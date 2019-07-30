Гайд для Gamehag

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TimeKiller88
July 30, 2019 at 12:56 PM
Статья с советами написана мной,чтобы избавить вас от проблем с получением третьего уровня.
В этой статье я отвечу на самый популярный вопрос ,касающийся Gamehag. Этот вопрос звучит так : "Как быстро набрать третий уровень опыта,чтобы выводить игровую валюту?"
Третий уровень опыта- ограничение ,отделяющее многих игроков от получения долгожданной игровой валюты бесплатно. Пользователь Gamehag искренне удивляется,когда видит на экране надпись "Вам нужен третий уровень для получения награды."
И начинаются поиски ответа на вопрос: "А как же набрать третий уровень"?
В этой статье я отвечу на ваш вопрос!
Выполнение заданий.
Ну куда без этого,самого лёгкого способа быстро получить опыт?
Просто выбери задание и приступи к выполнению- в конце ты получишь и опыт,и Камни Душ!
Активность в сообществе
Альтернатива выполнению заданий для тех,кому лень,либо просто дополнительное получения опыта.
Активность в сообществе это:
Написание постов на форуме (не более 4-5 постов в сутки )
Создание собственных тем для комментирования(тоже не больше 4-5 тем за сутки)
Написание статей (в случае если статью примут ты получишь опыт +1000 камней душ)
Также можно комментировать и оценивать статьи.
Если тебя лайкают на форуме ты тоже получаешь опыт.
Также в дополнение к статье хочу рассказать подробнее о способе заработка камней душ. Это раздел Миниигры
Я считаю,что в минииграх довольно сложно зарабатывать Камни Душ,так как к примеру, в игре Stick Santa за каждые 30 очков вы получаете 1 КД. Я набил 30 очков ,что было довольно сложно. Альтернативный вариант - Аппзона.
Смотришь рекламу и получаешь 1 КД просто за просмотр рекламы. Та же сумма,только в минииграх нужно пыхтеть ,набирая нужное количество баллов,а в Аппзоне ты просто смотришь ролик . Вот так!
Эта статья придет на помощь новичкам,которые снова и снова пишут на форум "как очень быстро набрать третий уровень?"
Очень быстро не получится,но если постараться ,то за пару дней третий уровень будет у вас в кармане.
Я потратил очень много времени на поиски ответа. Второй уровень я набрал буквально за час,но на втором уровне у меня возникли трудности. После долгого поиска я понял,как именно можно получить больше опыта. Эта статья предназначена для того,чтобы вы не столкнулись с этими трудностями
И хочу добавить кое-что . На форумах я видел очень много постов,мол для получения опыта нужно очень много писать на форум,спамить. Так
Надеюсь статья вам помогла.
Спасибо за внимание и удачи в заработке Камней Душ!
KOLOROLO2k
July 30, 2019 at 05:42 PM
AlexeyL
July 30, 2019 at 06:43 PM
Shdwancedance
July 30, 2019 at 07:09 PM
TimeKiller88
July 30, 2019 at 07:47 PM
kurti1
July 30, 2019 at 08:26 PM
Artur145
July 30, 2019 at 08:43 PM
FAIRUCK
July 31, 2019 at 02:46 AM
wit465
July 31, 2019 at 03:01 AM
ShroudKzo
July 31, 2019 at 04:31 AM
XxGROGIxX
July 31, 2019 at 09:12 AM
chirnin255
July 31, 2019 at 06:04 PM
AlexeyL
July 31, 2019 at 06:51 PM
FEDswat
August 3, 2019 at 01:15 AM
Vivi777
August 3, 2019 at 02:26 AM
damien_forand
August 4, 2019 at 11:43 AM
Daedalian
November 26, 2019 at 07:31 PM
dimasi_816
November 26, 2019 at 07:33 PM
dimasi_816
November 26, 2019 at 07:33 PM
dimasi_816
November 26, 2019 at 07:33 PM
Vladimir1310
November 26, 2019 at 07:35 PM
Vladimir1310
November 26, 2019 at 07:36 PM
Vladimir1310
November 26, 2019 at 07:36 PM
dimasi_816
November 27, 2019 at 12:03 AM
09527277
November 27, 2019 at 12:20 AM
LegaLeon
November 27, 2019 at 12:29 AM
LegaLeon
November 27, 2019 at 12:30 AM
NizarZa
December 10, 2019 at 11:50 PM
Agraboy
December 11, 2019 at 02:57 AM
Ooklolik
December 11, 2019 at 10:18 AM
ne5oseda
December 11, 2019 at 10:31 AM
Ivanan
December 11, 2019 at 02:16 PM
theplaymork
December 13, 2019 at 09:19 PM
DayDaminys
December 15, 2019 at 02:33 AM
11234a
December 16, 2019 at 07:49 AM
nni16
December 16, 2019 at 08:12 AM
kasirchek
December 16, 2019 at 12:45 PM
Vladimir1310
December 16, 2019 at 05:49 PM
BogdanGames
December 16, 2019 at 07:52 PM
markushaa2
December 16, 2019 at 07:56 PM
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