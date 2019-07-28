Как пройти квесты?

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Дождь

Gem56

AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
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Как пройти квесты?

dijernaut avatar

dijernaut

July 28, 2019 at 11:44 AM

Как пройти квесты?
format0r avatar

format0r

July 29, 2019 at 03:28 PM

Ваще не понимаю
goleron avatar

goleron

July 30, 2019 at 02:05 AM

квесты вроди не сложные но по времени очень затратные!!!!
Kazded avatar

Kazded

August 1, 2019 at 01:25 AM

Почему так не везет, доделал квест, а задания уже нет

Qmees10q avatar

Qmees10q

August 1, 2019 at 11:08 PM

это почти не возможно я даже понять не могу что за энергия

goleron avatar

goleron

August 6, 2019 at 12:14 PM

Да продвижение этой игры провалилось]]))])))
gvard avatar

gvard

August 11, 2019 at 05:25 PM

Читать внимательно описание
AlPeroLoko avatar

AlPeroLoko

August 16, 2019 at 12:31 PM

Кто может объяснить, что такое энергия, два скрина отправил и оба не приняли, чё этим уродам надо не понятно, помогите кто знает.
_magicdropru_csgo500 avatar

_magicdropru_csgo500

August 16, 2019 at 01:49 PM

Что нужно скинуть для 1 задания?
AlPeroLoko avatar

AlPeroLoko

August 16, 2019 at 09:44 PM

Короче, может кому поможет. Я пообщался с игроками и самое логичное на что похоже слово энергия - это тонус для действий на глобальной карте. Чтобы собрать 1000 тонуса(энергии) надо накопить 100 бутылок тонуса. Но это лишь теория ибо админы gamehag не могут даже нормально задание перевести, да просто описать, что делать надо!!!
Danikeks avatar

Danikeks

August 17, 2019 at 12:52 AM

Проще видео смотреть, чем этот гребанный квест делать
r3mentozz avatar

r3mentozz

August 17, 2019 at 02:39 PM

Как то можно пройти думаю

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