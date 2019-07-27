Игра в Роблоксе - Mad City.

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
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Игра в Роблоксе - Mad City.

270Yaroslav avatar

270Yaroslav

July 27, 2019 at 09:29 PM

Ищу русских людей для игры в Mad City.


Подсказки к игре ,,Безумный Город,,
    1. Как получить джетпак : Что-бы получить джетпак надо идти в клуб, там есть пульт управления где должен стоять диджей  (Ну его там нету, Вы знаете) на нём расположены цвета (Пример : красный, красный, жёлтый, белый), потом забираемся на верх, проходим к автомату с напитками и стреляем в те цвета, который были на пульте управления (Примечание : надо стрелять в том порядке в котором были расположены цвета), если загорелся красный цвет, то цвета были не правильные или не в том порядке, если загорелся зелёный, то цвета были в правильном порядке, поднимаемся к главному сейфу клуба, рядом с сейфом есть стена с отверстием идём к ней, берём ключ карту, её название - Boss Keycard. После этого едим или летим в аэропорт, заходим в здание (В которое можно зайти), идём к комнате в которой лежит джетпак, достаём ключ карту, и открываем её ,и берём джетпак(Примечание : если Вы зашли в эту комнату без ключ карты джетпак вы взять не сможете).
    2. Как получить пушку ,,Death Ray,, : Что-бы получить пушку Death Ray надо идти в пирамиду, там надо дойти до конца подойти к золотой голове курицы и поклониться ей 7 раз, потом подходим к статуи нажимаем на E и получаем Gold Key. Потом выходим из пирамиды и идём в местную KFС (Ну или как там её), заходим в последнюю комнату, подходим к дверной скважине и открываем дверь,  там лежит Death Ray (Если Вы попадёте в эту комнату без ключа, то вы не сможете взять Death Ray). Death Ray наносит 20 урона и у неё обойма 20.
    3. Как сразиться с боссом и как легче всего убить его : Что-бы сразиться с боссом нужна на вулкане поставить (Или типо того) 5 Lava Gem, что бы их поставить нужно дойти до края доски и нажать на Е. Что бы получить Lava Gem надо в пещере пройти штуку (Как в пирамиде) извергающую колонны пламени и взять Lava Gem, потом надо выбраться наружу и поставить Lava Gem. Босса лучше всего дамажет электричество, так что если вы играете за героя лучше берите против него супер силу - Voltron. Бейте босса когда он засыпает, если бить его когда он ,,Бодрствует,, урон по не могу не пройдёт, за победу над боссом дают летающий транспорт под названием Heatseeker (Напоминает о Звёздных Войнах)).
     AK47 - наносит 10 урона, обойма 30. MP5 - наносит 8 урона, обойма 40. SCAR - наносит 15 урона, обойма 30 (Медленнее AK47). M16 - наносит 10 урона, обойма 30 (Значительно быстрее AK47) Shotgan - наносит 51 -122 урона, обойма 6. SPAS - наносит 32 -70 урона, обойма 4 (Значительно быстрее Shotgan). Pistol - наносит 12 урона, обойма 14. (Немного быстрее Deagle) Deagle - наносит 35 урона, обойма 7.  TEC-9 - наносит 7 урона, обойма 20. Knife, Bat, Baton - наносят 30 урона. Sniper - наносит 40 урона, обойма 1. AWP - наносит 70 урона, обойма 2. RPG - наносит 80 урона, обойма 1. Grenade - наносят 35 урона, ,,типо обойма,, 3.
NeAnGeA3 avatar

NeAnGeA3

July 28, 2019 at 07:34 AM

Говно
Fasdggg228 avatar

Fasdggg228

July 28, 2019 at 09:03 AM

да говно
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 28, 2019 at 01:51 PM

Полностью согласен!
RexForever_ZET666 avatar

RexForever_ZET666

July 28, 2019 at 07:01 PM

так себя. я постоянно проваливаюсь под текстуры!
zochem29 avatar

zochem29

July 29, 2019 at 11:13 AM

Норм!!!!

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