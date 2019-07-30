Гайд для Gamehag

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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
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Гайд для Gamehag

TimeKiller88 avatar

TimeKiller88

July 30, 2019 at 12:56 PM

Статья с советами написана мной,чтобы избавить вас от проблем с получением третьего уровня.


В этой статье я отвечу на самый популярный вопрос ,касающийся Gamehag. Этот вопрос звучит так : "Как быстро набрать третий уровень опыта,чтобы выводить игровую валюту?"
Третий уровень опыта- ограничение ,отделяющее многих игроков от получения долгожданной игровой валюты бесплатно. Пользователь Gamehag искренне удивляется,когда видит на экране надпись "Вам нужен третий уровень для получения награды." 
И начинаются поиски ответа на вопрос: "А как же набрать третий уровень"? 
В этой статье я отвечу на ваш вопрос!

Третий уровень нужен,чтобы открыть доступ к покупке игровой валюты или чего-либо ещё за Камни Душ. Вот два основных способа для получения опыта:
 hUjrqzwMTKc9dmrYHNOza3kLjBocoO.JPG

Выполнение заданий.
Ну куда без этого,самого лёгкого способа быстро получить опыт?
Просто выбери задание и приступи к выполнению- в конце ты получишь и опыт,и Камни Душ!



Активность в сообществе
Альтернатива выполнению заданий для тех,кому лень,либо просто дополнительное получения опыта.
Активность в сообществе это:
Написание постов на форуме (не более 4-5 постов в сутки )
Создание собственных тем для комментирования(тоже не больше 4-5 тем за сутки)
Написание статей (в случае если статью примут ты получишь опыт +1000 камней душ)

Также можно комментировать и оценивать статьи.
Если тебя лайкают на форуме ты тоже получаешь опыт.

Также в дополнение к статье хочу рассказать подробнее о способе заработка камней душ. Это раздел Миниигры
Я считаю,что в минииграх довольно сложно зарабатывать Камни Душ,так как к примеру, в игре Stick Santa за каждые 30 очков вы получаете 1 КД. Я набил 30 очков ,что было довольно сложно. Альтернативный вариант - Аппзона. 
Смотришь рекламу и получаешь 1 КД просто за просмотр рекламы. Та же сумма,только в минииграх нужно пыхтеть ,набирая нужное количество баллов,а в Аппзоне ты просто смотришь ролик . Вот так!

Эта статья придет на помощь новичкам,которые  снова и снова пишут на форум "как очень быстро набрать третий уровень?"
Очень быстро не получится,но если постараться ,то за пару дней третий уровень будет у вас в кармане.
Я потратил очень много времени на поиски ответа. Второй уровень я набрал буквально за час,но на втором уровне у меня возникли трудности. После долгого поиска я понял,как именно можно получить больше опыта. Эта статья предназначена для того,чтобы вы не столкнулись с этими трудностями
И хочу добавить кое-что . На форумах я видел очень много постов,мол для получения опыта нужно очень много писать на форум,спамить. Так 
Надеюсь статья вам помогла.
Спасибо за внимание и удачи в заработке Камней Душ!
 

KOLOROLO2k avatar

KOLOROLO2k

July 30, 2019 at 05:42 PM

Помог спасибо
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 30, 2019 at 06:43 PM

Благодарствую.
Shdwancedance avatar

Shdwancedance

July 30, 2019 at 07:09 PM

спасибо!
TimeKiller88 avatar

TimeKiller88

July 30, 2019 at 07:47 PM

Спасибо за отзывы)))
kurti1 avatar

kurti1

July 30, 2019 at 08:26 PM

Спасибо
Artur145 avatar

Artur145

July 30, 2019 at 08:43 PM

Спасибо

FAIRUCK avatar

FAIRUCK

July 31, 2019 at 02:46 AM

Спасибо
wit465 avatar

wit465

July 31, 2019 at 03:01 AM

я уже 4 взял,проблема как камни накопить,рекламу не дают смотреть
:sleepy:
ShroudKzo avatar

ShroudKzo

July 31, 2019 at 04:31 AM

акпвысм
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 31, 2019 at 09:12 AM

Спасибо за статью
chirnin255 avatar

chirnin255

July 31, 2019 at 06:04 PM

полезный гайд
AlexeyL avatar

AlexeyL

July 31, 2019 at 06:51 PM

Благодарю за статью.
FEDswat avatar

FEDswat

August 3, 2019 at 01:15 AM

коментирую токо за ради 3 лвл))
Vivi777 avatar

Vivi777

August 3, 2019 at 02:26 AM

круто
damien_forand avatar

damien_forand

August 4, 2019 at 11:43 AM

Полезная статья, спс
Daedalian avatar

Daedalian

November 26, 2019 at 07:31 PM

полезно
dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 26, 2019 at 07:33 PM

спасибо!
dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 26, 2019 at 07:33 PM

полезно
dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 26, 2019 at 07:33 PM

Полезная статья, спс
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 26, 2019 at 07:35 PM

Уже не новенький, знаю
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 26, 2019 at 07:36 PM

Опыт за комментарии дают
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 26, 2019 at 07:36 PM

В статьях, на форумах.
dimasi_816 avatar

dimasi_816

November 27, 2019 at 12:03 AM

Спасибо
09527277 avatar

09527277

November 27, 2019 at 12:20 AM

Спасибо
LegaLeon avatar

LegaLeon

November 27, 2019 at 12:29 AM

Поднимаю ранг
LegaLeon avatar

LegaLeon

November 27, 2019 at 12:30 AM

Прормрл
NizarZa avatar

NizarZa

December 10, 2019 at 11:50 PM

Спасибо
Agraboy avatar

Agraboy

December 11, 2019 at 02:57 AM

спасибо
Ooklolik avatar

Ooklolik

December 11, 2019 at 10:18 AM

Спасибо
ne5oseda avatar

ne5oseda

December 11, 2019 at 10:31 AM

Помог, спасибо))
Ivanan avatar

Ivanan

December 11, 2019 at 02:16 PM

Нормуль
theplaymork avatar

theplaymork

December 13, 2019 at 09:19 PM

ну норм
DayDaminys avatar

DayDaminys

December 15, 2019 at 02:33 AM

и это работает?

11234a avatar

11234a

December 16, 2019 at 07:49 AM

О работает
nni16 avatar

nni16

December 16, 2019 at 08:12 AM

Оно работает!
kasirchek avatar

kasirchek

December 16, 2019 at 12:45 PM

Здраствуйтэ
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

December 16, 2019 at 05:49 PM

одно и тоже опять)
BogdanGames avatar

BogdanGames

December 16, 2019 at 07:52 PM

НОРМАЛЬНО
markushaa2 avatar

markushaa2

December 16, 2019 at 07:56 PM

у меня вопрос а можно ли при регистрации указать емейл не такой как у тебя тут зареган?
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