота нужно попасть в ледяной город(5-1),робот может поедать оружия тем самым получая патроны и аптечки, для получения B-скина нужно съесть гипер оружие.
s9ySrhGENxZfdQUHQCMQYeeePMj8Q6.png



        FA7tkwYJOIKhkIUgTUafvviI8f6TsY.png
9.курица(chicken)для получения курицы нужно попасть в джунгли (5- ?) при смерти курицы у неё отрывается голова но у игрока остаётся контроль над телом и если подобрать аптечку вы сможете играть дальше но потеряете 2 от максимального здоровья, так же курица может  кидать своё оружие и она стартует со своим куриным мечом. для получения B-скина нужно достичь (2-1 на первом цикле в режиме Hard mode)



7FVNcoAAXXbAcDNzXr4PBORIAyI81o.png


qgtMqpHmz49P41zILoRkw7dybmn6XG.png
10.мятежница(rebel)-для получения мятежницы нужно достичь 1-1 на первом цикле, мятежница может вызывать союзников,но при этом мятежница теряет 1 здоровье (каждый следующий 2),также если у мятежницы меньше половины здоровья она восстановит до половины. для получения B-скина нужно убить маму(2-1 на первом цыкле)
     

      g9qPykS8xuc67Q4O9CMJvhWugv1TeD.png


69Z6QuBFJ5BMg3YwcmR4OxEfwX1CPl.png
 11.хорор(horror)-для получения хорора нужно убить его(для этого нужно два раза пропустить капсулу с радиацией и он появится),хорор способен выпускать луч радиации который уничтожает вражеские пули и тратит радиацию, но если вы стреляли во врага этим лучом и убили из него выпадет столько радиации сколько вы потратили стреляя в него, также хорору даётся 5 мутаций на выбор(вместо четырёх).для получения B-скина нужно убить гипер кристалл(4-1 на первом цыкле)                                     

Eo5XH3g1jMGRtbbaZGU0d0nEmGXVf0.png           

VyIN3kw4ctTJEY36D1VeYKMPAtuuXf.png    

и последний персонаж это разбойница(rogue)-для получения разбойницы нужно победить трон и сесть на него за любого персонажа.при нанесении урона разбойнице произойдёт взрыв который может убить врагов, также у разбойницы есть портальный удар который взрывает выбранную область. для получения B-скина  нужно убить капитана(для этого на любом цикле нужно успеть попасть в машину IDPD, после чего вы попадёте в штаб квартиру IDPD,пройдите её и потом вы придёте в главный офис капитана, убейте его и скин ваш)


         Zas7jZ7AfzWy0AUXORLDOA6UOsSniM.png

На этом всё спасибо за прочтение.

                              

























                                                                     
kulebakin91 avatar

kulebakin91

August 12, 2019 at 07:54 PM

класс
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 13, 2019 at 09:23 AM

Спасибо
tintiki avatar

tintiki

August 13, 2019 at 11:51 AM

крутая статья
_crow_ avatar

_crow_

August 13, 2019 at 10:00 PM

там с рыбой проблема была,но спасибо за понимание :)
kirill41203 avatar

kirill41203

August 13, 2019 at 10:27 PM

Очени очень хорошо
Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 14, 2019 at 05:57 PM

Неплохо
sayan_gabdullin avatar

sayan_gabdullin

August 14, 2019 at 06:27 PM

Пикачуууууууу
Vendal avatar

Vendal

August 14, 2019 at 11:22 PM

Ну наконец-то, хоть кто-то затронул тему персонажей nuclear throne !!!!1!1
_crow_ avatar

_crow_

August 14, 2019 at 11:45 PM

я могу про мутации сделать,напишите если хотите.
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