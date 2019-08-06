Сколько примерно времени идёт скин с этого сайта?

GemЗарабатывать

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Дождь

Gem276

SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
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Сколько примерно времени идёт скин с этого сайта?

brozzz_csgoempirecom avatar

brozzz_csgoempirecom

August 6, 2019 at 08:07 PM

Кто заказывал приз скин в кс-ке , за сколько он к вам пришёл?
blilfan177 avatar

blilfan177

August 8, 2019 at 02:20 AM

год шел
Dimidam avatar

Dimidam

August 8, 2019 at 03:39 AM

Кс мне не нравится, фу, однотипная
NIK1978 avatar

NIK1978

August 8, 2019 at 08:41 PM

По разному бывает, но меньше одного месяца.
miniprodavec avatar

miniprodavec

August 9, 2019 at 12:28 AM

Мне все призы шли от 30 до 180 минут. Некоторым больше месяца. Многое зависит от активности вашего аккаунта. Если он новый и малоактивный, то его проверяют дольше
3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

August 9, 2019 at 01:48 AM

Срок доставки указан на странице заказа. Они могут быть разными. Какие то скины доставляются в течении суток, а какие то в течении месяца
Kozhevnik63 avatar

Kozhevnik63

August 10, 2019 at 11:11 PM

какой лучше скин от сюда вывести имея только 1к кд?
Kozhevnik63 avatar

Kozhevnik63

August 10, 2019 at 11:12 PM

или лучше подкопить на что-то?

NikitASS avatar

NikitASS

February 18, 2022 at 01:26 PM

мне понравился ak-47 | safari mesh
fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
fulltilt avatar

fulltilt

August 16, 2022 at 02:34 PM

Заказал скин, а не приходит уже 24 часа.
Fafat18 avatar

Fafat18

September 3, 2022 at 05:42 PM

UPD: 18 августа fulltilt-у пришел скин. Единственное, что я не понимаю, нужно ли заходить через стим на этот сайт, или достаточно просто URL-ссылку привязать?
Fafat18 avatar

Fafat18

September 3, 2022 at 05:48 PM

Да, похоже, только ссылки на обмен достаточно

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Сколько примерно времени идёт скин с этого сайта? на форуме Counter-Strike: Global Offensive на Gamehag