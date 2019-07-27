Сравниваем Mad City и Jailbreak

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pilid2006
July 27, 2019 at 09:21 PM
В этой статье вы подробно сравним такие два режима в популярной игре Roblox, как Mad City и Jailbreak!
0)Под чем я пишу эту статью?:
Эту статью я пишу только под своей мыслью :)
А теперь по серьёзному.
1)Что плагиат Mad City или Jailbreak?:
Давайте сравним даты создания:
Mad City: двенадцатое марта две тысячи семнадцатого года (12 марта 2017).
Jailbreak: первое июня две тысячи семнадцатого года (1 июня 2017).
Как видим, Mad City появился раньше Jailbreak. Получается Jailbreak - плагиат.
2)Графика:
Давайте сравним графику в обеих играх!:
Mad City: всё хорошо, но бывает и лучше.
Jailbreak: графика отличная и всё проработано очень хорошо.
У Jailbreak графика лучше.
3)Размер карты:
Как насчёт размера карты?:
Mad City: ОГРОМНАЯ КАРТА!
Jailbreak: карта большая, но не больше чем в Mad City.
У Mad City карта больше.
4)Возможности:
Хмм... Чем больше возможностей, тем интересней!:
Mad City: много возможностей.
Jailbreak: оставляет желать лучшего...
У Mad City больше возможностей.
5)Донат:
А как значимость доната в игре?:
Mad City: много дорогого и бесполезного доната.
Jailbreak: доната меньше, он дешевле и его значимость такая же как в Mad City.
Для донатеров выгодней играть в Jailbreak.
Счёт на данный момент:
Mad City Jailbreak
3 2
6)Выбор команд:
А как насчёт команд?:
Mad City: полицейский, герой, заключённый.
Jailbreak: полицейский, заключённый.
Хоть и в Mad City больше ролей, но герои отдельная роль и здесь она лишняя.
7)Машины:
А что там про автомобили?:
Mad City: много машин.
Jailbreak: мало машин.
Mad City имеет больше машин.
8)Онлайн:
Игроки, это же одно из главных, сколько их там?:
Mad City: (на момент написания) 22,241.
Jailbreak: (на момент написания) 26,590.
В Jailbreak больше онлайна.
9)Цель:
А какая в них цель?:
Mad City: отсутствует.
Jailbreak: отсутствует.
По-скольку Mad City оригинал, он не получает балл.
10)Описание:
А что в описании игры?:
Mad City: не очень подробное.
Jailbreak: ещё меньше чем в Mad City.
По-скольку в Jailbreak описание ещё меньше, бал заслужил Mad City.
Счёт на данный момент:
Mad City Jailbreak
5 5
11)Частота обновлений:
Как часто выходят обновления?:
Mad City: последнее (в момент написания статьи) седьмого июля две тысячи девятнадцатого года (7 июля 2019).
Jailbreak: последнее (в момент написания статьи) четырнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года (14 июля 2019).
В Jailbreak обновления более частые.
12)Новые вещи в обновлениях:
Новое всегда круто!:
Mad City: редко добавляют крутые вещи.
Jailbreak: каждое обновление что-то новое!
Снова Jailbreack лучше в плане обновлений.
13)Если что-то новое, то где круче?:
Вот дождался чего-то нового, и что лучше?:
Mad City: новая крутая плюшка.
Jailbreak: да ничего важного.
Новое лучше в Mad City.
14)На сколько затягивает?:
Кто лучше убивает время?:
Mad City: очень сильно убивает время.
Jailbreak: если быстрая тачка, то приходится ждать и убить время где-то ещё.
Mad City лучше убивает время.
ИТОГ:
Mad City Jailbreak
7 7
Обе игры по-своему хороши!
NeAnGeA3
July 28, 2019 at 07:34 AM
Fasdggg228
July 28, 2019 at 08:49 AM
XxGROGIxX
July 28, 2019 at 08:53 AM
zochem29
July 29, 2019 at 11:09 AM
LordDem124
December 29, 2020 at 08:49 PM
egor5492
December 29, 2020 at 10:32 PM
Karatep239
December 29, 2020 at 11:18 PM
jixershow1
December 30, 2020 at 02:48 AM
lord_den4ka
December 30, 2020 at 11:23 PM
vladan0013
January 7, 2021 at 07:32 PM
kirillshkarenko1
January 7, 2021 at 07:48 PM
Polina124
January 7, 2021 at 08:54 PM
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