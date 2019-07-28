Как пройти квесты?

dijernaut Как пройти квесты?

format0r Ваще не понимаю

goleron квесты вроди не сложные но по времени очень затратные!!!!

Kazded Почему так не везет, доделал квест, а задания уже нет





Qmees10q это почти не возможно я даже понять не могу что за энергия





goleron Да продвижение этой игры провалилось]]))])))

gvard Читать внимательно описание



AlPeroLoko Кто может объяснить, что такое энергия, два скрина отправил и оба не приняли, чё этим уродам надо не понятно, помогите кто знает.

_magicdropru_csgo500 Что нужно скинуть для 1 задания?

AlPeroLoko Короче, может кому поможет. Я пообщался с игроками и самое логичное на что похоже слово энергия - это тонус для действий на глобальной карте. Чтобы собрать 1000 тонуса(энергии) надо накопить 100 бутылок тонуса. Но это лишь теория ибо админы gamehag не могут даже нормально задание перевести, да просто описать, что делать надо!!!

Danikeks Проще видео смотреть, чем этот гребанный квест делать