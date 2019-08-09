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Кому не везёт в кейсах?

GamerEarner avatar

GamerEarner

August 9, 2019 at 03:21 AM

Кому не везёт в кейсах?

fandan avatar

fandan

August 9, 2019 at 03:46 AM

Мне невезёт

fandan avatar

fandan

August 9, 2019 at 03:46 AM

Там постоянно рандом СД ключи

fandan avatar

fandan

August 9, 2019 at 03:46 AM

Это такой лохотрон

doubledragon avatar

doubledragon

August 9, 2019 at 04:04 AM

да никому, если есть рандом сд-кей, то всегда выпадает он, а там какой-нибудь мусор за 15 рублей

ls avatar

ls

August 9, 2019 at 10:10 AM

Мне не везёт в кейсах.

GamerEarner avatar

GamerEarner

August 9, 2019 at 11:40 AM

Мне лично не везет с кейсов с робуксами. С 3 кейсов выпало 3 робукса

Stalker_st2 avatar

Stalker_st2

August 9, 2019 at 12:04 PM

Здесь кейсы невозможно окупить

EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 10, 2019 at 05:06 PM

Да не лезьте вы в эти кейсы! Тупо слив кд!

FAIRUCK avatar

FAIRUCK

August 14, 2019 at 02:26 AM

Не трогайте куйсы, там только рандом

Tonyyy222888 avatar

Tonyyy222888

August 14, 2019 at 02:38 AM

Ну такое 50 на 50

Svobodov avatar

Svobodov

August 14, 2019 at 02:16 PM

всем

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:17 PM

ауфыы5нц

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:17 PM

ваннфнкун

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:17 PM

ваыкпне

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:17 PM

кеппн

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:18 PM

пкн4екпн

mamyt123 avatar

mamyt123

August 14, 2019 at 02:18 PM

ыфвамекуц

_30626 avatar

_30626

August 14, 2019 at 02:23 PM

мне везёт

alex_alex12 avatar

alex_alex12

August 14, 2019 at 03:21 PM

лохотрон

Lyoga avatar

Lyoga

August 14, 2019 at 05:46 PM

Пока нормальные игры не выпадали,а по 200 кд бывало.

Volnov1313 avatar

Volnov1313

August 14, 2019 at 10:29 PM

А кому-то на них везет? Теория вероятности же, пацаны)

lazy777 avatar

lazy777

August 14, 2019 at 10:34 PM

смотря в каких в кс го скин ssg когти выпал за 50 и вы дали потом скар за 15 но поже когда галил выпал статрековский его не выдали и закрыли все кейсы кс го

dr777rd avatar

dr777rd

August 15, 2019 at 01:15 AM

однозначно лохотрон

yaroslav1305 avatar

yaroslav1305

August 15, 2019 at 07:36 PM

И мне

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