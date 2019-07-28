Как пройти квесты?

квесты вроди не сложные но по времени очень затратные!!!!
Почему так не везет, доделал квест, а задания уже нет
это почти не возможно я даже понять не могу что за энергия
Да продвижение этой игры провалилось]]))])))
Читать внимательно описание
Кто может объяснить, что такое энергия, два скрина отправил и оба не приняли, чё этим уродам надо не понятно, помогите кто знает.
Что нужно скинуть для 1 задания?
Короче, может кому поможет. Я пообщался с игроками и самое логичное на что похоже слово энергия - это тонус для действий на глобальной карте. Чтобы собрать 1000 тонуса(энергии) надо накопить 100 бутылок тонуса. Но это лишь теория ибо админы gamehag не могут даже нормально задание перевести, да просто описать, что делать надо!!!
Проще видео смотреть, чем этот гребанный квест делать
Как то можно пройти думаю