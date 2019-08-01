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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Статья по игре Niffelheim

gvard avatar

gvard

August 1, 2019 at 04:15 PM

Данная статья не является плагиатом и до единого слова написана лично мной, Gvard-ом!
В данной статье я расскажу об незаслуженно обойденной вниманием масс геймеров великолепной игре от российских разработчиков, а именно группы Ellada Games, игре о суровых нордических парнях и одной даме - Niffelheim. Игра в жанре гриндилка РПГ в 2D формате.


Итак, начинаем игру и нам предлагают для начала выбрать стартовую локацию в которой мы и начнем свое путешествие по миру Нифльхейма.  Выбор включает в себя четыре локации. Холмы древнего медведя, чаща одноглазой волчицы, топь пустынного орла и наконец пустошь ледяного дракона.
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На самом деле нет никакой разницы в выборе локаций так как ресурсы на них одни и те же. Разница лишь в соответствующем символе тотема-животного и внешнего вида локаций. Так что по сути выбираем просто на свой личный вкус. Так же после выбора локации стартовой можно установить и ботов либо отключить их и сосредоточится только на выживании. Но я бы советовал поставить хотя бы одного.

Далее нам предлагают на выбор четырех героев включая одну героиню. Персонажи кроме внешнего вида отличаются тем, что имеют разные характеристики которые надо сказать очень сильно влияют на игру.


Викинг по сути середнячок. Средние показатели во всем, но и нет дисбаланса.

Валькирия имеет отличный показатель брони, но посредственную атаку. Её конек в том что пищи она почти не потребляет несмотря на пышные формы.

Берсерк имеет поразительную атаку, но никакой брони, а так же ест за двоих.

Шаман тут как не маг и не пуляет файерболами. Но у него самая топовая защита. И никакая атака.

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Сразу обращаем внимание что появляемся мы на фоне своего пока что очень ветхого и страшненького замка. Эта халупа со временем и нашими силами превратиться в сильную и красивую крепость стреляющую во врагов из пушек с башен и с несколькими сельхоз-постройками. Но это все в будущем, а пока что внешне она конечно невзрачна.  Так же тут находится две постройки для выращивания растений и животных, а так же шест для NPC Ворона, который будет давать нам небольшие квесты, а так же рассказывать весьма интересные сказания о мире Нифльхейма.

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Если же войти в крепость свою, то мы окажемся внутри весьма обширной подлокацией в которой сможем отстраивать мастерские. Включая кузницу, алхимическую лабораторию, кухню и т.д А так же тут есть зал трофеев и трон на котором можно посидеть и отхилить свое здоровье.  Так же именно тут находится вход в важнейшую часть игры – шахты.

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Именно в шахтах мы будем добывать ресурсы (предварительно обзаведясь киркой, а лучше десятком) сражаться с боссами и врагами, а так же получать необычные квесты.  Ресурсы будут необходимы для крафта в кузнице брони и оружия, а так же улучшения своего замка и построек.  В шахтах более 30 уровней этажей и чем глубже мы погружаемся тем уникальнее ресурсы.  Для перемещения между уровнями надо строить двери которые крафтятся на слесарном станке. А так же можно использовать телепорты-свитки. Они не дешевые, но зато позволяют телепортироваться с любого этажа сразу в замок свой.

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Теперь выходим из своей крепости снова во внешний мир и нажимаем I. Открывается меню инвентаря где мы видим стандартную для РПГ куклу персонажа со слотами под оружие и броню.  И то и другое тут играет очень важную роль так как от брони очень сильно зависит ваше выживание, а от оружия ваш урон. Так же можно использовать второстепенное оружие –стрелковое. Луки, а позже и огнестрел. Переключение между ближним и дальним боем на кнопку R. Атаковать можно либо кликом мышки, либо нажав E и тогда автоматом будете атаковать ближайшего противника.

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Так же листая меню влево или право можно переключаться с меню инвентаря на меню навыков.  Это весьма важное меню так как тут мы видим прогресс прокачки наших навыков, а так же плюшки, которые дает прокачка того или иного навыка. Стоит учесть что навыки качаются автоматом в зависимости от того что вы делаете. Если торчите в шахте, то качается шахтерское ремесло. Если готовите еду, то кулинария и т.д Ничего вкачивать руками не надо – навыки апаются автоматом. Причем стоит учесть что при прокачке КАЖДОГО уровня любого навыка увеличивается запас здоровья персонажа так что весьма важно вкачивать ВСЕ навыки – будете более живучи.
Так же листая далее менюшки вы увидите меню обучения, а далее и меню настроек. И менюшку дипломатии с ботами или другими игроками.

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Далее если нажать на кнопку M мы увидим глобальную карту игры. Где мы видим четыре локации и центральную пятую с главным городом где можно поторговать или к примеру воскресить своего дракона при наличии его статуэтки и двух овец. Дракон это по сути наш карманный авиа-удар весьма приличной силы. Перемещаться по карте и в нашу родную локацию можно мгновенно, но за золото.

pFEzi91wDVkFOmRjmBXPqhgq15XiBg.jpg
G2CKhSg0XFCRtSY55JlmoCdWbViiRN.jpg

Суть игры – убить всех демонов и собрать осколки портала после чего активировать его.
На локациях мы можем встретить не только врагов или животных, но и всяческие склепы и постройки в которые можем зайти. Не буду портить вам впечатление от этой великолепной игры и спойлерить моменты геймплея – оставлю удовольствие от исследования Вам.

Ну и несколько моментов подсказок для начинающих.

Всегда собирайте ВСЕ что есть на локациях. Грибы, ягоды. Убивайте животных и собирайте мясо и шкуры. В этой игре НЕТ ненужных ресурсов. Особенно ценны древесина и ветки. Собирайте все что плохо лежит.

Первым делом старайтесь отстраивать свою крепость и улучшить станки.  А потом и свое снаряжение.

В сетевом режиме все квесты у союзников выполняются сразу как только кто-то 1 сделает его. Очень удобно.

Если вы далеко ушли от замка, а на него начинается атака от мобов либо ботов – открывайте глобальную карту и телепортируйтесь к себе. Сразу окажетесь возле замка.

Старайтесь первой отстроить алхимическую лабораторию до 3 уровня – сможете крафтить снадобья для снятия дебафов от смерти, лечить смертельные раны.

Топовое оружие можно получить не только покупая за башенные деньги в городе, но и выкопать из случайной могилы по ночам, а порой и просто выбить с рандомного моба-скелета.

При крафте или улучшениях ресурсы автоматом берутся из всех сундуков так что старайтесь освобождать инвентарь и всегда сбрасывать все в сундуки. Не стоит таскать все с собой.

На этом статейку я заканчиваю. И желаю всем удачи на суровых ледяных просторах Нифльхейма!
Золотой Дракон Gvard!

AlexeyL avatar

AlexeyL

August 1, 2019 at 07:04 PM

Молодец.Спасибо автору.
Kruiper avatar

Kruiper

August 2, 2019 at 02:15 PM

кому не сложно введите в рефералку пж GH3305078
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 2, 2019 at 07:08 PM

10 из10 за труды.

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