Игра в Роблоксе - Mad City.

Ищу русских людей для игры в Mad City.

Подсказки к игре ,,Безумный Город,,1. Как получить джетпак : Что-бы получить джетпак надо идти в клуб, там есть пульт управления где должен стоять диджей (Ну его там нету, Вы знаете) на нём расположены цвета (Пример : красный, красный, жёлтый, белый), потом забираемся на верх, проходим к автомату с напитками и стреляем в те цвета, который были на пульте управления (Примечание : надо стрелять в том порядке в котором были расположены цвета), если загорелся красный цвет, то цвета были не правильные или не в том порядке, если загорелся зелёный, то цвета были в правильном порядке, поднимаемся к главному сейфу клуба, рядом с сейфом есть стена с отверстием идём к ней, берём ключ карту, её название - Boss Keycard. После этого едим или летим в аэропорт, заходим в здание (В которое можно зайти), идём к комнате в которой лежит джетпак, достаём ключ карту, и открываем её ,и берём джетпак(Примечание : если Вы зашли в эту комнату без ключ карты джетпак вы взять не сможете).2. Как получить пушку ,,Death Ray,, : Что-бы получить пушку Death Ray надо идти в пирамиду, там надо дойти до конца подойти к золотой голове курицы и поклониться ей 7 раз, потом подходим к статуи нажимаем на E и получаем Gold Key. Потом выходим из пирамиды и идём в местную KFС (Ну или как там её), заходим в последнюю комнату, подходим к дверной скважине и открываем дверь, там лежит Death Ray (Если Вы попадёте в эту комнату без ключа, то вы не сможете взять Death Ray). Death Ray наносит 20 урона и у неё обойма 20.3. Как сразиться с боссом и как легче всего убить его : Что-бы сразиться с боссом нужна на вулкане поставить (Или типо того) 5 Lava Gem, что бы их поставить нужно дойти до края доски и нажать на Е. Что бы получить Lava Gem надо в пещере пройти штуку (Как в пирамиде) извергающую колонны пламени и взять Lava Gem, потом надо выбраться наружу и поставить Lava Gem. Босса лучше всего дамажет электричество, так что если вы играете за героя лучше берите против него супер силу - Voltron. Бейте босса когда он засыпает, если бить его когда он ,,Бодрствует,, урон по не могу не пройдёт, за победу над боссом дают летающий транспорт под названием Heatseeker (Напоминает о Звёздных Войнах)).AK47 - наносит 10 урона, обойма 30. MP5 - наносит 8 урона, обойма 40. SCAR - наносит 15 урона, обойма 30 (Медленнее AK47). M16 - наносит 10 урона, обойма 30 (Значительно быстрее AK47) Shotgan - наносит 51 -122 урона, обойма 6. SPAS - наносит 32 -70 урона, обойма 4 (Значительно быстрее Shotgan). Pistol - наносит 12 урона, обойма 14. (Немного быстрее Deagle) Deagle - наносит 35 урона, обойма 7. TEC-9 - наносит 7 урона, обойма 20. Knife, Bat, Baton - наносят 30 урона. Sniper - наносит 40 урона, обойма 1. AWP - наносит 70 урона, обойма 2. RPG - наносит 80 урона, обойма 1. Grenade - наносят 35 урона, ,,типо обойма,, 3.