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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Ачивки в портал 2

DrPlague avatar

DrPlague

August 5, 2019 at 03:52 PM

Здесь вы можете узнать как получить ачивки в данной игре (не все)


1. Сохранение массы. Эту ачивку вы получите в 7 камере в которой сломалось поле анти-экспроприации. Вы сможете пронести куб компаньон к лифту, но ГЛаДОС его всё равно уничтожит.
2. Внимательная слушательница. Эту ачивку вы можете получить когда Уитли откроет Вам путь для побега. В один момент ГЛаДОС скажет Вам что если вы послушаете её и вернётесь то она Вас отпустит и не станет убивать.
3. Полное сканирование.  Когда Вы с Уитли будете ставить дефектную турель то перед тем как её поставить, встаньте на то место сами и дождитесь пока Вас просканируют.
4. Ничего личного. Эту ачивку Вы сможете получить если в момент когда будете бежать по конвейеру и услышите:"Я не такая" то хватайте эту турель с конвейера и если хотите то можете её послушать.
5. Настойчивость. Эту ачивку Вы получите когда будете с ГЛаДОС в виде картошки в 8 главе в первой тестовой камере. Просто встаньте рядом с кнопкой и не нажимайте на неё пока не получите ачивку.
6. Кто тут главный.Эту ачивку вы получите если в начале 9 главы когда вы спасётесь от ловушки Уитли и начнёте уходить. Уитли будет умолять Вас вернутся. Когда он скажет:"Ты можешь сама прыгнуть в эту яму?". Вы должны прыгнуть.
7. Куб Шредингера. Эту ачивку Вы можете получить в тестовой камере с большой стеклянной конструкцией посередине. В ней будет куб. При помощи отталкивающего геля Вы должны измазать этот куб. Он начнёт прыгать внутри конструкции и разбивать стекло. Вы должны поймать его до того как куб коснётся земли. Эту ачивку сложно выполнить, поверьте.
8. Дверная награда. Эту ачивку Вы сможете получить если в старом комплексе (а именно там где вы нашли ГЛаДОС в виде картошки) на верхнем этаже здания за шкафом Вы войдёте в секретную дверь и прослушаете все голосовые сообщения у каждой из металлических дверей.
9. За бортом. Эту ачивку вы получите если найдёте старое место где стоял легендарный корабль Бореалис. Вам нужно всего лишь посмотреть на спасательный круг от этого судна. Это место находится за разломанной дверью из ачивки №8.
10. Последняя передача. Эту ачивку Вы сможете получить если примерно в начале игры после пробуждения ГЛаДОС. В камере где при нажатии кнопки из аппарата который выдаёт грузовой куб должен выдать всякий мусор. Вы должны этот мусор транспортировать в убежище учёного. Это нужно сделать так как среди этого мусора есть радиоприёмник (радио). Возьмите радиоприёмник и побегайте с ним по убежищу (оно не большое). Подойдите к стене где будет самый сильный сигнал и получите ачивку.
На этом пока всё. Если эта статья понравится людям то я выпущу вторую часть. Желаю всем удачи.

Dolmatov avatar

Dolmatov

August 7, 2019 at 09:11 PM

Так ведь неинтересно играть. Интереснее самому всё найти.
DrPlague avatar

DrPlague

August 7, 2019 at 09:14 PM

это для тех кто хочет узнать как их выполнять как раз чтоб самому не искать
damien_forand avatar

damien_forand

August 8, 2019 at 01:30 AM

неплохо
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 8, 2019 at 12:56 PM

Спасибо,познавательно
Matttveika avatar

Matttveika

August 10, 2019 at 02:48 PM

круто
Correxxx avatar

Correxxx

August 10, 2019 at 02:56 PM

скучная игра

XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 10, 2019 at 06:00 PM

Не согласен с этим утверждением
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 10, 2019 at 07:28 PM

Отличная статейка,спасибо что просветил.
Vezet avatar

Vezet

August 11, 2019 at 01:35 PM

Спасибо, эта игра начала мне уже давно нравится, а тут эта статья)
filitov80 avatar

filitov80

August 11, 2019 at 01:47 PM

Спасибо,очень полезная статья, узнал много нового.
ki4 avatar

ki4

August 11, 2019 at 02:04 PM

Самому интересрее
wit465 avatar

wit465

August 27, 2019 at 02:59 PM

через SAM можно все получить не парясь
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

August 27, 2019 at 03:55 PM

Ну все таки интереснее же самому

ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

August 31, 2019 at 09:35 PM

Некоторые довольно сложно получить
asdadasdad avatar

asdadasdad

August 31, 2019 at 09:44 PM

С другом прошёл Портал 2 и один раз сам прошёл компанию. Ачивки несложные, лишь некоторые отличаются своей сложностью.
penguin_d avatar

penguin_d

July 2, 2020 at 01:32 PM

я вообще хз где портал :(
Anonymous19014 avatar

Anonymous19014

July 2, 2020 at 01:50 PM

Портал - игра в Стиме , от создтелей Вентель .
Kanat225 avatar

Kanat225

July 2, 2020 at 03:31 PM

прикольно
gjrjf avatar

gjrjf

July 2, 2020 at 03:48 PM

djtnfjdb
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:30 PM

класнооываываываыв
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:31 PM

класно интересно
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:31 PM

класно интересноо
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:31 PM

класно интересноов
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:31 PM

класно интересноовва
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:31 PM

класно интересно но и эфектно
Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:32 PM

Интересно читать ваши коментарий

Bakdaulet077 avatar

Bakdaulet077

July 2, 2020 at 04:32 PM

:smile:Интересно читать ваши коментарий

Imya_4445 avatar

Imya_4445

July 3, 2020 at 08:19 PM

ГейПасс
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

July 3, 2020 at 08:54 PM

сложные ачивки!
pupkalupka avatar

pupkalupka

July 3, 2020 at 09:08 PM

хочу все ачики во всех играх
killer196 avatar

killer196

July 4, 2020 at 12:19 AM

3нет
killer196 avatar

killer196

July 4, 2020 at 01:59 AM

Не итерестно
poopboyXDreally666 avatar

poopboyXDreally666

July 4, 2020 at 02:28 AM

кто здесь за робуксами лайк
killer196 avatar

killer196

July 4, 2020 at 07:10 AM

Не крутая
Tomas232 avatar

Tomas232

July 19, 2020 at 09:56 AM

ачивки это топ
Aonb avatar

Aonb

July 19, 2020 at 06:29 PM

Игра довольно неплохая, для командной работы вообще прекрасный выбор. Ну и чтоб пошутить друг над другом :) Породила множество пасхалок и отсылок в других играх. Мне особенно понравилась парочка в Stanley Parable и Suicide Guy.

Сама статья неплохая, но всё же странная для меня. Действительно, будто гайд со Стима, переведённый с Theportalwiki. И всё же, спасибо за работу :)

П.С. Надеюсь, короткие комментарии типа "Прив", "Топ" и т.п. будут официально считаться спамом на любой локализации. Слишком уж засоряют ленту.
masculinium avatar

masculinium

July 19, 2020 at 06:54 PM

@Aonb они и считаются, а остальное от модератора зависит, наверное.

В самом Portal 2 тоже отсылок хоть отбавляй. Чего только стоит спасательный круг с надписью Borealis в конце 6 главы =) Вот тебе и связь с HL и намёки на 3-ю часть.
Tomas232 avatar

Tomas232

July 20, 2020 at 10:27 AM

люблб ачивочки

The_Orlik avatar

The_Orlik

July 20, 2020 at 11:14 AM

а чо мисти рекламу публикует? бан!
12

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