Гайд для Gamehag

Статья с советами написана мной,чтобы избавить вас от проблем с получением третьего уровня.

В этой статье я отвечу на самый популярный вопрос ,касающийся Gamehag. Этот вопрос звучит так : "Как быстро набрать третий уровень опыта,чтобы выводить игровую валюту?"

Третий уровень опыта- ограничение ,отделяющее многих игроков от получения долгожданной игровой валюты бесплатно. Пользователь Gamehag искренне удивляется,когда видит на экране надпись "Вам нужен третий уровень для получения награды."

И начинаются поиски ответа на вопрос: "А как же набрать третий уровень"?

В этой статье я отвечу на ваш вопрос!



Третий уровень нужен,чтобы открыть доступ к покупке игровой валюты или чего-либо ещё за Камни Душ. Вот два основных способа для получения опыта:

Выполнение заданий.

Ну куда без этого,самого лёгкого способа быстро получить опыт?

Просто выбери задание и приступи к выполнению- в конце ты получишь и опыт,и Камни Душ!







Активность в сообществе

Альтернатива выполнению заданий для тех,кому лень,либо просто дополнительное получения опыта.

Активность в сообществе это:

Написание постов на форуме (не более 4-5 постов в сутки )

Создание собственных тем для комментирования(тоже не больше 4-5 тем за сутки)

Написание статей (в случае если статью примут ты получишь опыт +1000 камней душ)

Также можно комментировать и оценивать статьи.

Если тебя лайкают на форуме ты тоже получаешь опыт.



Также в дополнение к статье хочу рассказать подробнее о способе заработка камней душ. Это раздел Миниигры

Я считаю,что в минииграх довольно сложно зарабатывать Камни Душ,так как к примеру, в игре Stick Santa за каждые 30 очков вы получаете 1 КД. Я набил 30 очков ,что было довольно сложно. Альтернативный вариант - Аппзона.

Смотришь рекламу и получаешь 1 КД просто за просмотр рекламы. Та же сумма,только в минииграх нужно пыхтеть ,набирая нужное количество баллов,а в Аппзоне ты просто смотришь ролик . Вот так!



Эта статья придет на помощь новичкам,которые снова и снова пишут на форум "как очень быстро набрать третий уровень?"

Очень быстро не получится,но если постараться ,то за пару дней третий уровень будет у вас в кармане.

Я потратил очень много времени на поиски ответа. Второй уровень я набрал буквально за час,но на втором уровне у меня возникли трудности. После долгого поиска я понял,как именно можно получить больше опыта. Эта статья предназначена для того,чтобы вы не столкнулись с этими трудностями

И хочу добавить кое-что . На форумах я видел очень много постов,мол для получения опыта нужно очень много писать на форум,спамить. Так

Надеюсь статья вам помогла.

Спасибо за внимание и удачи в заработке Камней Душ!

