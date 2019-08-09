Там постоянно рандом СД ключи
да никому, если есть рандом сд-кей, то всегда выпадает он, а там какой-нибудь мусор за 15 рублей
Мне лично не везет с кейсов с робуксами. С 3 кейсов выпало 3 робукса
Здесь кейсы невозможно окупить
Да не лезьте вы в эти кейсы! Тупо слив кд!
Не трогайте куйсы, там только рандом
Пока нормальные игры не выпадали,а по 200 кд бывало.
А кому-то на них везет? Теория вероятности же, пацаны)
смотря в каких в кс го скин ssg когти выпал за 50 и вы дали потом скар за 15 но поже когда галил выпал статрековский его не выдали и закрыли все кейсы кс го