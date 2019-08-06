Сколько примерно времени идёт скин с этого сайта?

Кто заказывал приз скин в кс-ке , за сколько он к вам пришёл?

По разному бывает, но меньше одного месяца.

miniprodavec

Мне все призы шли от 30 до 180 минут. Некоторым больше месяца. Многое зависит от активности вашего аккаунта. Если он новый и малоактивный, то его проверяют дольше