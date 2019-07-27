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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
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Сравниваем Mad City и Jailbreak

pilid2006 avatar

pilid2006

July 27, 2019 at 09:21 PM

В этой статье вы подробно сравним такие два режима в популярной игре Roblox, как Mad City и Jailbreak!


0)Под чем я пишу эту статью?:
Эту статью я пишу только под своей мыслью :)

А теперь по серьёзному.

1)Что плагиат Mad City или Jailbreak?:
Давайте сравним даты создания:
Mad City: двенадцатое марта две тысячи семнадцатого года (12 марта 2017).
Jailbreak: первое июня две тысячи семнадцатого года (1 июня 2017).
Как видим, Mad City появился раньше Jailbreak. Получается Jailbreak - плагиат.

2)Графика:
Давайте сравним графику в обеих играх!:
Mad City: всё хорошо, но бывает и лучше.
Jailbreak: графика отличная и всё проработано очень хорошо.
У Jailbreak графика лучше.

3)Размер карты:
Как насчёт размера карты?:
Mad City: ОГРОМНАЯ КАРТА!
Jailbreak: карта большая, но не больше чем в Mad City.
У Mad City карта больше.

4)Возможности:
Хмм... Чем больше возможностей, тем интересней!:
Mad City: много возможностей.
Jailbreak: оставляет желать лучшего...
У Mad City больше возможностей.

5)Донат:
А как значимость доната в игре?:
Mad City: много дорогого и бесполезного доната.
Jailbreak: доната меньше, он дешевле и его значимость такая же как в Mad City.
Для донатеров выгодней играть в Jailbreak.

Счёт на данный момент:
Mad City        Jailbreak
     3                      2

6)Выбор команд:
А как насчёт команд?:
Mad City: полицейский, герой, заключённый.
Jailbreak: полицейский, заключённый.
Хоть и в Mad City больше ролей, но герои отдельная роль и здесь она лишняя.

7)Машины:
А что там про автомобили?:
Mad City: много машин.
Jailbreak: мало машин.
Mad City имеет больше машин.

8)Онлайн:
Игроки, это же одно из главных, сколько их там?:
Mad City: (на момент написания) 22,241.
Jailbreak: (на момент написания) 26,590.
В Jailbreak больше онлайна.

9)Цель:
А какая в них цель?:
Mad City: отсутствует.
Jailbreak: отсутствует.
По-скольку Mad City оригинал, он не получает балл.

10)Описание:
А что в описании игры?:
Mad City: не очень подробное.
Jailbreak: ещё меньше чем в Mad City.
По-скольку в Jailbreak описание ещё меньше, бал заслужил Mad City.

Счёт на данный момент:
Mad City        Jailbreak
     5                      5

11)Частота обновлений:
Как часто выходят обновления?:
Mad City: последнее (в момент написания статьи) седьмого июля две тысячи девятнадцатого года (7 июля 2019).
Jailbreak: последнее (в момент написания статьи) четырнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года (14 июля 2019).
В Jailbreak обновления более частые.

12)Новые вещи в обновлениях:
Новое всегда круто!:
Mad City: редко добавляют крутые вещи.
Jailbreak: каждое обновление что-то новое!
Снова Jailbreack лучше в плане обновлений.

13)Если что-то новое, то где круче?:
Вот дождался чего-то нового, и что лучше?:
Mad City: новая крутая плюшка.
Jailbreak: да ничего важного.
Новое лучше в Mad City.

14)На сколько затягивает?:
Кто лучше убивает время?:
Mad City: очень сильно убивает время.
Jailbreak: если быстрая тачка, то приходится ждать и убить время где-то ещё.
Mad City лучше убивает время.

ИТОГ:
Mad City        Jailbreak
     7                      7
Обе игры по-своему хороши!

NeAnGeA3 avatar

NeAnGeA3

July 28, 2019 at 07:34 AM

Джеил топ а мад говно
Fasdggg228 avatar

Fasdggg228

July 28, 2019 at 08:49 AM

топ 1 джеил
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

July 28, 2019 at 08:53 AM

Jail
zochem29 avatar

zochem29

July 29, 2019 at 11:09 AM

По моему мнению они оба крутые
LordDem124 avatar

LordDem124

December 29, 2020 at 08:49 PM

(я знаю что позно очень пишу), мад сити это плагиат, джайл брейк существовал с 2009 года.
egor5492 avatar

egor5492

December 29, 2020 at 10:32 PM

такие похожие но такие разные
Karatep239 avatar

Karatep239

December 29, 2020 at 11:18 PM

ну да они похожи

jixershow1 avatar

jixershow1

December 30, 2020 at 02:48 AM

но джеил лучше
lord_den4ka avatar

lord_den4ka

December 30, 2020 at 11:23 PM

незнаю хахахахахахахахахахахахахах
vladan0013 avatar

vladan0013

January 7, 2021 at 07:32 PM

Всем привет
kirillshkarenko1 avatar

kirillshkarenko1

January 7, 2021 at 07:48 PM

я играл больше в Jailbreak. Но нравиться больше Mad City.
Polina124 avatar

Polina124

January 7, 2021 at 08:54 PM

всем привет

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