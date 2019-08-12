Персонажи Nuclear Throne

Сегодня я расскажу о nuclear throne и что за персонажи там обитают!

В этой статье я не буду затрагивать сюжет и мутации ,но расскажу о персонажах, и как получить их альтернативные(B)скины!1.Рыба(Fish)- рыба доступна с самого начала игры, при игре на рыбе персонаж может перекатывается (но не может уклонится от снарядов). коробочек с патронами. для получения B-скина надо попасть на цикл за рыба также получает больше боезапаса из сундуков с патронами и каждого персонажа.2.кристалл(crystal)-как и рыба доступна с самого начала (лучший персонаж для новичков) при игре на кристалле персонаж создаёт- вокруг себя большой кристалл, который защищает от выстрелов(но не от контактного урона и лазеров),также у кристалла больше здоровья 10(когда почти у всех 8,кроме расплавленного).для получения B-скина нужно добраться до проклятых кристальных пещер(4-?)3-глаза(eyes)-для получения глаз нужно дойти до канализации (2-1),глаза владеют телекинезом ,при помощи которого глаза может притягивать пушки, врагов, патроны и радиацию, также глаза видят в темноте. для получения B-скина нужно добраться до пиццерийной канализации.4.расплавленный(melting)-для получения расплавленного нужно умереть хотя бы раз, один из самых сложных персонажей в N.T.(имеет самое скудное кол-во здоровья-2),при игре на расплавленном он может взрывать трупы врагов и также получает больше радиации.для разблокировки B-скина нужно убить ядерный трон без мутаций Strong Spirit и Rhino skin.5.Растение(Plant)-для получения растения нужно дойти до свалки (3-1) растение самый быстрый персонаж в игре и может выпускать семечко, при попадании семечком по врагу вырастет лаза и будет замедлять противника.для получения B-скина нужно убить трон за 10 минут6.Y.V. (yung venuz)-для получения Y.V. нужно попасть в его особняк, Y.V. стартует с золотым револьвером. способность Y.V. заключается в том,что он может выстрелить из оружия двумя пулями ,но тратится боезапас как за два выстрела и перезарядка тоже в два раза медленнее . для получения B-скина нужно получить золотое оружие на всех персонажах.7.стероиды(steroids)для получения стероида нужно попасть в лабораторию (6-1),стероид может стрелять с двух рук но он менее точен в стрельбе, также если зажать кнопку атаки оружие которое перезарядилось будет стрелять автоматически .для получения B-скина нужно убить техномансера (6-1 на первом цыкле)8.робот(Robot)- для получения робота нужно попасть в ледяной город(5-1),робот может поедать оружия тем самым получая патроны и аптечки, для получения B-скина нужно съесть гипер оружие.9.курица(chicken)для получения курицы нужно попасть в джунгли (5- ?) при смерти курицы у неё отрывается голова но у игрока остаётся контроль над телом и если подобрать аптечку вы сможете играть дальше но потеряете 2 от максимального здоровья, так же курица может кидать своё оружие и она стартует со своим куриным мечом. для получения B-скина нужно достичь (2-1 на первом цикле в режиме Hard mode)10.мятежница(rebel)-для получения мятежницы нужно достичь 1-1 на первом цикле, мятежница может вызывать союзников,но при этом мятежница теряет 1 здоровье (каждый следующий 2),также если у мятежницы меньше половины здоровья она восстановит до половины. для получения B-скина нужно убить маму(2-1 на первом цыкле)11.хорор(horror)-для получения хорора нужно убить его(для этого нужно два раза пропустить капсулу с радиацией и он появится),хорор способен выпускать луч радиации который уничтожает вражеские пули и тратит радиацию, но если вы стреляли во врага этим лучом и убили из него выпадет столько радиации сколько вы потратили стреляя в него, также хорору даётся 5 мутаций на выбор(вместо четырёх).для получения B-скина нужно убить гипер кристалл(4-1 на первом цыкле)

и последний персонаж это разбойница(rogue)-для получения разбойницы нужно победить трон и сесть на него за любого персонажа.при нанесении урона разбойнице произойдёт взрыв который может убить врагов, также у разбойницы есть портальный удар который взрывает выбранную область. для получения B-скина нужно убить капитана(для этого на любом цикле нужно успеть попасть в машину IDPD, после чего вы попадёте в штаб квартиру IDPD,пройдите её и потом вы придёте в главный офис капитана, убейте его и скин ваш)







На этом всё спасибо за прочтение.