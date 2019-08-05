Ачивки в портал 2

Здесь вы можете узнать как получить ачивки в данной игре (не все)

1. Сохранение массы. Эту ачивку вы получите в 7 камере в которой сломалось поле анти-экспроприации. Вы сможете пронести куб компаньон к лифту, но ГЛаДОС его всё равно уничтожит.

2. Внимательная слушательница. Эту ачивку вы можете получить когда Уитли откроет Вам путь для побега. В один момент ГЛаДОС скажет Вам что если вы послушаете её и вернётесь то она Вас отпустит и не станет убивать.

3. Полное сканирование. Когда Вы с Уитли будете ставить дефектную турель то перед тем как её поставить, встаньте на то место сами и дождитесь пока Вас просканируют.

4. Ничего личного. Эту ачивку Вы сможете получить если в момент когда будете бежать по конвейеру и услышите:"Я не такая" то хватайте эту турель с конвейера и если хотите то можете её послушать.

5. Настойчивость. Эту ачивку Вы получите когда будете с ГЛаДОС в виде картошки в 8 главе в первой тестовой камере. Просто встаньте рядом с кнопкой и не нажимайте на неё пока не получите ачивку.

6. Кто тут главный.Эту ачивку вы получите если в начале 9 главы когда вы спасётесь от ловушки Уитли и начнёте уходить. Уитли будет умолять Вас вернутся. Когда он скажет:"Ты можешь сама прыгнуть в эту яму?". Вы должны прыгнуть.

7. Куб Шредингера. Эту ачивку Вы можете получить в тестовой камере с большой стеклянной конструкцией посередине. В ней будет куб. При помощи отталкивающего геля Вы должны измазать этот куб. Он начнёт прыгать внутри конструкции и разбивать стекло. Вы должны поймать его до того как куб коснётся земли. Эту ачивку сложно выполнить, поверьте.

8. Дверная награда. Эту ачивку Вы сможете получить если в старом комплексе (а именно там где вы нашли ГЛаДОС в виде картошки) на верхнем этаже здания за шкафом Вы войдёте в секретную дверь и прослушаете все голосовые сообщения у каждой из металлических дверей.

9. За бортом. Эту ачивку вы получите если найдёте старое место где стоял легендарный корабль Бореалис. Вам нужно всего лишь посмотреть на спасательный круг от этого судна. Это место находится за разломанной дверью из ачивки №8.

10. Последняя передача. Эту ачивку Вы сможете получить если примерно в начале игры после пробуждения ГЛаДОС. В камере где при нажатии кнопки из аппарата который выдаёт грузовой куб должен выдать всякий мусор. Вы должны этот мусор транспортировать в убежище учёного. Это нужно сделать так как среди этого мусора есть радиоприёмник (радио). Возьмите радиоприёмник и побегайте с ним по убежищу (оно не большое). Подойдите к стене где будет самый сильный сигнал и получите ачивку.

На этом пока всё. Если эта статья понравится людям то я выпущу вторую часть. Желаю всем удачи.