Сравниваем Mad City и Jailbreak

В этой статье вы подробно сравним такие два режима в популярной игре Roblox, как Mad City и Jailbreak!

0)Под чем я пишу эту статью?:

Эту статью я пишу только под своей мыслью :)



А теперь по серьёзному.



1)Что плагиат Mad City или Jailbreak?:

Давайте сравним даты создания:

Mad City: двенадцатое марта две тысячи семнадцатого года (12 марта 2017).

Jailbreak: первое июня две тысячи семнадцатого года (1 июня 2017).

Как видим, Mad City появился раньше Jailbreak. Получается Jailbreak - плагиат.



2)Графика:

Давайте сравним графику в обеих играх!:

Mad City: всё хорошо, но бывает и лучше.

Jailbreak: графика отличная и всё проработано очень хорошо.

У Jailbreak графика лучше.



3)Размер карты:

Как насчёт размера карты?:

Mad City: ОГРОМНАЯ КАРТА!

Jailbreak: карта большая, но не больше чем в Mad City.

У Mad City карта больше.



4)Возможности:

Хмм... Чем больше возможностей, тем интересней!:

Mad City: много возможностей.

Jailbreak: оставляет желать лучшего...

У Mad City больше возможностей.



5)Донат:

А как значимость доната в игре?:

Mad City: много дорогого и бесполезного доната.

Jailbreak: доната меньше, он дешевле и его значимость такая же как в Mad City.

Для донатеров выгодней играть в Jailbreak.



Счёт на данный момент:

Mad City Jailbreak

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6)Выбор команд:

А как насчёт команд?:

Mad City: полицейский, герой, заключённый.

Jailbreak: полицейский, заключённый.

Хоть и в Mad City больше ролей, но герои отдельная роль и здесь она лишняя.



7)Машины:

А что там про автомобили?:

Mad City: много машин.

Jailbreak: мало машин.

Mad City имеет больше машин.



8)Онлайн:

Игроки, это же одно из главных, сколько их там?:

Mad City: (на момент написания) 22,241.

Jailbreak: (на момент написания) 26,590.

В Jailbreak больше онлайна.



9)Цель:

А какая в них цель?:

Mad City: отсутствует.

Jailbreak: отсутствует.

По-скольку Mad City оригинал, он не получает балл.



10)Описание:

А что в описании игры?:

Mad City: не очень подробное.

Jailbreak: ещё меньше чем в Mad City.

По-скольку в Jailbreak описание ещё меньше, бал заслужил Mad City.



Счёт на данный момент:

Mad City Jailbreak

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11)Частота обновлений:

Как часто выходят обновления?:

Mad City: последнее (в момент написания статьи) седьмого июля две тысячи девятнадцатого года (7 июля 2019).

Jailbreak: последнее (в момент написания статьи) четырнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года (14 июля 2019).

В Jailbreak обновления более частые.



12)Новые вещи в обновлениях:

Новое всегда круто!:

Mad City: редко добавляют крутые вещи.

Jailbreak: каждое обновление что-то новое!

Снова Jailbreack лучше в плане обновлений.



13)Если что-то новое, то где круче?:

Вот дождался чего-то нового, и что лучше?:

Mad City: новая крутая плюшка.

Jailbreak: да ничего важного.

Новое лучше в Mad City.



14)На сколько затягивает?:

Кто лучше убивает время?:

Mad City: очень сильно убивает время.

Jailbreak: если быстрая тачка, то приходится ждать и убить время где-то ещё.

Mad City лучше убивает время.



ИТОГ:

Mad City Jailbreak

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Обе игры по-своему хороши!



